Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе

Юлиану Кёпке называют "упавшей в ад" и считают героиней. В 1971 году 17-летняя девушка чудом выжила в авиакатастрофе, которая оказалась смертельной для всех остальных находившихся на борту. Она упала с высоты более 2 километров в кишащие опасностями джунгли, и долгое время была на грани жизни и смерти.
Начнём с предыстории, окружавшей авиакомпанию. В конце 1960-х и 70-х годах самолёты перуанской национальной авиакомпании Líneas Aéreas Nacionales (LANSA) пережили несколько катастроф, которые привели к гибели более 200 человек. В 1966 году самолёт рейса 501 врезался в гору — погибли все 49 человек, находившихся на борту. А менее чем через четыре года рейс 502 постигла аналогичная участь: из 100 человек на борту выжил только один. Несмотря на то, что репутация LANSA ухудшалась, авиакомпания продолжала работать до 1971 года, так как это по-прежнему был самый быстрый и безопасный способ добраться из одного перуанского города в другой.
24 декабря 1971 года рейс LANSA 508 должен был вылететь из Лимы в Пукальпу, центральный регион Перу. На борту находились шесть членов экипажа и 86 пассажиров, среди которых Мария Кёпке и ее 17-летняя дочь Юлиана. Последние летели в Пукальпу, чтобы встретиться с мужем Марии и отцом Юлианы — Гансом-Вильгельмом Кепке, зоологом, проводившим исследования в бассейне Амазонки. Всего через 40 минут после взлёта самолёт Lockheed L-188A Electra попал в сильную грозу. В его правое крыло ударила молния и вызвала пожар в топливном баке. Все находившиеся на борту поняли: катастрофа неизбежна. Самолет быстро терял высоту, распадаясь на части по мере приближения к земле, и разбился посреди амазонских джунглей.
Юлиана Кёпке оказалась единственной выжившей. Девушка пришла в себя на следующий день, проведя почти целый день без сознания. У неё была сломана ключица, на ноге и плече были глубокие порезы, и она пережила сильное сотрясение мозга. Помимо этого, девушка плохо видела — она была близорука и потеряла очки во время падения. Как оказалось позже, когда самолет развалился на части, она всё ещё была пристёгнута к своему креслу, и упала с высоты более 2 километров - тропический лес отчасти смягчил её падение. Как дочь зоолога, которая 1,5 года прожила на исследовательской станции в тропических лесах, Юлиана не сдалась.
Она провела на месте катастрофы четыре дня. За это время её единственной пищей были конфеты, найденные среди обломков самолёта. В ране на плече Юлианы появились личинки оводов, и её кожу каждый день обжигало солнце. Она также пыталась найти свою мать, но обнаружив множество трупов, поняла, что попытки бесполезны. Девушка вспомнила советы отца-зоолога о том, что нужно идти по ручью — рано или поздно он приведёт к жилью людей, — и отправилась в поисках помощи. Она шла медленно, и толком не могла спать из-за болей. Всё это время самолёт уже искала поисковая команда — но обнаружить такие крушения крайне сложно из-за густых крон деревьев.
На десятый день Юлиана, почти потерявшая надежду, увидела пришвартованную у берега лодку с канистрой бензина рядом. Здесь она снова вспомнила советы отца — и залила свою рану на плече бензином, вытащив из неё три десятка червей. На следующий день пришли владельцы лодки. Они были настолько напуганы состоянием Юлианы, что сначала решили, что это водяной дух из местных народных сказок. Девушка достаточно знала испанский, чтобы объяснить мужчинам, что произошло. Они оказали ей первую помощь и отвезли до ближайшей деревни, откуда Юлиану самолётом доставили в больницу в Пукальпе. Там она встретилась с отцом, и начала путь к восстановлению.
Новость о единственной выжившей в авиакатастрофе, которая прошла через джунгли, быстро разлетелась. Журналисты со всего мира бросились за эксклюзивом. Пока Юлиана лежала в больнице, репортёры её буквально атаковали - кто-то из них даже притворялся медицинским персоналом, чтобы получить разрешение на вход в её палату.
После восстановления Юлиана помогла найти место крушения и извлечь тела погибших пассажиров. Оказалось, после падения самолёта выжило ещё 13 человек, однако все они погибли от травм, не дождавшись помощи. Кёпке затем переехала в Германию и стала биологом, как и её отец. Защитив докторскую диссертацию по маммологии, она вернулась в Перу, где проводила исследования популяций летучих мышей Амазонки. По словам Юлианы, даже спустя много лет она всё ещё оправляется от пережитого:
“В течение многих лет мне снились кошмары, и, конечно, я горевала из-за смерти матери и других людей. Мысль о том, почему именно я была единственной выжившей, преследует меня. Так будет всегда," - рассказала Юлиана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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