Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

- Это будет не просто свободное падение, а ещё и испытание уникального высотного снаряжения, разработанного в России. Что в нём особенного?

- Для нас сшили специальный костюм, который выдерживает экстремальные температуры. Там даже очки с подогревом. Вес амуниции в совокупности составляет более 30 килограмм. Мы тестировали её с Александром Лынником и инженером космической и стратосферной техники Денисом Ефремовым. Например, прыгали в ней в Иванове с высоты шесть тысяч метров, а ещё костюм прошёл испытание в термокамере при температуре минус 50 градусов.