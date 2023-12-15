Немой юмор и волшебные миры современного сюрреалиста

Кажется, трогательная классика, хоть и несколько мрачноватая за счёт серых и тускло-зелёных оттенков. Но это на первый взгляд. В волшебных мирах правит бал анималоцентризм. Жирафы в них вальяжно рассекают на лодках, элегантная дама выгуливает бабочку на поводке, а повредивший в уличной драке кот является домой с уже перевязанной лапой и взглядом просит понять и простить.

Все герои, несмотря на некую гротескность, живые и реалистичные. И очень притягательные, в мирах которых даже хочется побывать.