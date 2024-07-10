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Муфтий Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

Муфтий Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

Автор:
10 июля 2024 14:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   законопроект   мусульмане   муфтий   нарушение прав   никаб   одежда   
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Религиозный деятель считает, что подобные заперты нарушают права верующих.

Муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии Айнур Биргалин выступил против законопроекта о запрете религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях, который на днях был внесён в Госдуму депутатом от "Новых людей" Владиславом Даванковым. Айнур Биргалин выразил "глубокую обеспокоенность" и заявил, что в случае принятия закона будут попрана свобода вероисповедания.



"Запрет на ношение религиозной одежды нарушает права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям. Религиозная одежда является неотъемлемой частью религиозной и культурной идентичности многих мусульман. Я убежден, что государственные органы должны уважать право каждого человека на свободное выражение своей религиозной принадлежности", — заявил руководитель ДУМ Башкирии.



По мнению муфтия, обеспечить безопасность в стране можно другими способами — системами видеонаблюдения и биометрии. Он попросил депутатов пересмотреть законопроект так, чтобы он не нарушал 28-ю стать Конституции РФ.

Вместе с тем, Биргалин отметил, что просьба о пересмотре законопроекта не касается никабов, полностью закрывающих лицо, он опасается, что запрет может ограничить ношение хиджаба, который скрывает только волосы, уши и шею.



"Я уже высказывался, что поддерживаю инициативу Дагестана о запрете никабов. Вообще у никабов сложился негативный имидж, а для наших народов это нетипичная, нетрадиционная одежда. Исламские ученые соглашаются, что никаб — это не обязательно. А то, что обязательно — это хиджаб, закрывающий голову, руки, ноги. Я об этом и сказал. Я сказал, что законопроект надо доработать. Да, никабы нам не нужны, об этом сказали все муфтии", — добавил Айнур Биргалин.

Напомним, что дискуссии о необходимости запретить некоторые атрибуты мусульманской одежды активизировались после недавних трагических событий в Дагестане. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкессии решились временно запретить женщинам носить никабы. В понедельник, 8 июля, новосибирский депутат обратился к губернатору с аналогичным предложением. Однако несмотря на законодательные инициативы (в июне партия КПРФ тоже предлогала свой законопроект) федеральные власти молчат, предоставляя регионам самим определять необходимость запрета на ношение религиозной одежды.

