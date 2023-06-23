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12 сотрудников, которые знатно облажались на работе

12 сотрудников, которые знатно облажались на работе

Автор:
23 июня 2023 22:27
Сообщество : Юмор
Метки: Переделывать   Постарательней   Спустя рукава   облажались   работа   сотрудники   
2267
13

В любом коллективе есть человек, который работает спустя рукава, и выполняет задания так, что их приходится переделывать. А некоторые пытаются просто сэкономить, и переходят от одной проблемы к двум. Конечно такие сотрудники не задерживаются на работе, на их место приходится искать кого-то постарательней. Взгляните, как они напортачили!

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Метки: Переделывать   Постарательней   Спустя рукава   облажались   работа   сотрудники   
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6  комментариев
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14k
Александр Час назад
Я до сих пор не понимаю, какого хрена у новостройных небоскрёбов по 40 этажей системы разгрузки на улице (только на парковке, куда даже Газель не влезает). Затем нужно оформлять пропуск даже для доставки пиццы? И вишенкой на торте - за парковку вдоль тротуара, после всего этого идиотизма, фирму доставку штрафуют на 50к?
Цуко, как мне поднять двухстворчатый холодильник на 32 этаж, если его сначала нужно оттащить на -2 этаж порковки, потом пронести через весь паркинг и запихнуть в лифт, который обслуживает 40 этажей и единственный спускается на -1 и -2...
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5k
Трям 18 минут назад
КГ/АМ
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106
kcu-nn Трям 14 минут назад
Первый нах!
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7k
sedoisever 50 минут назад
Часы такие можно купить. Их выпускают давно "чисто по приколу". Карт в решётке, может одна или две. Да и то врядли. Вы часто роняете карты у банкомата?
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14k
Александр 56 минут назад
Комментарий к фото
Это не часы из Австралии. Это часы любого образованного человека. Не Солнце (за которым следует стрелка всех часов северного полущария), крутится вокруг Земли, а совсем наоборот. Так что стрелки в обратную сторону - вполне себе логично.
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5k
Kozlodoev Час назад
А что не так???
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