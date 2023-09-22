13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"

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В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с разными странными вещами, назначение которых сложно понять. Эти загадочные находки могут немного озадачить, но хорошо, что в Интернете есть знающие люди, которые всегда готовы дать правильные ответы. Взгляните на очередную порцию непонятных объектов.
1. Что это за серебристая штучка с треугольными насечками?
Это для скрепления бумаг или документов.
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2. Я нашел эту зеленую резинку на шейном ремешке. У нее нет движущихся частей
Это жевательный тренажёр-грызунок для детей с аутизмом.
3. Что это за розовый металлический предмет, похожий на ложку, свисающий с потолка в трейлере
Люди стараются максимально использовать свое жилое пространство и иногда используют подобные предметы для крепления карнизов для штор, чтобы разделить комнату на 2 части.
4. Я заметил это в комиссионном магазине. Это стеклянный предмет, заглушки внутри, несколько отверстий с центральной трубкой
Это старый сабвуфер для компьютера. В свое время Apple продавала такую версию.
5. Я нашел этот гибкий резиновый предмет на земле. Никаких пометок или надписей. Легко сгибается посередине
Это лыжные крепления. Они держат лыжи вместе, чтобы легче было их носить.
6. Что это за штука из синего стекла?
Это лампа с китовым жиром. Она сделана из стекла ручной выдувки.
7. К чему относится этот пластиковый колпачок? Кончик отрывается и закрывает небольшое отверстие
Это колпачок для смешивания двухкомпонентной эпоксидной смолы.
8. Я нашёл это в лесу
Это игрушка. На нее кладут пластиковый колпачок и подбрасывают в воздух. При приземлении колпачок лопается.
9. Что это за маленький совочек с зажимом?
Это кофейная ложка с зажимом для пакетика с кофе.
10. Что это за стеклянный предмет, наполненный неизвестной жидкостью? Он был найден в старом сарае
Это примитивный огнетушитель. Его подвешивали в потенциально опасных местах, и при возгорании он лопался.
11. Для этой штуки есть специальная коробочка. Кнопка нажимается
Спрей для духов многоразового использования.
12. Этот предмет довольно увесистый, не могу понять, что это такое
Это украшение для аквариума.
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2. .нихуя не стекло, а пластик!
3. .нихуя не старый, а очень модный и крутой!
У него еще два чумовых саттелита, которые тупой аффтар назвал бы железными сушками или эспандерами.