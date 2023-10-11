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На мордашку хмурые, добрые внутри

На мордашку хмурые, добрые внутри

Автор:
11 октября 2023 14:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выражение   кот   котик   морда   недовольство   фото   хмурится   хмурый   эмоция   
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Котики – создания хоть и направленные в основном на себя, к миру проявляют в целом дружелюбие. Но встречаются экземпляры настолько хмурые и строгие, что при виде их становится не по себе и кажется, что с тобой что-то не то. А иначе, откуда столько осуждения?

Но это не более чем природная особенность. И в душе такие котики такие же пушистые, как и снаружи.

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А по какому поводу могут хмуриться ваши котики?

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Метки: Животное   выражение   кот   котик   морда   недовольство   фото   хмурится   хмурый   эмоция   
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Алексей Час назад
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228
unclejohn 17 минут назад
Подписи-гуано. Но за котиков-плюс.
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1k
Мария Коненкова 37 минут назад
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