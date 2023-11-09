1561
15
В запрещённой соцсети завирусился ролик. Там есть вопрос в игровой форме: "Что одновременно можно сказать парню на свидании и визажисту". Фантазия разыгралась у всех.
×
×
4. Получилось много забавных вариантов, которые без контекста и правда сложно отнести к какой-то конкретной ситуации
Источник:
Ссылки по теме:
- Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться
- Люди, которым фамилии подпоротили всю жизнь
- Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше
- Домашние семейные архивы из США, в которых чёрт ногу сломит
- Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь
Новости партнёров
реклама
Сестра покемонки?