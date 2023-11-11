Сморщенные, но милые моси

После тщательного обнюхивания какого-то объекта котик может на пару секунд зависнуть, а потом скорчить моську, на которой будет выражаться отвращение вселенского масштаба.
Конечно, пушистые действуют так в соответствии с природой. Поскольку незнакомый или подозрительный запах должен быть отфильтрован через орган Якобсона.
Вомероназальный вспомогательный обонятельный орган чувств, присутствующий у некоторых позвоночных животных, помогает им разобраться с незнакомыми ароматами и играет важную роль в формировании полового поведения. Но, несмотря на банальную физиологию, выглядят котики в этот момент так артистично, что не поверить в глубину их чувств просто нельзя.
Источник:
- Пушистые привереды
- Столбик не столбик, котейка завис
- На мордашку хмурые, добрые внутри
- Растения, претендующие на звание самых нестандартных в мире
- Релакс, доведённый до уровня кот