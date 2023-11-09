FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8232 поста • 892 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
15 известных актеров и очень неловких ситуаций на съёмочной площадке

15 известных актеров и очень неловких ситуаций на съёмочной площадке

Автор:
09 ноября 2023 15:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские звезды   кинозвезды   на съемках   накосячили   неловкие моменты   неловкие ситуации   ну надо же   облажались   
6005
16

Приятно осознавать, что даже «богатые и знаменитые» иногда могут серьезно накосячить на работе. Ведь они такие же люди, как и все остальные.

×
×

До туалета актриса, справедливости ради, добралась вовремя. Но ее погубили многочисленные слои одежды 1960-х годов, которую было сложно снять. Она призналась, что успела поднять юбки, сдвинуть пояс в сторону, но нижнее белье так и осталось на ней. А потом она пыталась подсушить мокрое белье туалетной бумагой, поскольку ей уже кричали, что пора возвращаться на съемочную площадку! Она вернулась туда, не переодевшись, и сняла сцену. Было мокро и неудобно, но деваться было некуда...


Раз неловкий момент произошел на сцене, а не на съемочной площадке, от этого он становится еще более неловким, правда же? Это случилось в 90-е, Джекман играл Гастона в австралийской постановке «Красавицы и чудовища». Актер сам рассказал об этом эпизоде в интервью журналу Vogue: «Я обмочился на сцене. Это идиотская история. Врач сказал мне, что у меня обезвоживание, и следуя его указаниям я выпил столько воды, что в какой-то момент оказался перед выбором — намочить красное трико или перестать петь. Я не мог позволить себе прервать спектакль и уйти со сцены».

Хэтэуэй можно простить за ее неловкую ошибку, потому что фильм с Джейком Джилленхолом в главной роли был очень эмоциональным. Тем не менее, неожиданное обнажение на работе — момент, достойный фейспалма. Это была сцена, когда Хэтэуэй снимает плащ и оказывается под ним голой. «Я думала, мы снимаем. А оказалось, что мы просто репетировали, и я зря разделась перед множеством людей. Но слушайте, я же просто сделала свою работу», — вспоминала актриса позже.

«Я так нервничала, потому что никогда раньше не снималась в сексуальных сценах… Проблема была в том, что мы снимали сцены не по порядку, и когда вы смотрите эпизод, после того, как они занимаются сексом, моя героиня Кэрол хочет есть и утоляет голод бобами, — рассказала актриса. — Мы сделали несколько дублей и я ела эти бобы по-настоящему, не жульничая! И вот наелась бобами, а потом у нас съемка сексуальной сцены, где нужно лежать на животе... В общем, в какой-то момент я уже понимала, что бобы делают свое дело и к чему это приведет. И сказала Уиллу, что сейчас пукну на него, и сделала это. Но вообще я хочу позвонить в профсоюз и заявить: "Нельзя набивать женщину бобами, класть на живот и заставлять кричать!"».


Звезда «Голодных игр» рассказал в интервью телеведущему Джеймсу Кордену о самом неловком моменту в своей актерской жизни. Ему было тогда 9 лет и он снимался в фильме «Полярный экспресс»: «Я снимал эту сцену с Томом Хэнксом, который словно отец Америки, и я как бы сидел под ним... и пукнул. А он вдруг вскочил и начал кричать: "Что это такое? Боже мой, этот ребенок, какого черта!"... Мой первый большой фильм. Том Хэнкс. И я просто пукнул ему в лицо!».

К счастью, это не испортило актерскую карьеру Джоша и теперь он может вспоминать это как всего лишь забавный момент из прошлого. В конце концов, он выучил урок и не позволял себе таких неловкостей с Дженнифер Лоуренс.


«SuperПерцы» был первым фильмом Кристофера Минц-Пласса (который играл МакЛовина), поэтому на съемочной площадке, вероятно, было много напряженных моментов. Но один из них, несомненно, выделяется особо — ему пришлось снимать сексуальную сцену на глазах у своей мамы.


Позже Минц-Плассе вспоминал об этом так: «Я был совсем юный и думал, что это круто — сниматься в сексуальной сцене. Ведь я в то время даже ни разу не целовался с девушкой. Но мой ажиотаж быстро угас, когда мне сказали, что я несовершеннолетний и моя мама будет присутствовать на съемках этой сцены. Мне было очень неловко». Ну ещё бы!

Первый поцелуй на съемочной площадке в присутствии мамы — уже мало хорошего, но съемочная группа «Очень странных дел» к тому же держала поцелуй между Синк и ее коллегой по фильму Калебом Маклафлином в секрете до дня съемок. Маклафлин рассказал потом, что остальные дети на съемочной площадке дразнили его, типа: «Оооо! Ты собираешься ее поцеловать!» Однако небольшое поддразнивание — ничто по сравнению с ситуацией Синк, поскольку ее мама была на съемочной площадке и наблюдала за всем происходящим.

«Это было очень неловко, — рассказал актер. — Девушка должна была быть сверху меня, у нее была потрясающая грудь, и я не переставил свои… штуки в безобидное положение. Она буквально терлась об меня, и, хм, это стало немного тяжело. После этого мне пришлось извиняться. Это не здорово, когда ты работаешь в профессиональной актерской среде и у кого-то на тебя встает, не так ли? Нет, не приемлемо».


Согласно автобиографии Мейна, рэпер разыгрывал сцену, где его персонаж занимается сексом с одной женщиной, в то время как другая сосет ему пальцы на ногах... и он заснул! Представьте себе, что вы один из актеров, исполняющих сексуальную сцену в паре с ним.. поговорим о смирении!

«Я не мог держать глаза открытыми, — написал Мейн в автобиографии. — Я был в отключке, храпел... Хармони (Корин, режиссёр) то и дело приходилось будить меня на дубли». 

Как оказалось, у Мейна было оправдание. Он только что дал концерт перед ночными съемками, которые продолжались до раннего утра.

Каплан нервничала по поводу съемок этой сцены, поскольку ей впервые пришлось раздеваться перед своим коллегой. Каплан должна была снять бюстгальтер, взять руку Шина и положить ее на свою грудь. Эта часть съемок, какой бы нервной она ни была, прошла хорошо. И тут происходит настоящая неловкость: Шин сразу бежит к мусорному ящику и его рвет. Позже выяснилось, что у актера было пищевое отравление. Но в тот момент выглядело все так, что его вырвало из-за Лиззи. «Я думала, что это прямая причина и следствие. Вся моя уверенность в себе сошла на нет, я поняла, что я монстр, и у любого, кто прикоснется ко мне, сразу же начнется рвота», — признается актриса.

У Роберта Паттинсона была особенно неловкая ситуация с Джулианной Мур во время съемок фильма «Звездная карта» 2014 года. Паттинсон и Мур видели друг друга впервые, их только что познакомили — и тут же пришлось снимать сексуальную сцену. Осознав это, Паттинсон сильно вспотел: «Я вспотел как сумасшедший, я пытался буквально поймать капли пота, чтобы они не ударили ее по спине. После этого она спросила: "У тебя паническая атака?". Это было так неловко».

Сюжет комедии 1994 года «Клиффорд»  звучит довольно банально — 10-летний мальчик уезжает к своему дяде, пока его родители в отпуске, — пока вы не узнаете, что мальчика играл (без компьютерной графики или чего-то еще) к тому времени, когда ему было уже 44 года, комик Мартин Шорт! 


Чтобы Шорт выглядел более похожим на ребенка, гримеры делали ему восковую эпиляцию на ногах. Однажды он был в боксерских шортах во время этой процедуры и не осознавал, что его пенис торчит наружу. Позже он понял свою промашку и спросил женщину, которая делала эпиляцию, действительно ли его пенис болтался у нее на уровня лица, на что она ответила: «Я скажу тебе вот что. Если бы я тогда знала тебя так, как знаю сейчас, то просто взяла и засунула бы эту штуку обратно».

Почему же он не прочитал сценарий? Актер объяснил это следующим образом: «У меня была идея, что мне нужно сыграть импровизацию, что это будет такая фишка, и я сказал, что не буду читать сценарий. Попросил, чтобы мне просто описали персонажа, ситуацию, а я появлюсь, отреагирую и сделаю все как надо. И вот прихожу на площадку, собираемся снимать сцену, и что-то меня дернуло попросить текст... Я беру его и вижу четырехстраничный монолог... на испанском!».


Актер попросил дать ему 12 минут до съемок на подготовку. «Я почему-то решил, что этого времени достаточно, чтобы выучить четыре страницы диалогов на испанском языке и не разозлить съемочную группу. Спойлер: времени не хватило. К счастью, эта оплошность стала для меня полезным опытом. С тех пор я не расслабляюсь. Лучше как следует все изучить заранее, даже если это тебе потом не особенно пригодится».

Вероятно, нет большей оплошности, которую можно совершить на съемочной площадке, чем крикнуть «Снято!», если ты не режиссер. Но накосячить, а потом крикнуть «Снято!» на съемочной площадке, пожалуй, величайшего режиссера в истории кино? Ну, это совсем другой уровень стыда.


Унизительный момент для Стиллера наступил, когда снимали сложную шестиминутную сцену с помощью стедикама, следящую за главным героем (Кристианом Бэйлом). У Стиллера была только одна фраза в середине кадра («Эй, малыш, хочешь батончик Hershey?»), но он все испортил, выругался и закричал: «Снято!»


После этого наступила гробовая тишина, а потом Стивен Спилберг популярно объяснил Стиллеру, кто имеет право останавливать съемку. «Я буквально побелел и сжался, потому что мой герой и кумир Стивен Спилберг кричал на меня», — вспоминает Бен Стиллер. И говорит, что жил с этим позором много лет. Они даже гораздо позже посмеялись над этим моментом со Спилбергом (который, конечно, его не забыл).

Когда 9-летняя Эмма Уотсон была выбрана на роль Гермионы, она так старалась хорошо выполнять свою работу, что произносила не только собственные реплики, но и реплики своих коллег по фильму — Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта.


Позже в интервью Джимми Киммелу она вспоминала: «На самом деле это очень меня травмирует, потому что я создавала реальные проблемы. Я портила дубли, постоянно. Крису приходилось постоянно меня одергивать за то, что я повторяла чужие реплики. Мне очень нравились эти книги и я действительно хотела хорошо выполнять свою работу. И я как бы перестаралась».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: голливудские звезды   кинозвезды   на съемках   накосячили   неловкие моменты   неловкие ситуации   ну надо же   облажались   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
pynh 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Руслана Тарасова 5 минут назад
Как "интересно" и "информативно". Я невероятно рада, что теперь знаю, что какие-то малоизвестные для меня актеры блевали, пердели и мочились во время съёмок. Как же я раньше жила без этого? Горе та какое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов Полчаса назад
Не в обиду "постовому" скажу, что информация о том, что кто-то там из неведомых для меня иноземных актеров, где там за «лужей» обмочился, пукнул и (Господи, прости) из-за кровенаполнения пениса и излияния прочего получил удовольствие, шибко меня не рассмешила. По-старости, видимо, чувство юмора тоже притупляется. Смотрю сие большинству – по душе. Мне лично – НЕТ. "Извиняйте", не сдержался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
БамбарбияКиргуду 49 минут назад
Мерзковатый пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
БамбарбияКиргуду 50 минут назад
Меня бы тоже вырвало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex_Ato 2 часа назад
что вы докапались до Кавилла - он как минимум должен был так сказать - у них там (до недавнего времени) можно словить неприятности, если бабе не понравится как ты на нее смотришь (уж не знаю как можно за такое притянуть) так что лучше подстраховаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталкер 2 часа назад
По поводу обнажёнки. Как по мне, то НОРМАЛЬНЫЙ фильм прекрасно может обойтись и без голых сисек/писек/жоп и без так называемых постельных сцен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Андрей 2 часа назад
"После этого мне пришлось извиняться. Это не здорово, когда ты работаешь в профессиональной актерской среде и у кого-то на тебя встает, не так ли? Нет, не приемлемо». Адекватная женщина воспримет это как комплимент и не больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов 2 часа назад
Не в обиду "постовому" скажу, что как-то «инфа», что кто-то там из неведомых (для меня) актеров, где там за «лужей» обмочился, пукнул и Т.Д., шибко меня не рассмешила. По-старости, видимо, чувство юмора тоже притупляется. Извиняйте, вот не сдержался. От дизлайка воздержался, может кому-то это и интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon 2 часа назад
Нееет ...так неинтересно...патиссоны какие - то! Вы нам расскажите сколько раз ссытся во время записи передач скажем Бабкина. Выступает Лещенко в памперсах или без? В чьих штанах нашел эрекцию Петросян, когда якобы стал отцом в 71 год? Ну и бабу Аллу с её младшим мужем не забудьте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Демьян 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Станислав 3 часа назад
То есть на тебе сидит голая баба с офигенными сиськами и трется о тебя, а ты говоришь: "О нет, у меня эрекция, это не приемлимо!" Чувак, волноваться надо было бы, если бы у тебя НЕ встал в такой ситуации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych 3 часа назад
-Девушка должна была быть сверху меня, у нее была потрясающая грудь, и....
Вот как раз наоборот, ничего удивительного, сразу понятно - нормальный мужик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
598
ruslan d 3 часа назад
Я думаю это еще капля в море ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112399



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и...
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Взрослый писатель с детским именем
Взрослый писатель с детским именем
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#интересное#факты#аварии#авто аварии#полиция#забавно#Россия
#автомобили#люди#Юмор#животные#история#ДТП#Автовсячина#Ynews#истории#инцидент
#автомир#интересно#Прикол#кино#фильм#позитив#Разное#подборка#Китай#съемка
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя 5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя 30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок 30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок 12 сотрудников, которые знатно облажались на работе 12 сотрудников, которые знатно облажались на работе 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас 20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас 14 маразмов от горе-строителей 14 маразмов от горе-строителей Культовые голливудские звёзды, которым так и не досталось «Оскара» Культовые голливудские звёзды, которым так и не досталось «Оскара»

На что жалуетесь?

Вернуться