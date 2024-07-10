Муфтий Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

Муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии Айнур Биргалин выступил против законопроекта о запрете религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях, который на днях был внесён в Госдуму депутатом от "Новых людей" Владиславом Даванковым. Айнур Биргалин выразил "глубокую обеспокоенность" и заявил, что в случае принятия закона будут попрана свобода вероисповедания.

"Запрет на ношение религиозной одежды нарушает права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям. Религиозная одежда является неотъемлемой частью религиозной и культурной идентичности многих мусульман. Я убежден, что государственные органы должны уважать право каждого человека на свободное выражение своей религиозной принадлежности", — заявил руководитель ДУМ Башкирии.

По мнению муфтия, обеспечить безопасность в стране можно другими способами — системами видеонаблюдения и биометрии. Он попросил депутатов пересмотреть законопроект так, чтобы он не нарушал 28-ю стать Конституции РФ.