8 очень маленьких стран мира, о которых вы, возможно, не знали

На территории Рима неподалеку от Ватикана расположилось другое крошечное государство с населением в 113.500 человек. - Мальтийский орден. Площадь его территории –0,012км², и занимает это государство всего 3 здания, 2 из которых находятся в Риме, и одно на Мальте. У Мальтийского ордена есть своя валюта, марки, вебсайт, автомобильные номера и паспорта. Граждане этой страны имеют право на безвизовый въезд в несколько других стран. А еще Мальтийский орден – это единственная страна в мире, где латынь является официальным языком.