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Метки: Башкирия   законопроект   мусульмане   муфтий   нарушение прав   никаб   одежда   
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110  комментариев
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13k
Б.Касторский 12 часов назад
Вот ровно об этом и говорил вчера. Не будет единого мнения, пока государство не отделит от себя религиозные объединения и не будет решать вопрос самостоятельно.
Вот что хотите говорите, но не может какой-то духовный деятель влиять на политику государства. Не может и не должен. Пусть решают и советуют что-то внутри своих организаций и последователей.
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−9
308
truba2201 2 часа назад
А муфтий точно разбирается в религии? Никабы не являются религиозной одеждой мусульман.
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42k
Бабай 3 часа назад
Что попы в голову верующего затолкают, так он себя вести будет. Причём тут права какие-то? Скажут носить паранжу - будут, скажут ходить голиком - тоже будут. С промытыми мозгами житие оно такое.
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12k
BarOb 3 часа назад
Пусть этот Айнурка в Башкирии и ходит в парандже, никто думаю против не будет
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300
flagon 3 часа назад
Вот я думал как-то про все эти хиджабы, никабы и прочую скрывающую одежду.
В чём суть этого всего?
А суть она проста - вид красивой женщины вызывает грешные мысли у правоверных. По-этому красоту женщин надо как-то спрятать, чтобы греховных мыслей было меньше.
Да-да, слышу недовольство горячей крови - мол, надо женщин дисциплинировать! Надо. Однозначно. Полностью согласен, что негоже дамам ходить с прелестями навыкат.
А как оно с дисциплиной у правоверных мужчин? Увидел руку или ляжку непокрытую - возбудился? Кто виноват? Та, кто показала или тот, кто с собой не совладал? Грешны мысли, а не только действия. Если ты не способен себя контролировать, то эту беду никабом не решить.
Суть проста - она называется совесть. Все законы вторичны, можно извращаться и вертеть юридическими понятиями, как хочешь - это всё будут попытки оправдать отсутствие совести. Совесть либо есть, либо её нет. Точка.
А чему учит Всевышний? Как раз - совести!
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769
Павел 3 часа назад
Башкортостан - прекрасный регион. Был в Уфе на прошлой неделе. Откуда вылез вдруг этот товарищ с такими рассуждениями? Он давно не заходил в Национальный музей Республики Башкортостан? Там костюмы национальные висят. Никабов нет. Зачем предавать свою культуру в угоду радикальным трендам? Я уже не говорю о безопасности. Под такой одеждой может скрываться мужик с автоматом.
Я был наших Северокавказских Республиках и как же я порадовался, когда увидел, что через дорогу от мечети в центре Уфы находится Арт-Квадрат. Подумалось о том, что нет никакой религиозной зашоренности и какие башкиры молодцы, потому что понимают и ценят прогресс. И тут муфтий исполняет...
Когда же наши братья мусульмане поймут, что эти тренды идут от необразованных и злобных от нищеты радикалов арабов, а точнее от тех кто ими управляет. Никабов не было ни у одного из наших народов. Большинство радикалов живут в ср..ной нищете и г..вне. Эти скудные познаниями Корана люди за последние даже 20 лет не смогли защитить свои страны, а некоторые даже развалили. А радикальны они из-за нищеты и все это взаимосвязано.
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2k
Александр 3 часа назад
А муфтий Башкирии точно знает историю Башкирии? Он точно знает что он защищает? Если да, то стоит им заинтересоваться ФСБ.
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5k
Андрей 3 часа назад
В кишлаках у себя, могут ходить и голые бабы, главное в Россию не пускать этот мусор
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2k
nikam 4 часа назад
муфтий башкирии наверное не знает, что женщины башкирки мусульманки не носили хиджабов.
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8k
Евгений Д 4 часа назад
а то что этой одеждой они нарушают наши права на безопасность- молчит сцука ?
вот пусть в своей одежде и ходят по своему кишлаку и не суются в город
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3k
Oleg SC 4 часа назад
Долой мешки с головы!
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4k
Autumn2015 4 часа назад
Я родом из Башкирии - никогда Башкирии не носили никаких мешков, обычная одежда, женщины носили длинные юбки, как и многие русские в 60-70-е, в выходной башкирку можно было отличить белому платку, завязанному под подбородком за соседние углы , расстелив его по спине, тогда как русские завязывали платок за противоположные углы, косынкой. Когда башкирки работали, они точно так же повязывали уже темненький платок косынкой и это все. Были ещё национальные костюмы, но это больше всякие артисты выступали в них, такая шапочка с кисточкой сверху, на людях я ее не видела, и сам костюм был красивый, расшитый, такой длинный кафтан ярких цветов, яркие кофты и монисто. Никаких мешков никто никогда не носил и носить не мог, башкирки по хозяйству были сильно заняты, табуны кобылиц подоить, кумыс сделать, еды на большую семью приготовить, кто-то тогда уже работал.
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5k
Suvar_ 4 часа назад
гр-н муфтий, хиджаб и пр. не характерная форма одежды для башкир. В чем вопрос? Пусть ходят в башкирской традиционной одежде если очень хочется.
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160
rr 5 часов назад
Плять эти деятели уже свои порядки устанавливают
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16k
Александр Сучков 5 часов назад
Пусть на себя мешок оденет и дома у себя ходит, баклан....
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22k
Альберт 6 часов назад
А если лица приоткрыть, тогда можно?
Вот же - приятно посмотреть и никаких претензий.
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14k
U55R 6 часов назад
Запрет нарушает только права ваххабитов, салафитов, радикалов и террористов. Муфтий защищает их права?
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54k
Опиум для народа 6 часов назад
Хорошо бы по новому Емельяна Ивановича и Салавата Юлаева. Вот кто знал, как поступатьб с ох"евшими муллами и попами.
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43k
Сергей 6 часов назад
Burzum, кончай сенсацию делать на пустом месте. Башкир ничего не имеет против запрещения никаба, это ты сам написал.
И на кой такие заголовки.
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155k
parallax 6 часов назад
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Burzum
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