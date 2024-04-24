Властям предложили улучшить демографическую ситуацию за счёт мигрантов из Африки и Латинской Америки

Чтобы решить вопрос, аналитики предлагают государству вкладываться в здравоохранение и повнимательней присмотреться к Африке и Латинской Америки. Тогда ситуация с демографией будет получше:

За счёт расширения охвата стран-доноров: усиления сотрудничества в области образования и труда со странами Африки и Латинской Америки.

А врачей и медицинский персонал завозить с Кубы - здравоохранение там и правда неплохое. И немало образованных людей. Как любил говорить Фидель Кастро: