Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе

Юлиана Кёпке оказалась единственной выжившей. Девушка пришла в себя на следующий день, проведя почти целый день без сознания. У неё была сломана ключица, на ноге и плече были глубокие порезы, и она пережила сильное сотрясение мозга. Помимо этого, девушка плохо видела — она была близорука и потеряла очки во время падения. Как оказалось позже, когда самолет развалился на части, она всё ещё была пристёгнута к своему креслу, и упала с высоты более 2 километров - тропический лес отчасти смягчил её падение. Как дочь зоолога, которая 1,5 года прожила на исследовательской станции в тропических лесах, Юлиана не сдалась.



