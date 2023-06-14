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14 маразмов от горе-строителей

14 маразмов от горе-строителей

Автор:
14 июня 2023 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: маразмы   накосячили   не справились   провал   строители   у тебя была одна работа   фэил   
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Порой люди делают свою работу под девизом "И так сойдёт!". И дальнейшая судьба объектов их вообще не волнует. Перед вами яркие примеры пофигистичного отношения к своему делу.

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Метки: маразмы   накосячили   не справились   провал   строители   у тебя была одна работа   фэил   
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2  комментария
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Garpia121 Полчаса назад
Номер 10, проблемы нету. Пересекать автомобильные трассы нельзя сидя на велосипеде, только спешившись. Перешёл дорогу, перенес велосипед через заграждение, и продолжай свой путь, как положено.
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