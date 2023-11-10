Женщина, уснувшая на ж/д путях, не заметила, как над ней проехали 29 грузовых вагонов

Жительница Алтайского края уснула на железнодорожных путях накануне своего юбилея. Над ней проехал грузовой поезд, но она даже не заметила, сообщает 9 ноября пресс-служба алтайского линейного управления МВД РФ.

Зато заметил машинист, который применил экстренное торможение, но остановить тяжелый состав, понятное дело, сразу не смог. Поезд некоторое время двигался по инерции. В итоге, над женщиной проехали 29 из 46 вагонов.