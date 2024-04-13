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Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс

Автор:
13 апреля 2024 18:35
Сообщество : Факты
Метки: первые в мире   прыжок   рекорд   россияне   северный полюс   стратосфера   
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Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS и опубликовали кадры с борта самолета.

Россияне первыми в мире совершили стратосферный прыжок на Северный полюс.
В компании RuVDS сообщили, что космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов выпрыгнули из Ил-76 на высоте более 10 тысяч метров, провели в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте одного километра.

Перед полетом рекордсмены прошли комплексную подготовку, в частности, тренировались в барокамере — помещении, где искусственно создается пониженное или повышенное давление.

BAZA накануне важного прыжка успела задать несколько вопросов лётчику-космонавту Михаилу Корниенко:

- Как появилась идея поставить новый рекорд?

- Мой друг лётчик-инструктор Александр Лынник 11 лет назад уже прыгал на Северный полюс с высоты 2500 метров. Отсюда идея и родилась. Одна из главных задач прыжка — выжить экипажу в случае внештатной посадки на высоких широтах до прихода помощи. Ну и ещё я решил, что первый прыжок из стратосферы должен быть за Россией.

- Это будет не просто свободное падение, а ещё и испытание уникального высотного снаряжения, разработанного в России. Что в нём особенного?

- Для нас сшили специальный костюм, который выдерживает экстремальные температуры. Там даже очки с подогревом. Вес амуниции в совокупности составляет более 30 килограмм. Мы тестировали её с Александром Лынником и инженером космической и стратосферной техники Денисом Ефремовым. Например, прыгали в ней в Иванове с высоты шесть тысяч метров, а ещё костюм прошёл испытание в термокамере при температуре минус 50 градусов.

Сам прыжок длится около двух с половиной минут. Температурный режим составит минус 55 градусов и при такой скорости ощущаться будет как минус 80. Очень важно, чтобы нас защищала первоклассная экипировка.

- Как ощущения перед прыжком?

- Сомнения у меня, конечно, всегда были. Но есть такое понятие, как разумный, просчитанный риск. Плодотворная подготовка заняла больше полугода, поэтому мы старались предусмотреть каждую мелочь.

Также с самолета сбросили оборудование для работы в экстремальных условиях, которое установят на дрейфующей льдине в Арктике.

Приземление всех членов команды прошло штатно.

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Метки: первые в мире   прыжок   рекорд   россияне   северный полюс   стратосфера   
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80
ya da Час назад
Яйца у мужиков явно стальные
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990
MidMaster 7 минут назад
Молодцы. Очень горд за наших парней
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9k
perekrestok 15 минут назад
Молодцы! Я вообще вниз с 16 этажа смотрю и мне страшно! А тут прыгают в мороз и на Северный полюс!
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23k
BiZ 39 минут назад
а если я сяду жопой на оливье, я стану первым? это рекорд?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1436 постов (1363 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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