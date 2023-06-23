12 сотрудников, которые знатно облажались на работе

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В любом коллективе есть человек, который работает спустя рукава, и выполняет задания так, что их приходится переделывать. А некоторые пытаются просто сэкономить, и переходят от одной проблемы к двум. Конечно такие сотрудники не задерживаются на работе, на их место приходится искать кого-то постарательней. Взгляните, как они напортачили!
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