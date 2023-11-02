Очаровательный золотистый ретривер всегда находит новых друзей в поезде

Хаксли - обаятельный золотистый ретривер, способный подружиться с любым незнакомцем. В видеоролике, собравшем почти 10 млн просмотров, показано, как пёс знакомится с пассажирами поезда, а те просто в восторге от него. Урсула Дафна Эйтчисон уверена, что её питомец чувствует, кто больше всего нуждается в его внимании и любви.