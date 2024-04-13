Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS и опубликовали кадры с борта самолета.
Россияне первыми в мире совершили стратосферный прыжок на Северный полюс.
В компании RuVDS сообщили, что космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов выпрыгнули из Ил-76 на высоте более 10 тысяч метров, провели в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте одного километра.
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Перед полетом рекордсмены прошли комплексную подготовку, в частности, тренировались в барокамере — помещении, где искусственно создается пониженное или повышенное давление.
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BAZA накануне важного прыжка успела задать несколько вопросов лётчику-космонавту Михаилу Корниенко:
- Как появилась идея поставить новый рекорд?
- Мой друг лётчик-инструктор Александр Лынник 11 лет назад уже прыгал на Северный полюс с высоты 2500 метров. Отсюда идея и родилась. Одна из главных задач прыжка — выжить экипажу в случае внештатной посадки на высоких широтах до прихода помощи. Ну и ещё я решил, что первый прыжок из стратосферы должен быть за Россией.
- Это будет не просто свободное падение, а ещё и испытание уникального высотного снаряжения, разработанного в России. Что в нём особенного?
- Для нас сшили специальный костюм, который выдерживает экстремальные температуры. Там даже очки с подогревом. Вес амуниции в совокупности составляет более 30 килограмм. Мы тестировали её с Александром Лынником и инженером космической и стратосферной техники Денисом Ефремовым. Например, прыгали в ней в Иванове с высоты шесть тысяч метров, а ещё костюм прошёл испытание в термокамере при температуре минус 50 градусов.
Сам прыжок длится около двух с половиной минут. Температурный режим составит минус 55 градусов и при такой скорости ощущаться будет как минус 80. Очень важно, чтобы нас защищала первоклассная экипировка.
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- Как ощущения перед прыжком?
- Сомнения у меня, конечно, всегда были. Но есть такое понятие, как разумный, просчитанный риск. Плодотворная подготовка заняла больше полугода, поэтому мы старались предусмотреть каждую мелочь.
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Также с самолета сбросили оборудование для работы в экстремальных условиях, которое установят на дрейфующей льдине в Арктике.
Приземление всех членов команды прошло штатно.
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