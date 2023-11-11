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Сморщенные, но милые моси

Сморщенные, но милые моси

Автор:
11 ноября 2023 20:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Орган Якобсона   аромат   выражение   действие   запах   кот   котик   морда   морщится   физиология   
805
22

После тщательного обнюхивания какого-то объекта котик может на пару секунд зависнуть, а потом скорчить моську, на которой будет выражаться отвращение вселенского масштаба.

Конечно, пушистые действуют так в соответствии с природой. Поскольку незнакомый или подозрительный запах должен быть отфильтрован через орган Якобсона.

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Вомероназальный вспомогательный обонятельный орган чувств, присутствующий у некоторых позвоночных животных, помогает им разобраться с незнакомыми ароматами и играет важную роль в формировании полового поведения. Но, несмотря на банальную физиологию, выглядят котики в этот момент так артистично, что не поверить в глубину их чувств просто нельзя.

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Метки: Орган Якобсона   аромат   выражение   действие   запах   кот   котик   морда   морщится   физиология   
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4  комментария
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Axel 55 минут назад
Доктор. А что вы видите в мордашке моего кота? Зовут Эрик, но отзывается на жрать подано. Два с половиной годика почти
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NAZARETH (модер) 15 минут назад
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