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12 Загадочных объектов, которые заставили людей почесать в затылке

12 Загадочных объектов, которые заставили людей почесать в затылке

Автор:
11 ноября 2023 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Голову   Загадочные   Ломаем   Объекты   идентификация   люди   не поддаются   
1006
13

Иногда нам попадаются загадочные вещи, назначение которых не поддаются идентификации. Сколько мы не ломаем голову, но самостоятельно понять, что же это за штука, никак не получается. Но, к счастью, знатоки из Интернета всегда готовы прийти на помощь!

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Метки: Голову   Загадочные   Ломаем   Объекты   идентификация   люди   не поддаются   
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10  комментариев
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124k
parallax 45 минут назад
8.

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6k
heta 10 минут назад
"Радиолокационный отражатель для спасения от лавин."
Наверное не "от", а "из" или "после"...
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16k
ss 19 минут назад
Комментарий к фото
"Это предмет декора, из выдувного стекла."
---
Ага... Знаем мы эти декоры...
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16k
ss 22 минуты назад
Комментарий к фото
"Радиолокационный отражатель для спасения от лавин."
---
Э-э-э... Это как?!
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6k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
для горячих тарелок
.
А вот надпись на нём вызывает некоторые сомнения в объяснении.
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6k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Такими спальни в основном декорируют/
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2k
Rom 36 минут назад
Номер 8, это точно предмет декора? )
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