12 сотрудников, которые знатно облажались на работе

В любом коллективе есть человек, который работает спустя рукава, и выполняет задания так, что их приходится переделывать. А некоторые пытаются просто сэкономить, и переходят от одной проблемы к двум. Конечно такие сотрудники не задерживаются на работе, на их место приходится искать кого-то постарательней. Взгляните, как они напортачили!