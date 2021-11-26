Мусульманские лидеры захотели переименовать «черную пятницу»

1768
4
По их мнению, слово «черная» ассоциируется с чем-то плохим.
Сначала высказался верховный муфтий Казахстана, Наурызбай кажы Таганулы.
×
×
Он заявил, что пятница - священный день для мусульман и называть ее черной не следует.
К нему присоединились муфтий Москвы, Ильдар Аляутдинов.
И председатель духовного собрания мусульман РФ, Альбир Крганов.
Вот что сказал Крганов:
Мусульмане задаются первым вопросом, и наша молодежь в первую очередь, почему такое сочетание каким-то образом вводится в обиход. Действительно, можно же его поменять на "щедрую пятницу" или "добрую пятницу".
Как думаете - можно?Но пока пользуемся старым названием: «черная пятница»)
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 человек, чей день выдался хуже некуда
- 15 весёлых хвостатых, которые идеально развлекут вас в середине недели
- Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф
- В России учредили День отца
- 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново
Метки: День мусульмане муфтий пятница священный
26
Понравилось26
Новости партнёров
Но не забывайте, что у них неделя начинается с воскресения, а не с понедельника, как у нас!
Суббота, это еврейский Шаббат, так что он будет Черный Шаббат.
Воскресенье станет Золотым Воскресеньем, днем христанутых.
Ну а простым россиянинцам, не страдающим верой, достанется Серый Понедельник. Работать то кому то надо же будет.
Black Sabbath?
И не оскорбительно, и по сути верно.
И если бы день скидок назывался "Чёрное воскресенье" то меня бы это волновало и лично затрагивало меньше чем проблемы миграции ушастой совы в Торжке.
А зверью лишь бы доипаться до чужих традиций.
А хрустальная мечта : всемирный халифат и порядки средневековья где женщина -вещь,а всякому кто хоть что-то вякнет про ислам -или карикатуры на пророка нарисует следует отрезать голову.
Комментарии излишни.