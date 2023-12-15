Немой юмор и волшебные миры современного сюрреалиста

Анималоцентризм. Так можно охарактеризовать направление, в котором работает этот художник. Хотя в его работах ощущаются и сюрреализм, и влияние старых фламандцев.
Михаэль Сова родился в 1945 году в Германии. После окончания столичной Академии искусств некоторое время занимался преподавательской деятельностью. Но стремление творить пересилило. И Михаэль одновременно занимался рекламой, оформлением обложек музыкальных альбомов, делал иллюстрации для журналов.
Популярность живописцу принесло участие в известной французской комедии «Амели». Спальню главной героини украшали картины, которые как раз придумал Сова.
Стремление писать пересилило. И Сова полностью погрузился в работу, отдавая предпочтение акриловым краскам и добиваясь поставленных целей за счёт многослойности.
Кажется, трогательная классика, хоть и несколько мрачноватая за счёт серых и тускло-зелёных оттенков. Но это на первый взгляд. В волшебных мирах правит бал анималоцентризм. Жирафы в них вальяжно рассекают на лодках, элегантная дама выгуливает бабочку на поводке, а повредивший в уличной драке кот является домой с уже перевязанной лапой и взглядом просит понять и простить.
Все герои, несмотря на некую гротескность, живые и реалистичные. И очень притягательные, в мирах которых даже хочется побывать.
Источник:
- Уильям Холбрук Бирд – анималист-юморист и его забавные творения с глубоким смыслом
- Мистические творения Кей Сейдж и трагедия их автора
- Каменная сказка Алексея Антонова
- Серафина Луи: путь от нищей уборщицы к автору нового направления
- Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона
Не рисовал я 20 лет примерно, хотя отлично рисую. Пошел за карандашами в магазин и купил акварель. Никогда ей не рисовал кроме школы)))
По моему смешно получилось)))