Властям предложили улучшить демографическую ситуацию за счёт мигрантов из Африки и Латинской Америки

И увеличить население России до 160 млн человек.
Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ провели исследование и заявили, что к 2050 году население России сократится до 137,9 млн. Сейчас в нашей стране проживает 146,6 млн. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к тому времени будет в районе 1,66–1,69, и то, за счёт приезжих из стран СНГ. А для естественного прироста населения СКР должен быть не менее 2,1.
Чтобы решить вопрос, аналитики предлагают государству вкладываться в здравоохранение и повнимательней присмотреться к Африке и Латинской Америки. Тогда ситуация с демографией будет получше:
За счёт расширения охвата стран-доноров: усиления сотрудничества в области образования и труда со странами Африки и Латинской Америки.
А врачей и медицинский персонал завозить с Кубы - здравоохранение там и правда неплохое. И немало образованных людей. Как любил говорить Фидель Кастро:
Одним из великих преимуществ революции является то, что у нас даже проститутки теперь имеют дипломы об окончании колледжа.
А вот на страны ближнего зарубежья эксперты ВЭБ смотрят скептически - по их мнению, людей оттуда будут приглашать в Азию. И если гражданину Таджикистана предложат поехать в Россию или в Китай, он выберет последнюю страну, потому что заработать там можно больше. То, что Китаю понадобятся трудовые мигранты сейчас звучит странно - там больше миллиарда своих граждан. Но уже наметился демографический перелом и через 10-15 лет им понадобятся рабочие руки со стороны.
Но пока перспективы миграции к нам трудовой силы из Африки и Латинской Америки выглядят смутно. Африканцы, в основном, едут работать на Ближний Восток, в те же ОАЭ. А жители Латинской Америки рвутся в США. Небольшая часть из них обладает высочайшей квалификацией и работает инженерами и программистами, остальные - моют туалеты, месят цемент на стройке и работают в фастфуде. Некоторые сбиваются в банды и становятся «тру гангста». В США у них есть этнические анклавы, им там проще адаптироваться. В России такого нет.
В целом, ситуация с демографией у нас и правда требует решения. Как это будут делать - пока решают. Идеальным вариантом станет стимулирование рождаемости внутри страны, это закроет основную потребность в людях, хоть и потребует больших вложений. И тогда не надо будет думать, откуда привезти квалифицированного врача или рабочего.
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