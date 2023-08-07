Какие продукты чаще всего едят пассажиры поездов

Во время стоянок пассажиры покупают продукты с рук у местных жителей, даже если это не всегда законно: жареные пирожки, курицу и котлеты, сезонные фрукты и овощи, пряники, мед и варенье. Ассортимент зависит не только от времени года, но и от направления движения поезда.

Если поезд следует в южном направлении, то местные жители обязательно предложат помидоры, дыни, арбузы, персики, яблоки и груши. Все то, чем богат их огород в это время года. Найдется у них и местное вино. Скорее всего, перед покупкой его дадут попробовать. К утреннему поезду приносят парное коровье или козье молоко, творог и сметану.

Если поезд следует в сторону Санкт-Петербурга или Карелии, то в сезон можно купить грибы, бруснику, клюкву и чернику, а также местную рыбу (например, леща или угря).

Рыбой богата и дорога в сторону Байкала – здесь закупаются соленым и вяленым омулем, хариусом горячего копчения.

И практически на любом направлении есть бабушки с пирожками с солеными и сладкими начинками.