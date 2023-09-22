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13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"

13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"

Автор:
22 сентября 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадочные   Объекты   задуматься   знатоки   непонятные   понять   сложно   
2069
14

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с разными странными вещами, назначение которых сложно понять. Эти загадочные находки могут немного озадачить, но хорошо, что в Интернете есть знающие люди, которые всегда готовы дать правильные ответы. Взгляните на очередную порцию непонятных объектов.

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Метки: Загадочные   Объекты   задуматься   знатоки   непонятные   понять   сложно   
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15  комментариев
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11k
kaboza Час назад
Harman/Kardon, совсем яблофонами мозги позабивали....
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6k
Трям 17 минут назад
Комментарий к фото
Идея хорошая, но результат - полное говно! Вязкость компонентов - абсолютно разная, так что пока добьещься консистенции равномерного смешивания, половина тюбика выливается нахер за просто так. Хотя для производителя это только плюс, т.к. ты тупо выливаешь половину смеси в унитаз. Да и смешивание - такое же полное говно!
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1k
an-bask 17 минут назад
Туда пистон одевается и подбрасывается вверх, по типу нашего пугача, но наш круче был

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6k
Трям 22 минуты назад
Комментарий к фото
1. .нихуя не эппл!
2. .нихуя не стекло, а пластик!
3. .нихуя не старый, а очень модный и крутой!
У него еще два чумовых саттелита, которые тупой аффтар назвал бы железными сушками или эспандерами.
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7k
Pravednik84 Час назад
Комментарий к фото
Кто нить объяснит по человечески?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Просто непреодолимое, острое до зуда в руках, до дрожи в теле, до головокружения, желание коротко остричь эти копытца.
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295
темная_мышь Борис Карабанов 37 минут назад
Маньяки среди нас...
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