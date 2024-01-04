Жители Челябинска устали от прошлогоднего мусора и украсили помойки портретами мэра

Ну а власти во всём обвиняют сугробы и горожан.
Мусорный коллапс в Челябинске случился ещё в декабре прошлого года. Тогда в регионе были рекордные осадки, в которых слегка завязли коммунальщики. Одинаково быстро вывозить мусор и убирать снег не получилось, поэтому некоторые помойки города стали выглядеть так:
Местные власти утверждают, что к контейнерам нельзя было подъехать с 26 декабря из-за сугробов. Но теперь всё ок и если мусоровоз не может добраться до помойки - это вина жителей, нечего перегораживать путь своими машинами.
По состоянию на 3 января все подъездные пути к контейнерным площадкам расчищены. Препятствуют вывозу мусора оставленные возле контейнеров автомобили жителей.
Количество критических точек, требующих незамедлительного вывоза мусора, сокращается. Работа будет продолжаться круглосуточно без выходных.
В мэрии добавили, что ещё 31 декабря направили обращение в прокуратуру и жилинспекцию с просьбой «принять меры реагирования к регоператору ЦКС (Центру коммунального сервиса), ответственному за вывоз мусора в городе».
Ну а жители Челябинска говорят, что мусор таки и не убран. На некоторых помойках появилось изображение мэра города Натальи Котовой. Люди считают, что это ускорит процесс.
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Думаю, во время выпадения обильных снежных осадков, коммунальщикам можно выдать карт-бланш на вызов эвакуаторов, там где жильцы препятствуют им выполнять свои обязанности. Речи за повреждение ТС не идёт, но эвакуация + штраф, если твоя "ласточка" стоит не по правилам и мешает мусоровозу подойти к бакам, или снегоуборочной машине - расчистить подъездную дорогу.
И вот тогда уже можно за каждый отдельный случай спрашивать и разбираться, где вина автовладельцев, а где халтурное отношение коммунальных служб. А пока такого закона нет, ну поди разберись, это коммунальщикам в лом ехать в каждый двор и там аккуратно крутиться и выкапывать мусор из слякоти, или туда тупо невозможно добраться. Опять таки, всё что будет происходить, надо фиксировать на видеорегистратор спец машины, и такой, что из кабины не выключишь.. а если по какой-то причине записи нету (она испарилась, или сломался регистратор. или что-то на линзу попало) - тогда априори вина за коммунальщиками, ибо за деньги налогоплательщиков не содержат оборудование в исправном состоянии, и не выполняют свою работу должным образом.. раз не могут подтвердить обратное и более того, могут быть заинтересованы в пропаже того или иного видеофайла.
государство не просило вас рожать,еще одна
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Вот если бы она была голышом на фото,то да,процесс бы ускорился.
И подайте официальную жалобу с требованием о пересчете платы за неоказанные услуги и уведомлением о приостановке оплаты до тех пор, пока услуга не начнет оказываться. Заказным письмом с уведомлением.