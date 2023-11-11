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Мощный взрыв цистерны со сжиженным газом попал на камеры

Мощный взрыв цистерны со сжиженным газом попал на камеры

Автор:
11 ноября 2023 06:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   Сычуань   взрыв   грузовик   сжиженный газ   
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В Яане, провинция Сычуань (Китай), двое работяг самостоятельно решили починить неисправную крышку цистерны на грузовике. В ней находился сжиженный газ, который отчаянно хотел выбраться наружу.

Но внезапно оказалось, что идея чинить сложную неисправность в полевых условиях да еще и неспециалистами была явно не самой хорошей, а когда мужики это поняли и попытались удрать с места аварии, то выяснилось, что огонь распространяется намного быстрее, чем они могли бегать.


В результате взрыва 2 человека погибли, еще двое получили серьезные ожоги. В настоящее время проводится проверка и выясняется, кто же виноват в трагедии.


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Метки: Видео   Китай   Сычуань   взрыв   грузовик   сжиженный газ   
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38k
russger Полчаса назад
Уже было
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9k
Oleg 23 секунды назад
Сколько раз её можно взрывать то?
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2k
Владимир 14 минут назад
Как то медленно двое убегали от взрыва...
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