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8 очень маленьких стран мира, о которых вы, возможно, не знали

8 очень маленьких стран мира, о которых вы, возможно, не знали

Автор:
31 мая 2023 10:00
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   люди   маленькие страны мира   население   путешествия   страна   факты   фото   
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В мире существует более 200 стран. И если некоторые страны у нас постоянно на слуху, то о некоторых вы, вполне возможно, даже и не знаете. Ведь они очень маленькие – они занимают крошечную территорию, и в них проживает всего пара-тройка жителей.

Палау

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Площадь территории Палау составляет 458 км2, а численность жителей равняется 21.347. Респу́блика Пала́у — это островное государство, состоящее из более чем 300 островов.

Эта страна – одна из самых удивительных в мире. В тропических лесах, покрывающих ее острова, можно встретить огромное количество уникальных животных и растений. А в территориальных водах Палау обитает 130 видов акул, которые находятся под угрозой исчезновения. Самой известной достопримечательностью этой страны является озеро, в котором проживает 2 мил. медуз, которые совсем не умеют жалить.



Ниуэ

Площадь территории Ниуэ — 261,46 км², численность населения -1611 человек. Это крошечное островное государство расположено в Океании. Хотя Ниуэ обладает огромным туристическим потенциалом, туризм здесь не развит, поэтому страна, у которой почти нет источников доходов, очень завит от иностранной помощи, в частности, со стороны Новой Зеландии.

Столица Ниуэ похожа на обычную деревню с населением в 600 человек. Но все не так плохо. На острове есть аэропорт и даже настоящий супермаркет, единственный на всю страну.


Сент-Китс и Невис

Площадь страны — 261 км². Население — 52.329 человек. Федерация Сент-Ки́тс и Не́вис состоит из двух островов - Сент-Китс и Невис. Одним из главных источников дохода государства является программа получения гражданства, согласно которой любой, у кого есть 250 тыс. долларов, может вложить их в сахарную промышленность и после получить гражданство. Другим способом получения гражданства является покупка недвижимости стоимостью не менее 400 тыс. долларов.

Княжество Хатт-Ривер

Площадь территории - 75 км², население – 30 человек. Княжество Хатт-Ривер – это микрогосударство, расположенное в одноименной провинции Австралии. Оно было основано Леонардом Кэсли в 1970 году, который объявил свою ферму новым независимым государством. Хотя княжество не признано ни одной страной, у него есть своя валюта, марки и паспорта. В разных частях страны туристы могут видеть бюсты Его Королевского высочества князя Леонарда Первого.


Тувалу

Площадь территории – всего 26 км², население – 10.959 человек. Тувалу – одна из самых маленьких и бедных стран в мире. Ее экономическое положение было бы еще ужаснее, если бы по счастливому совпадению этой стране не выделили интернет-домен .tv, который сегодня приносит Тувалу миллионы долларов.


Науру

Нау́ру — это карликовое государство площадью 21 км² и населением 9.591 человек. Это самое маленькое островное государство и самая маленькая независимая республика в мире. У Науру нет ни столицы, ни системы общественного транспорта. По местным дорогам протяженностью 40 км жители этого государства ездят только на велосипедах. Проблемы с экологией делают Науру очень непопулярной среди туристов. Еще один рекорд Науру — это число людей с ожирением: уровень ожирения в стране составляет более 70%.



Княжество Себорга

Площадь территории страны - 4,91 км², население – 312 человек. Это расположенное на территории Италии микро государство управляется Его Громадейшеством Марчелло 1-м. Княжество Себорга находится в одноименной деревушке, расположенной неподалеку от французской границы. Это непризнанное государство имеет свою собственную армию, состоящую из человек - министра обороны и двух пограничников.


Мальтийский орден

На территории Рима неподалеку от Ватикана расположилось другое крошечное государство с населением в 113.500 человек. - Мальтийский орден. Площадь его территории –0,012км², и занимает это государство всего 3 здания, 2 из которых находятся в Риме, и одно на Мальте. У Мальтийского ордена есть своя валюта, марки, вебсайт, автомобильные номера и паспорта. Граждане этой страны имеют право на безвизовый въезд в несколько других стран. А еще Мальтийский орден – это единственная страна в мире, где латынь является официальным языком.

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Метки: в мире   люди   маленькие страны мира   население   путешествия   страна   факты   фото   
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Natalia Час назад
Пойду объявлю себя Громадейшеством Великого Княжества на своих 12 сотках. В армию кота возьму, он норм справляется. Кому нужно гражданство, всего 100 000 евро, на развитие княжества и новый мангал
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154
Константин 54 минуты назад
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15k
Элитный тигр Час назад
Иногда так и хочется бросить все и умотать куда-нибудь в далекое Палау.
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7k
Roman 2 часа назад
-1611 читается как "минус одна тысяча шестьсот одиннадцать человек".
А 21.347 читается как "двадцать один целый и триста сорок семь тысячных человека".
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