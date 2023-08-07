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Какие продукты чаще всего едят пассажиры поездов

Какие продукты чаще всего едят пассажиры поездов

Автор:
07 августа 2023 07:46
Метки: Еда   Россия   интересно   люди   поезд   путешествия   
2547
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Что из продуктов берут в поезд и покупают на перроне пассажиры российских (и не только) поездов.

Жареная курица с соленым огурцом и чай из стакана в подстаканнике давно стали атрибутами путешествия на поезде. Но этим список любимых блюд пассажиров не ограничивается.

Путешествие на поезде по России может занимать от пары часов до нескольких суток. Например, из Москвы до Санкт-Петербурга можно добраться на скоростном поезде за четыре часа, а путешествие по Транссибирской магистрали из Москвы до Владивостока займет семь суток. Но, несмотря на то что часть пассажиров покупает билеты с горячим питанием или посещает вагоны-рестораны, большинство по традиции берет с собой в дальнюю дорогу домашнюю еду.

Самая популярная еда в поезде

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«У меня отец часто ездил в длительные командировки на поезде. Мама готовила ему с собой целую сумку еды. Обязательно там присутствовала сыровяленая колбаса, которая еще дополнительно высушивалась, соленое или копченое сало, консервы. На первые несколько дней она готовила ему домашнюю еду, которую указывала съесть в первую очередь», – описывает железнодорожную гастроромантику пользователь с ником Феерия на российском интернет-форуме. И, надо признать, предпочтения в железнодорожной еде за последние десятилетия существенно не изменились.

Чаще всего в поезд берут бутерброды с колбасой или сыром и сладости к чаю. Ведь какая поездка без чая в красивом металлическом подстаканнике, который предлагает проводник?

Для основательного питания выбор падает, как правило, на отварной картофель (в мундире или без) с жареной курицей или котлетой. Иногда вместо картофеля отваривают рис или гречку. Дополняют классический набор отварные яйца и свежие овощи – помидоры и огурцы.

Как шутили в советском сатирическом романе «Двенадцать стульев» авторы Илья Ильф и Евгений Петров: «Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины».

Помимо цыпленка и яиц в последние годы популярностью стали пользоваться блюда быстрого приготовления – вермишель, картофельное пюре и супы, которые перед употреблением достаточно залить кипятком и размешать.

И, конечно, никто не отменял всевозможные перекусы – картофельные чипсы, сухарики, печенье, орешки и сухофрукты.

Покупки на перроне

Во время стоянок пассажиры покупают продукты с рук у местных жителей, даже если это не всегда законно: жареные пирожки, курицу и котлеты, сезонные фрукты и овощи, пряники, мед и варенье. Ассортимент зависит не только от времени года, но и от направления движения поезда.

Если поезд следует в южном направлении, то местные жители обязательно предложат помидоры, дыни, арбузы, персики, яблоки и груши. Все то, чем богат их огород в это время года. Найдется у них и местное вино. Скорее всего, перед покупкой его дадут попробовать. К утреннему поезду приносят парное коровье или козье молоко, творог и сметану.

Если поезд следует в сторону Санкт-Петербурга или Карелии, то в сезон можно купить грибы, бруснику, клюкву и чернику, а также местную рыбу (например, леща или угря).

Рыбой богата и дорога в сторону Байкала – здесь закупаются соленым и вяленым омулем, хариусом горячего копчения.

И практически на любом направлении есть бабушки с пирожками с солеными и сладкими начинками.

«Самая железнодорожная еда – пирожки, – считает Елена, которая часто ездит на поездах. – Хоть домашние, хоть покупные. Командировочные, которые часто ездят одним и тем же маршрутом, уже могут подсказать на станциях, где правильные бабушки с правильными пирожками».

Чтобы купить что-то, даже не обязательно выходить из вагона. Торговля ведется через полуоткрытое окно. Правда, ответственность за качество продуктов никто не несет. А аптечка со средствами для желудка не помешала еще ни одному путешественнику.

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Метки: Еда   Россия   интересно   люди   поезд   путешествия   
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32  комментария
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Печенье и горячий чай с ложкой коньяка помогут пассажиру не думать о поносе
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18k
RDen 6 минут назад
курица, дошик, коньяк, даже пиво - пох...Но варёные яйца это нечно. Вонь на пол вагона.
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14k
Объект реальности Полчаса назад
Сейчас в основном "Дошик" или тому подобное.
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2k
Ивлар Полчаса назад
Устаревшая статья. Сейчас РЖД полностью искоренила частных продавцов, которые выходили на перон и что-либо продавали с рук. Теперь все только в официальных магазинах РЖД, с конской наценокой, естественно
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413
Sadik-mardik 43 минуты назад
А мне рыбка сушенная с пивом заходила или винчик. А яйца да, запах жесть.
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12k
Марсианин Час назад
Для меня все поездки жестко, до тошнОты, ассоциируются с запахом вареных яиц. Это чудовищно.
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290
Алексей Бляйбтрой Час назад
а сейчас доширак.(
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5k
Ал Ди Час назад
По дороге я всегда покупал домой большую копченную рыбу.
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3k
portroy Час назад
В студенческие времена ездили плацкартом из Питера в Крым и обратно. Жрали в основном бомж-лапшу по дороге туда, не доширак, а такие брикетики... А обратно покупали то ли в Мелитополе, то ли в Джанкое дыни, какие-то помидоры много пива и питались этим. Поезд шел 36 или 42 часа, сейчас уже не помню...
Сейчас бы я от такой диеты наверное умер бы в первые 8 часов, а тогда нормально было.
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4k
Евгений Час назад
На южном направлении еще раков вареных продают. Из казани в краснодар ехали-покупали к пиву. Правда я не оценил, нечего там есть
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181
asami Час назад
Вот щас принято рассказывать про гранёные стаканы в подстаканниках в вагонах. Не было такого. По крайней мере в нормальных поездах не было. Всегда были стаканы как на второй фотографии. Тонкого стекла. И тоненькая красная или синенькая полосочка на высоте примерно сантиметр от верха стакана.
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Романтика дорог, это не пустые слова. Для меня точно. Обожаю ж/д. У проводников ничего не покупаю, кроме чая. А вот на перроне завсегда. Молодая картошечка с укропом, курочка, малохольные огурчики, свежие помидоры, водочка холодная, пивко, пирожки опять же. Эххх... Аж зубы зачесались... Здорово.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
В этом году довелось проехать дважды на поездах Новый Уренгой -Казань и Москва -Владивосток. Т.к. с билетами в летний период проблемы, то брали оба раза билеты в СВ. Сказать, что это 3.14...полный с едой в этих поездах, это ни сказать ни чего. В них нет вагона ресторана! Совсем. Т.е. несколько сотен человек едут по 3-5 дней, а питаться нечем!!! Ну ладно ещё до Тюмени ехали сутки ещё как то, но как люди едут из Москвы во Владивосток??? В поездах хоть какого-нибудь буфета нет. Самый прикол, что называется, был в том, что решили, что раз СВ, то хотя бы раз в день кормить то будут. Опыт поездок в СВ был. Просто шикарно, например, предоставляют еду Москва-С-Петербург. При том, что поезд едет часов 10!!! А здесь Москва-Владивосток и питания х....! Т.е. это сколько сумок с едой надо брать если семьёй едешь. А всё по тому, что начальство РЖД не ездит на своих поездах. А, скорее всего, летает самолётами. Там то и кормят и быстрее...
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9k
hairov 2 часа назад
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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