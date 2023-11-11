Мощный взрыв цистерны со сжиженным газом попал на камеры

Но внезапно оказалось, что идея чинить сложную неисправность в полевых условиях да еще и неспециалистами была явно не самой хорошей, а когда мужики это поняли и попытались удрать с места аварии, то выяснилось, что огонь распространяется намного быстрее, чем они могли бегать.



