Сморщенные, но милые моси

Вомероназальный вспомогательный обонятельный орган чувств, присутствующий у некоторых позвоночных животных, помогает им разобраться с незнакомыми ароматами и играет важную роль в формировании полового поведения. Но, несмотря на банальную физиологию, выглядят котики в этот момент так артистично, что не поверить в глубину их чувств просто нельзя.