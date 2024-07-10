Муфтий Башкирии выступил против запрета религиозной одежды

Религиозный деятель считает, что подобные заперты нарушают права верующих.
Муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии Айнур Биргалин выступил против законопроекта о запрете религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях, который на днях был внесён в Госдуму депутатом от "Новых людей" Владиславом Даванковым. Айнур Биргалин выразил "глубокую обеспокоенность" и заявил, что в случае принятия закона будут попрана свобода вероисповедания.
"Запрет на ношение религиозной одежды нарушает права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям. Религиозная одежда является неотъемлемой частью религиозной и культурной идентичности многих мусульман. Я убежден, что государственные органы должны уважать право каждого человека на свободное выражение своей религиозной принадлежности", — заявил руководитель ДУМ Башкирии.
По мнению муфтия, обеспечить безопасность в стране можно другими способами — системами видеонаблюдения и биометрии. Он попросил депутатов пересмотреть законопроект так, чтобы он не нарушал 28-ю стать Конституции РФ.
Вместе с тем, Биргалин отметил, что просьба о пересмотре законопроекта не касается никабов, полностью закрывающих лицо, он опасается, что запрет может ограничить ношение хиджаба, который скрывает только волосы, уши и шею.
"Я уже высказывался, что поддерживаю инициативу Дагестана о запрете никабов. Вообще у никабов сложился негативный имидж, а для наших народов это нетипичная, нетрадиционная одежда. Исламские ученые соглашаются, что никаб — это не обязательно. А то, что обязательно — это хиджаб, закрывающий голову, руки, ноги. Я об этом и сказал. Я сказал, что законопроект надо доработать. Да, никабы нам не нужны, об этом сказали все муфтии", — добавил Айнур Биргалин.
Напомним, что дискуссии о необходимости запретить некоторые атрибуты мусульманской одежды активизировались после недавних трагических событий в Дагестане. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкессии решились временно запретить женщинам носить никабы. В понедельник, 8 июля, новосибирский депутат обратился к губернатору с аналогичным предложением. Однако несмотря на законодательные инициативы (в июне партия КПРФ тоже предлогала свой законопроект) федеральные власти молчат, предоставляя регионам самим определять необходимость запрета на ношение религиозной одежды.
Источник:
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Вот что хотите говорите, но не может какой-то духовный деятель влиять на политику государства. Не может и не должен. Пусть решают и советуют что-то внутри своих организаций и последователей.
В чём суть этого всего?
А суть она проста - вид красивой женщины вызывает грешные мысли у правоверных. По-этому красоту женщин надо как-то спрятать, чтобы греховных мыслей было меньше.
Да-да, слышу недовольство горячей крови - мол, надо женщин дисциплинировать! Надо. Однозначно. Полностью согласен, что негоже дамам ходить с прелестями навыкат.
А как оно с дисциплиной у правоверных мужчин? Увидел руку или ляжку непокрытую - возбудился? Кто виноват? Та, кто показала или тот, кто с собой не совладал? Грешны мысли, а не только действия. Если ты не способен себя контролировать, то эту беду никабом не решить.
Суть проста - она называется совесть. Все законы вторичны, можно извращаться и вертеть юридическими понятиями, как хочешь - это всё будут попытки оправдать отсутствие совести. Совесть либо есть, либо её нет. Точка.
А чему учит Всевышний? Как раз - совести!
Я был наших Северокавказских Республиках и как же я порадовался, когда увидел, что через дорогу от мечети в центре Уфы находится Арт-Квадрат. Подумалось о том, что нет никакой религиозной зашоренности и какие башкиры молодцы, потому что понимают и ценят прогресс. И тут муфтий исполняет...
Когда же наши братья мусульмане поймут, что эти тренды идут от необразованных и злобных от нищеты радикалов арабов, а точнее от тех кто ими управляет. Никабов не было ни у одного из наших народов. Большинство радикалов живут в ср..ной нищете и г..вне. Эти скудные познаниями Корана люди за последние даже 20 лет не смогли защитить свои страны, а некоторые даже развалили. А радикальны они из-за нищеты и все это взаимосвязано.
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Да в принципе пусть и у нас ходят, я совсем не против...
вот пусть в своей одежде и ходят по своему кишлаку и не суются в город
Вот же - приятно посмотреть и никаких претензий.
И на кой такие заголовки.