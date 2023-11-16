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17 фотографий, доказывающих, что абсурд всегда где-то рядом

17 фотографий, доказывающих, что абсурд всегда где-то рядом

Автор:
16 ноября 2023 22:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Странные   абсурд   всегда   логика   не поддаются   рядом   
2879
18

Мир похож на головоломку - он может удивить нас не только прекрасными пейзажами или невероятной архитектурой, но и абсурдными ситуациями. Вокруг происходит множество странных вещей, которые не поддаются логическому объяснению. Взгляните, что только не случается!

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Метки: Странные   абсурд   всегда   логика   не поддаются   рядом   
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6  комментариев
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Anners Час назад
Возможно, это Путь Кота?..
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14k
Artem Час назад
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
К N14 не ну правилбно, чё, самое то по снегу в сандвлях девкам маршировть.. Циститы, воспаление яичников , а потом - че ж не рожаем то
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