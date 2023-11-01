Спасение дня: в центре Москвы обнаружили машину, где уже четвёртый день томился запертый кот. Спасать его приехали полицейские

Тогда общественность возмутилась и потребовала спасти шерстяного, пока он не протянул лапы от голода и обезвоживания. Пытались найти хозяина автомобиля - безуспешно. Вроде бы он числится за 61-летней Людмилой Юриной из Волгоградской области, но по камерам на стоянке отследили, что за рулём был мужчина. С владелицей связаться не могут, мужика обнаружили, но об этом позже.

Вызвали спасателей, но они отказались вскрывать автомобиль без разрешения собственника. Тогда подключился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он призвал спасти кота:

МЧС и полиция не просто могут, они обязаны вызволить животное, которое оказалось взаперти. Кот уже несколько дней находится без воды и еды в закрытом автомобиле, и это попадает под определение жестокого обращения с животными. То есть сейчас совершается уголовное преступление. Создается условие, при котором животное может пострадать или погибнуть, в столице на днях ночью были минусовые температуры, машина вымерзает. Таким образом органы обязаны пресечь совершение уголовного преступления и вызволить кота как можно скорее.

Вскоре на место приехали полицейские и снова подтянулись спасатели. Машину обступили сердобольные прохожие и защитники животных. Все хотели одного - спасти мохнатого: