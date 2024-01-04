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Жители Челябинска устали от прошлогоднего мусора и украсили помойки портретами мэра

Жители Челябинска устали от прошлогоднего мусора и украсили помойки портретами мэра

Автор:
04 января 2024 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Наталя Лукьянова   жители   коммунальщики   мусор   мэр   осадки   сугробы   челябинск   
1704
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Ну а власти во всём обвиняют сугробы и горожан.

Мусорный коллапс в Челябинске случился ещё в декабре прошлого года. Тогда в регионе были рекордные осадки, в которых слегка завязли коммунальщики. Одинаково быстро вывозить мусор и убирать снег не получилось, поэтому некоторые помойки города стали выглядеть так:

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Местные власти утверждают, что к контейнерам нельзя было подъехать с 26 декабря из-за сугробов. Но теперь всё ок и если мусоровоз не может добраться до помойки - это вина жителей, нечего перегораживать путь своими машинами.

По состоянию на 3 января все подъездные пути к контейнерным площадкам расчищены. Препятствуют вывозу мусора оставленные возле контейнеров автомобили жителей.

Количество критических точек, требующих незамедлительного вывоза мусора, сокращается. Работа будет продолжаться круглосуточно без выходных.

В мэрии добавили, что ещё 31 декабря направили обращение в прокуратуру и жилинспекцию с просьбой «принять меры реагирования к регоператору ЦКС (Центру коммунального сервиса), ответственному за вывоз мусора в городе».

Ну а жители Челябинска говорят, что мусор таки и не убран. На некоторых помойках появилось изображение мэра города Натальи Котовой. Люди считают, что это ускорит процесс.

Источник:

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Метки: Наталя Лукьянова   жители   коммунальщики   мусор   мэр   осадки   сугробы   челябинск   
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23  комментария
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2k
Росомаха 2 часа назад
Эвакуаторы на выходных? Остальное отговорки!!!
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203
Alex Wist 13 минут назад
А где "специалисты из стран которые нельзя называть" их в Челябинске просто море. Морды бьют всем желающим, может их мэр мобилизует?
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14k
кот базилий 24 минуты назад
В Москве!! похоже . Мусор вывозили погрузчиками из мусорокамер СВАО.
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41k
Example 6.2.6 50 минут назад
Я не первый раз пишу, что как минимум экстренные службы надо наделить повышенными полномочиями в определённых обстоятельствах - если речь идёт о спасении человеческой жизни, то МЧС, скорая, милиция - могут для ускорения процесса и проезда своих спец машин - убирать машины владельцев, припаркованные не по правилам и затрудняющие проезд.. будь то лебёдка, или отвал, или тупо бампером пихать, без разницы - с владельца авто потом ещё и штраф здоровенный брать надо.
Думаю, во время выпадения обильных снежных осадков, коммунальщикам можно выдать карт-бланш на вызов эвакуаторов, там где жильцы препятствуют им выполнять свои обязанности. Речи за повреждение ТС не идёт, но эвакуация + штраф, если твоя "ласточка" стоит не по правилам и мешает мусоровозу подойти к бакам, или снегоуборочной машине - расчистить подъездную дорогу.

И вот тогда уже можно за каждый отдельный случай спрашивать и разбираться, где вина автовладельцев, а где халтурное отношение коммунальных служб. А пока такого закона нет, ну поди разберись, это коммунальщикам в лом ехать в каждый двор и там аккуратно крутиться и выкапывать мусор из слякоти, или туда тупо невозможно добраться. Опять таки, всё что будет происходить, надо фиксировать на видеорегистратор спец машины, и такой, что из кабины не выключишь.. а если по какой-то причине записи нету (она испарилась, или сломался регистратор. или что-то на линзу попало) - тогда априори вина за коммунальщиками, ибо за деньги налогоплательщиков не содержат оборудование в исправном состоянии, и не выполняют свою работу должным образом.. раз не могут подтвердить обратное и более того, могут быть заинтересованы в пропаже того или иного видеофайла.
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6k
мемфрид 55 минут назад
Мяу
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9k
jnkbxybr Час назад
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4k
Василий Афиногенов Час назад
ну и рожа...
государство не просило вас рожать,еще одна
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17k
a_komolow Час назад
Чисто не там ,где не сорят , а там где не убирают!
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34k
БамбарбияКиргуду Час назад
На некоторых помойках появилось изображение мэра города Натальи Котовой. Люди считают, что это ускорит процесс.
----------
Вот если бы она была голышом на фото,то да,процесс бы ускорился.
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406
Шэльмавье фон Шольценко БамбарбияКиргуду Час назад
Если бы она вытащила свою задницу из теплого кабинета ,и без всякой демагогии руководила процессом уборки на месте,то это помогло бы больше ,чем простое хождение нагишем по мусоркам в минус 30.
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406
Шэльмавье фон Шольценко БамбарбияКиргуду 58 минут назад
Но с голой фоткой, мб и помогло, а хотя у ней ни стыда ни страха уже и не осталось возможно.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Самый ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ заставить "власти" работать - пара-тройка плакатов с надписью НАВАЛЬНЫЙ. И отослать фотографии куда надо в "Центр".
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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723
александр ломовицкий 2 часа назад
у нас тоже не вывозят по две недели. за что деньги берут ..
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August

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