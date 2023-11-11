Мощный взрыв цистерны со сжиженным газом попал на камеры

В Яане, провинция Сычуань (Китай), двое работяг самостоятельно решили починить неисправную крышку цистерны на грузовике. В ней находился сжиженный газ, который отчаянно хотел выбраться наружу.
Но внезапно оказалось, что идея чинить сложную неисправность в полевых условиях да еще и неспециалистами была явно не самой хорошей, а когда мужики это поняли и попытались удрать с места аварии, то выяснилось, что огонь распространяется намного быстрее, чем они могли бегать.
В результате взрыва 2 человека погибли, еще двое получили серьезные ожоги. В настоящее время проводится проверка и выясняется, кто же виноват в трагедии.
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