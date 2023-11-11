12 Загадочных объектов, которые заставили людей почесать в затылке

Иногда нам попадаются загадочные вещи, назначение которых не поддаются идентификации. Сколько мы не ломаем голову, но самостоятельно понять, что же это за штука, никак не получается. Но, к счастью, знатоки из Интернета всегда готовы прийти на помощь!