На мордашку хмурые, добрые внутри

Котики – создания хоть и направленные в основном на себя, к миру проявляют в целом дружелюбие. Но встречаются экземпляры настолько хмурые и строгие, что при виде их становится не по себе и кажется, что с тобой что-то не то. А иначе, откуда столько осуждения?