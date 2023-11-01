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Сообщество Без кота и жизнь не та 1785 постов • 486 подписчиков подписаться
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Спасение дня: в центре Москвы обнаружили машину, где уже четвёртый день томился запертый кот. Спасать его приехали полицейские

Спасение дня: в центре Москвы обнаружили машину, где уже четвёртый день томился запертый кот. Спасать его приехали полицейские

Автор:
01 ноября 2023 14:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Москва   Спасение   кот   машина   полиция   
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Без них котейка долго не протянул бы и помер от истощения прямо в салоне.

В Москве, на платной парковке у Большого театра стоит Mitsubishi Outlander. А в салоне авто заперт кот. Сегодня его обнаружили случайные очевидцы, запустили об этом новость в соцсетях и выяснили, что машина стоит там уже четвёртый день.

Тогда общественность возмутилась и потребовала спасти шерстяного, пока он не протянул лапы от голода и обезвоживания. Пытались найти хозяина автомобиля - безуспешно. Вроде бы он числится за 61-летней Людмилой Юриной из Волгоградской области, но по камерам на стоянке отследили, что за рулём был мужчина. С владелицей связаться не могут, мужика обнаружили, но об этом позже.

Вызвали спасателей, но они отказались вскрывать автомобиль без разрешения собственника. Тогда подключился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он призвал спасти кота:

МЧС и полиция не просто могут, они обязаны вызволить животное, которое оказалось взаперти. Кот уже несколько дней находится без воды и еды в закрытом автомобиле, и это попадает под определение жестокого обращения с животными. То есть сейчас совершается уголовное преступление. Создается условие, при котором животное может пострадать или погибнуть, в столице на днях ночью были минусовые температуры, машина вымерзает. Таким образом органы обязаны пресечь совершение уголовного преступления и вызволить кота как можно скорее.

Вскоре на место приехали полицейские и снова подтянулись спасатели. Машину обступили сердобольные прохожие и защитники животных. Все хотели одного - спасти мохнатого:

И вот спасатели наконец получили разрешение и принялись за работу:

Кот на свободе - пока его забрали в отдел полиции. Или он будет находиться там, или же его передадут в приют зоозащитников. Водилу, который бросил машину, тоже вычислили - это сын владелицы авто. Он не выходил на связь с 29 октября, по неподтверждённой информации, у него случился нервный срыв и его отправили в дурдом.

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Метки: Видео   Москва   Спасение   кот   машина   полиция   
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21  комментарий
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14k
Александр 2 часа назад
Достали беднягу и сразу в клетку... Даже воды не дали. Кот по виду спокойный.
З.Ы. машину не надо закрывать. На улице прохладно, а в ней спокойно могут ночевать 3-4 бездомных.
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28k
AzuveR 12 минут назад
Концовка поста шикарная, посмеялся.
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26k
Федор 16 минут назад
Пипец какая важная новость))) Телевидение, зеваки, спасатели! Шерстяного конечно жалко, но такую шумиху подняли, прям пипец, еще бы онлайн трансляцию по телеку пустили бы, как в пендостане любят делать))
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213
Нежмисто Живисто 23 минуты назад
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33k
Slonyash 24 минуты назад
Бедный кот...
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1k
Вир Норин Полчаса назад
А с чего взяли, что это кот владельца авто? Мог бродячий заскочить пока дверь была открыта.
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14k
Ivan Полчаса назад
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14k
? ? ? 38 минут назад
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7k
Андрей Крылов 53 минуты назад
Хозяева кота совсем шибанутые? Их бы так запереть в одиночку без еды и воды...
Неравнодушным респект и уважуха.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 53 минуты назад
Нервный срыв у него б*ять.

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1k
Леший Час назад
а что, линейку с крючком отменили?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, Aль-Джазира...
-. Итак, я веду свой репортаж...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Не в тему, но почëм нынче 4-суточная стоянка у Большого?
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1k
alex 2 часа назад
а машину вскрывал чел в бейсболке вроде не мчсник. коту здоровья
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7k
Станислав 2 часа назад
Уважение всем, НО!!! Спасатели, МЧС, полиция... вы видели как они открывали двери? У меня в машине как-то захлопнулась сигнализация с ключами внутри на заправке. Один звонок, через 15 минут приехал мужик с ноутбуком, накрылся покрывалом и через 5 мин я стоял с ключами в руках. Эта услуга законна, но вопрос не в этом, а в том, почему у мужика есть инструменты и возможность вскрывать машину без повреждений за 5 мин, а у московских МЧС нет????
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August

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