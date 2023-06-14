14 маразмов от горе-строителей

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Порой люди делают свою работу под девизом "И так сойдёт!". И дальнейшая судьба объектов их вообще не волнует. Перед вами яркие примеры пофигистичного отношения к своему делу.
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