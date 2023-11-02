Очаровательный золотистый ретривер всегда находит новых друзей в поезде

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Хаксли - обаятельный золотистый ретривер, способный подружиться с любым незнакомцем. В видеоролике, собравшем почти 10 млн просмотров, показано, как пёс знакомится с пассажирами поезда, а те просто в восторге от него. Урсула Дафна Эйтчисон уверена, что её питомец чувствует, кто больше всего нуждается в его внимании и любви.
Познакомьтесь с Хаксли, самым дружелюбным золотистым ретривером, который не упускает возможности подружиться с незнакомцем
Источник:
Хаксли живет со своим братом Хьюго и хозяйкой Урсулой, которые уже известны своими забавными портретами
Источник: — переведено специально для fishki.net
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