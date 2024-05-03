Почему в Турции так много кошек

1. Завет от пророка Мухаммеда

Бытует легенда, что некогда кошка спасла самого любимого в исламе пророка – Мухаммеда.

Есть мнение, что он даже стал считать этих животных священными. Не как в Египте, а, так сказать, с местным уклоном. Кошкам даже до сих пор не запрещают заходить в мечети, а это очень большая честь.

Если верить легенде, пророк не только всячески привечал этих животных, но и боялся их обидеть хотя бы мимолетно.

Например, если кот засыпал у него на коленях (а владельцы домашних питомцев в курсе, что те обожают это делать), Мухаммед отрезал кусочек своей одежды, на которой задрых хвостатый милашка, чтоб ненароком не разбудить его.

Более того, Мухаммед запретил кошек продавать или обменивать на что бы то ни было. И он даже лично не брезговал умываться водой, которую пили кошки.

2. Добрая традиция

Итак, пророк Мухаммед утверждал, что любовь к кошкам – часть веры. Этому завету следуют в Турции до сих пор.

Многие местные жители даже считают, что животные души котов непременно попадают в Рай, а потому надо в земной жизни задобрить их, чтоб они на том свете «замолвили словечко».

Мусульмане их называют «кеди» и порой считают помощниками и «глазами» Аллаха на этом свете.

3. Кошки – санитары городов

Религиозная традиция переплелась с общественными функциями кошек. Да-да, именно так.

Ведь эти пушистики не только украшают улицы и вызывают улыбки людей, но и очищают места своего проживания от вредных грызунов.

Так, еще одна легенда гласит, что в VIII в. коты спасли турецкий город от чyмы, перебив всех крыс, которые, как известно, являются основными переносчиками любой «нечисти».

Такую же функцию кошки выполняют и сейчас.

Сами же эти пушистики не переносят на себе ничего зapaзного (что подтверждается официальными данными).

4. Туристическая завлекалочка

Маркетинг и доморощенный, и высокого полета сходятся во мнении: животные – это всегда мило, а потому привлекательно для клиентов.

Как следствие, многие владельцы магазинов, кафе и прочих заведений в городах с туристическими потоками стараются завести у себя каких-нибудь очаровашек.

Ведь «под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание» покупатели становятся добрее и щедрее. К примеру, вот таких привлекательных товарищей встретила я некогда в кафешках на Кипре и в Испании: