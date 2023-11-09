15 известных актеров и очень неловких ситуаций на съёмочной площадке





Звезда «Голодных игр» рассказал в интервью телеведущему Джеймсу Кордену о самом неловком моменту в своей актерской жизни. Ему было тогда 9 лет и он снимался в фильме «Полярный экспресс»: «Я снимал эту сцену с Томом Хэнксом, который словно отец Америки, и я как бы сидел под ним... и пукнул. А он вдруг вскочил и начал кричать: "Что это такое? Боже мой, этот ребенок, какого черта!"... Мой первый большой фильм. Том Хэнкс. И я просто пукнул ему в лицо!».

К счастью, это не испортило актерскую карьеру Джоша и теперь он может вспоминать это как всего лишь забавный момент из прошлого. В конце концов, он выучил урок и не позволял себе таких неловкостей с Дженнифер Лоуренс.