На мордашку хмурые, добрые внутри

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Котики – создания хоть и направленные в основном на себя, к миру проявляют в целом дружелюбие. Но встречаются экземпляры настолько хмурые и строгие, что при виде их становится не по себе и кажется, что с тобой что-то не то. А иначе, откуда столько осуждения?
Но это не более чем природная особенность. И в душе такие котики такие же пушистые, как и снаружи.
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А по какому поводу могут хмуриться ваши котики?
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