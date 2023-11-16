17 фотографий, доказывающих, что абсурд всегда где-то рядом

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Мир похож на головоломку - он может удивить нас не только прекрасными пейзажами или невероятной архитектурой, но и абсурдными ситуациями. Вокруг происходит множество странных вещей, которые не поддаются логическому объяснению. Взгляните, что только не случается!
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