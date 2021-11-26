FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5168 постов • 803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Мусульманские лидеры захотели переименовать «черную пятницу»

Мусульманские лидеры захотели переименовать «черную пятницу» (4 фото)

Автор:
26 ноября 2021 18:27
Сообщество : Жить в России
Метки: День   мусульмане   муфтий   пятница   священный   
1768
4

По их мнению, слово «черная» ассоциируется с чем-то плохим.

Сначала высказался верховный муфтий Казахстана, Наурызбай кажы Таганулы.

×
×

Он заявил, что пятница - священный день для мусульман и называть ее черной не следует.

К нему присоединились муфтий Москвы, Ильдар Аляутдинов.

И председатель духовного собрания мусульман РФ, Альбир Крганов.

Вот что сказал Крганов:

Мусульмане задаются первым вопросом, и наша молодежь в первую очередь, почему такое сочетание каким-то образом вводится в обиход. Действительно, можно же его поменять на "щедрую пятницу" или "добрую пятницу".

Как думаете - можно?

Но пока пользуемся старым названием: «черная пятница»)


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: День   мусульмане   муфтий   пятница   священный   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
84
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
84  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
119
apqurhf 3 часа назад
у большинства людей слово "ислам" ассоциируется с чем-то плохим. почему бы не переименовать, например, в "верование альтернативно одарённых"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
21k
Валерий 3 секунды назад
они совсем охренели??? Может, уже пора вспомнить, что у нас - СВЕТСКОЕ государство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
вот у себя в чуркистане пусть и переименовывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow 12 минут назад
" Чёрная пятница " пошла от пиндосов!
Но не забывайте, что у них неделя начинается с воскресения, а не с понедельника, как у нас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anatoly Tananykhin 13 минут назад
Я бы эту пятницу переименовал в пятницу наё...щиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 16 минут назад
А кто им чего навязывает? Пусть хоть розовой себе называют. Идиёты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полчаса назад
Надо переименовать ее в Зеленую Пятницу. Зеленый - цвет Ислама,так что это будет день муслимов.
Суббота, это еврейский Шаббат, так что он будет Черный Шаббат.
Воскресенье станет Золотым Воскресеньем, днем христанутых.
Ну а простым россиянинцам, не страдающим верой, достанется Серый Понедельник. Работать то кому то надо же будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Brataxe Полчаса назад
Давайте запретим или переименуем черный цвет, черных котов, ночь черную и муфтиев с попами потому что они в черном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy Полчаса назад
вот бы индусы удивились, у них, например, белый цвет траура, а черный вполне обычный. А а Иране, кажется, вовсе синий)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Станислав 37 минут назад
Да не пошли бы они ВСЕ "В ЕДИНСТВЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ" ! Как заипало, что все овцеиопы, мне РУССКОМУ начинают диктовать условия!!!!! Кстати мне срать на "черную пятницу" , тут дело принципа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Andrey 37 минут назад
Не хватает мема с Лавровым ! Интересно, что они думают по поводу
Black Sabbath?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lihaci 48 минут назад
Пусть в родных аулах свои уставы придумывают. Если им от всего и всех воняет гов#0м значит они сами обосрались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
907
Гремлин 49 минут назад
Есть встречное предложение для бусурман.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
960
Иван Иванович Час назад
Бараны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Доктор Джонс Час назад
Пост о том, как на пустом месте создать проблему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Alex Час назад
Нахер всех этих ослоебов и мастурбеков по своим аулам. Правила они тут еще свои не устанавливали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer Час назад
Афроамериканская пятница?
И не оскорбительно, и по сути верно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
643
vijilante 2 часа назад
А я вот православный. Для меня воскресенье праздник.
И если бы день скидок назывался "Чёрное воскресенье" то меня бы это волновало и лично затрагивало меньше чем проблемы миграции ушастой совы в Торжке.
А зверью лишь бы доипаться до чужих традиций.
А хрустальная мечта : всемирный халифат и порядки средневековья где женщина -вещь,а всякому кто хоть что-то вякнет про ислам -или карикатуры на пророка нарисует следует отрезать голову.

Комментарии излишни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Сергей 2 часа назад
Вот тоже Пятница, а черная или белая не видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Golos 2 часа назад
Ну хорошую тему подняли. У мусульман вижу все в порядке, осталось только народное имя "пятницы"(про день недели речь, не про человека) обсудить. Да похер как они будут называть свою пятницу, у других людей своё название. Ну пусть назовут её розовой. На ровном месте всегда создадут конфликт люди с самой "мирной"(по их словам) религией, а сейчас еще и негры подтянутся-будут требовать что бы пятницу назвали афроамериканской.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
907
Гремлин 2 часа назад
Зелёная пятница пойдёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
400
Максим Максимов Гремлин Час назад
голубая пятница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 27 комментариев (из 54)
Показать ещё
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману В России учредили День отца В России учредили День отца 15 весёлых хвостатых, которые идеально развлекут вас в середине недели 15 весёлых хвостатых, которые идеально развлекут вас в середине недели 15 человек, чей день выдался хуже некуда 15 человек, чей день выдался хуже некуда 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23424



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
46
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
По три с половиной года за пранк. Каждому!
1
185
По три с половиной года за пранк. Каждому!
Набирающие популярность в сообществах
Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех
0
23
Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех
Ювелир сделал кольцо с 12 тысячами бриллиантов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
0
3
Ювелир сделал кольцо с 12 тысячами бриллиантов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Неожиданный исход одного собеседования
Неожиданный исход одного собеседования
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждую ночь так
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#ватермарк#Россия#автомобили#автомир#авто аварии#Ynews#шоу бизнес#комментарии
#фото#факты#люди#животные#дтп#аварии#забавно#Жизнь#фильм#сарказм
#прикол#подборка#кино#новости#картинки#история#приколы#интересное#истории#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться