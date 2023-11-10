Женщина, уснувшая на ж/д путях, не заметила, как над ней проехали 29 грузовых вагонов

Жительница Алтайского края, накануне своего 50-летнего юбилея, возвращалась домой с работы, но перепутала станции и вышла на другой. Домой решила дойти пешком, а чтобы было веселее, попивала алкоголь. Алкоголь оказался сильнее, поэтому путешественница прикорнула прямо на снегу в железнодорожной колее.
Жительница Алтайского края уснула на железнодорожных путях накануне своего юбилея. Над ней проехал грузовой поезд, но она даже не заметила, сообщает 9 ноября пресс-служба алтайского линейного управления МВД РФ.
Зато заметил машинист, который применил экстренное торможение, но остановить тяжелый состав, понятное дело, сразу не смог. Поезд некоторое время двигался по инерции. В итоге, над женщиной проехали 29 из 46 вагонов.
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Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Арбузовка — Дальний.
Прибывшей на место следственно-оперативной группе 49-летняя местная жительница рассказала, что накануне своего 50-летнего юбилея она возвращалась с работы домой, перепутала станцию и вышла на другой. Домой она пошла вдоль железнодорожных путей, а по дороге заправлялась алкоголем и устала. Поэтому присела отдохнуть прямо в колее и уснула.
Повезло, повезло ...
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