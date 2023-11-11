12 Загадочных объектов, которые заставили людей почесать в затылке

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Иногда нам попадаются загадочные вещи, назначение которых не поддаются идентификации. Сколько мы не ломаем голову, но самостоятельно понять, что же это за штука, никак не получается. Но, к счастью, знатоки из Интернета всегда готовы прийти на помощь!
1. В моем многолетнем дождевике есть гладкий, гибкий, пластиковый предмет, вшитый только в верхнюю часть правого рукава. Что это?
Радиолокационный отражатель для спасения от лавин.
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2. Я купила это блюдо в комиссионном магазине. Каково его реальное назначение?
Это подставка для тостов.
3. Изогнутый металлический предмет с фиолетовым камнем на одном конце и шариком на другом
Это старинная запонка.
4. Что это за круглая штука из матового стекла в углу потолка гостиничного номера
Это датчик движения для системы безопасности, старого образца.
5. Круглый керамический предмет с неровностями
Блюдо для собачьего корма. Используется для собак, которые едят слишком быстро.
6. Синий резиновый предмет, найденный на кухне родственников
Это силиконовая подставка для горячих тарелок.
7. Я нашла это среди вещей бабушки. Это медная коробочка без видимых надписей. Там есть подпружиненная кнопка спереди, две складные подставки внутри и фитиль с отделением под ним
Это старинный медицинский полевой стерилизатор.
8. Предмет из матового стекла золотистого цвета высотой около 25 сантиметров. Полый без отверстий
Это предмет декора, из выдувного стекла.
9. Металлические осколки внутри душевой лейки
Припой от медной сантехники. Это признак неправильной пайки.
10. Керамика, найденная в комиссионном магазине. Внутри у нее металлические крючки
Это чашка художника, для кистей.
11. Странный инструмент. Изготовлен из нержавеющей стали
Это используется для подрезания деревьев бонсай.
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Наверное не "от", а "из" или "после"...
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Ага... Знаем мы эти декоры...
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Э-э-э... Это как?!
Для облегчения поисков, когда владелец уже лавину встретил.
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А вот надпись на нём вызывает некоторые сомнения в объяснении.