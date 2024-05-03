Почему в Турции так много кошек

7 млн кошек насчитывается в Турции. Стамбул даже переименовали в Кэтстантинополь под шумок. Неофициально, разумеется. Только в одном этом городе статистика зафиксировала около 140 тыс. уличных пушистиков. В Анкаре же их порядка 120 тыс.
Говорят даже, что на известном турецком курорте Анталия на 1,5 млн жителей-людей приходится ни много ни мало 1,3 млн жителей-кошек.
Ничего себе статистика, да?
Тем, кто скептично хмыкнул сейчас, скажу как очевидец: кошки тут и на самом деле повсюду.
Как только ты попадаешь в Турцию по путевке, с деловым визитом или по личным проблемам – ты в любом случае сразу отмечаешь, что местность просто кишит хвостатыми прелестниками.
Все они, разумеется, бездомные.
Причем очаровательность этих созданий ведет к тому, что они могут поменять свой статус на домашних. Но, увы, не каждый раз данный статус остается с котом навсегда.
Так, одна случайно встреченная мною русскоговорящая жительница Аланьи рассказала историю об одном особенном красавце.
Некогда жил он в Анталии. За свою потрясающую привлекательность обрел популярность у всех местных и туристов. И вот однажды фургон с плюшками (или с чем там для котов – с мышками?..) перевернулся на его улице: аборигенка забрала его жить к себе домой.
Но спустя время кот начал дома у нее вести себя плохо (все же кот с бездомным опытом настолько привык к свободе, что житье в квартире, даже большой, для него некомфортно, а порой и мучительно). За это она решила вернуть ему статус бездомного.
К чести той женщины надо сказать, что просто так на улицу она его не выгнала. Она его перевезла из Анталии в Аланью с ее достопримечательностью – знаменитым пляжем Клеопатры, у которого есть специальный парк, вполне официально называемый Парк кошек.
Это место организовали для котов вполне официально. Тут живет огромное множество пушистиков, и, судя по всему, они отлично ладят между собой и с людьми.
Люди же их просто обожают. Они для кошек выстраивают места для игр и домики для отдыха – kedi evi. Даже поставили везде специальные автоматы с кормом. Там можно за небольшую плату купить корм для котов и покормить их. Заодно уж организовали (причем весьма остроумно, оцените сами по фото ниже...) и специальные точки для собак, с которыми гуляют местные и приезжие.
Судя по тому, что корм порой даже валяется «бесхозным» на земле, коты тут не просто накормлены, а буквально перекормлены. Выглядят они соответствующе – лично я ни одной худой кошки в Турции не заметила.
И ведь, помимо такого корма, они еще ловят мышек.
Опять-таки к чести – на сей раз уже представителей местной власти – они тщательно оберегают бездомных кошек.
Помимо прочего, везде повесили плакаты с призывами не кормить их абы чем. На одном из них даже для пущей убедительности добавили несколько фото котов, которых кормили чем попало, из-за чего те, увы, не выжили…
Так, в запрещенные для котов продукты входит всё жирное и сладкое.
А вообще эти очаровашки не только по скверам да паркам гуляют. Они тут практически везде. Вместе с туристами осматривают турецкие достопримечательности. Вместе с местными жителями контролируют их хозяйство на полях и огородах. Вместе с чиновниками бдят в почтовых офисах и разных конторах.
Порой, даже если вы где-то не видите котов, они там все равно есть. Просто надо чуть внимательнее приглядеться. Вот попробуйте на снимках в этой галерее найти котов:
Но как же этим очаровательным бездомным существам не хватает домашнего тепла и ласки! За многими аборигенами и туристами «все кошки, все коты и все котята» ходят просто по пятам. Они призывно мяукают, ласково мурчат и вообще ведут себя как самые обаятельные и привлекательные на Земле создания – только бы их полюбили и, может быть, даже приютили…
Так, пока я осматривала Аланью с самой высокой точки (смотровая площадка I Love Alanya на высоте 450 метров), за мной бегала одна прелестная трехцветочка. Но что утешительного я могла сказать ей? «Солнышка, я заберу тебя с собой, полетели вместе в самолете в Россию?» Увы... Я лишь пожелала ей кошачьего счастья – от имени меня и моего собственного домашнего любимчика.
Так отчего же турки настолько ценят кошек? Почему в Турции так много котов на улицах?
Тому есть как минимум 5 причин.
1. Завет от пророка Мухаммеда
Бытует легенда, что некогда кошка спасла самого любимого в исламе пророка – Мухаммеда.
Есть мнение, что он даже стал считать этих животных священными. Не как в Египте, а, так сказать, с местным уклоном. Кошкам даже до сих пор не запрещают заходить в мечети, а это очень большая честь.
Если верить легенде, пророк не только всячески привечал этих животных, но и боялся их обидеть хотя бы мимолетно.
Например, если кот засыпал у него на коленях (а владельцы домашних питомцев в курсе, что те обожают это делать), Мухаммед отрезал кусочек своей одежды, на которой задрых хвостатый милашка, чтоб ненароком не разбудить его.
Более того, Мухаммед запретил кошек продавать или обменивать на что бы то ни было. И он даже лично не брезговал умываться водой, которую пили кошки.
2. Добрая традиция
Итак, пророк Мухаммед утверждал, что любовь к кошкам – часть веры. Этому завету следуют в Турции до сих пор.
Многие местные жители даже считают, что животные души котов непременно попадают в Рай, а потому надо в земной жизни задобрить их, чтоб они на том свете «замолвили словечко».
Мусульмане их называют «кеди» и порой считают помощниками и «глазами» Аллаха на этом свете.
3. Кошки – санитары городов
Религиозная традиция переплелась с общественными функциями кошек. Да-да, именно так.
Ведь эти пушистики не только украшают улицы и вызывают улыбки людей, но и очищают места своего проживания от вредных грызунов.
Так, еще одна легенда гласит, что в VIII в. коты спасли турецкий город от чyмы, перебив всех крыс, которые, как известно, являются основными переносчиками любой «нечисти».
Такую же функцию кошки выполняют и сейчас.
Сами же эти пушистики не переносят на себе ничего зapaзного (что подтверждается официальными данными).
4. Туристическая завлекалочка
Маркетинг и доморощенный, и высокого полета сходятся во мнении: животные – это всегда мило, а потому привлекательно для клиентов.
Как следствие, многие владельцы магазинов, кафе и прочих заведений в городах с туристическими потоками стараются завести у себя каких-нибудь очаровашек.
Ведь «под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание» покупатели становятся добрее и щедрее. К примеру, вот таких привлекательных товарищей встретила я некогда в кафешках на Кипре и в Испании:
И коты в Турции туристов, безусловно, привлекают. Полюбовался приезжий местной кошечкой, погладил странник ласкового котенка, послушал турист мурчание деловитого, но беззащитного котяры – и размяк… и купил коту корм… и на общей позитивной волне приобрел себе тоже что-нибудь… и, окончательно смягчившись, оставил большие чаевые…
Говорю это ни в коем случае не, чтоб обидеть, а сугубо чтоб по-доброму улыбнуться.
5. Кошки в стране рыбаков
Впрочем, такая логика подойдет для многих стран, где есть хотя бы одно море.
В Сети рассказывают, что пару лет назад в Турции хотели принять закон о сокращении числа бездомных кошек: народ боялся, что те все же переносят какие-нибудь инфeкции. Но жители Стамбула устроили aкцию пpoтecта (как уже сказано, официально подтверждено, что с кошками в этом плане в Турции все в порядке), и закон не приняли!
Источник:
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Хотя...
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