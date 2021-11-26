Мусульманские лидеры захотели переименовать «черную пятницу»

Вот что сказал Крганов:

Мусульмане задаются первым вопросом, и наша молодежь в первую очередь, почему такое сочетание каким-то образом вводится в обиход. Действительно, можно же его поменять на "щедрую пятницу" или "добрую пятницу".

Как думаете - можно?

Но пока пользуемся старым названием: «черная пятница»)