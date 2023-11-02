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Очаровательный золотистый ретривер всегда находит новых друзей в поезде

Очаровательный золотистый ретривер всегда находит новых друзей в поезде

Автор:
02 ноября 2023 10:15
Сообщество : Животные
Метки: дружба   животные   знакомство   золотистый ретривер   пассажир   поезд   собака   
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Хаксли - обаятельный золотистый ретривер, способный подружиться с любым незнакомцем. В видеоролике, собравшем почти 10 млн просмотров, показано, как пёс знакомится с пассажирами поезда, а те просто в восторге от него. Урсула Дафна Эйтчисон уверена, что её питомец чувствует, кто больше всего нуждается в его внимании и любви.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дружба   животные   знакомство   золотистый ретривер   пассажир   поезд   собака   
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13  комментариев
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15k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Какой хороший мальчик!

Да и девочка тоже ничего
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538
ruslan d Полчаса назад
Шикарный пес
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195
Kostiantyn Yeryhin 44 минуты назад
у пса жизнь - веселее чем моя *( эх
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24k
ЦСКА 49 минут назад
Классный пес и хозяйка симпатичная! Только ей надо имя сменить...
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2k
vargas 59 минут назад
А есть еще фото с лодки? Друг просит.
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Fuchsia

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