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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
13 ноября 2023 09:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1688
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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62  комментария
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823
София 3 часа назад
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А такую картошку даже чистить не нужно.
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12k
Karelian 15 минут назад
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Херасе, белорусский язык какой сложный, думал на русский похож.
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1k
... Час назад
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А мне понравилось
очень интересно осознавать, что едешь на транспорте который на столько старше тебя. Даже станцию свою проехал пока всё осмотрел.
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2k
hammog Час назад
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Крысу выкинуть, содержимое вылить. Банку помыть, хорошая, ещё пригодится.
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20k
scorpick 2 часа назад
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В Домодедово стоянка авто стоит (ла) 4000 час. Сколько стоит стоянка самолёта, даже представить сложно. Ессно, всё нужно сделать быстро, еду упаковать, заправить, ТО, там. Поэтому платят за скорость. Хорошо платят. Мы все не раз видели такие объявления, но никто так и не попробовал, полагая, что это очередной найоп. Согласен, наверняка там труд адский.
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1k
Валерий 2 часа назад
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Ни%уя не понял,но очень интересно.
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57k
dima423 2 часа назад
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Ее ногти держались на старых соплях,
Отраженье пугало в блеске окна,
Не побритые ноги в старых туфлях...
...Но кого то уепком считала она)
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2k
Victor 3 часа назад
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цинга и секс несовместимо
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40k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
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Кто, интересно, в сшп может позволить себе "скупать" дома? Разве что фермерские сараи.
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204
iskra Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
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В Италии дома продают за один доллар. Но есть много нюансов как по расположению,так и по ремонту.
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204
iskra Fat boy slim is * in a heaven Час назад
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Я написал про нюансы и про ремонт. А по деньгам - х/з,как повезет,и какой ремонт сам захочешь. Можешь жить с древним водопроводом и электрикой,можешь сделать евроремонт под античность. Соответственно, расходы могут отличаться на порядки.
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