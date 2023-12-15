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Немой юмор и волшебные миры современного сюрреалиста

Немой юмор и волшебные миры современного сюрреалиста

Автор:
15 декабря 2023 12:05
Сообщество : Искусство
Метки: Животное   Михаэль Сова   анималоцентризм   искусство   картина   классика   образ   полотно   сюрреализм   художник   
1143
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Анималоцентризм. Так можно охарактеризовать направление, в котором работает этот художник. Хотя в его работах ощущаются и сюрреализм, и влияние старых фламандцев.

Михаэль Сова родился в 1945 году в Германии. После окончания столичной Академии искусств некоторое время занимался преподавательской деятельностью. Но стремление творить пересилило. И Михаэль одновременно занимался рекламой, оформлением обложек музыкальных альбомов, делал иллюстрации для журналов.

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Популярность живописцу принесло участие в известной французской комедии «Амели». Спальню главной героини украшали картины, которые как раз придумал Сова.

Стремление писать пересилило. И Сова полностью погрузился в работу, отдавая предпочтение акриловым краскам и добиваясь поставленных целей за счёт многослойности.

Кажется, трогательная классика, хоть и несколько мрачноватая за счёт серых и тускло-зелёных оттенков. Но это на первый взгляд. В волшебных мирах правит бал анималоцентризм. Жирафы в них вальяжно рассекают на лодках, элегантная дама выгуливает бабочку на поводке, а повредивший в уличной драке кот является домой с уже перевязанной лапой и взглядом  просит понять и простить.

Все герои, несмотря на некую гротескность, живые и реалистичные. И очень притягательные, в мирах которых даже хочется побывать.

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Метки: Животное   Михаэль Сова   анималоцентризм   искусство   картина   классика   образ   полотно   сюрреализм   художник   
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3  комментария
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2k
Николай 12 минут назад
Тоже люблю всякую херню.
Не рисовал я 20 лет примерно, хотя отлично рисую. Пошел за карандашами в магазин и купил акварель. Никогда ей не рисовал кроме школы)))
По моему смешно получилось)))
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2k
Андерсен Полчаса назад
Похоже, художник с ними вместе и курил
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653
Сергей Полчаса назад
Хрень какая-то!
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