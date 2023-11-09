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Что одновременно можно сказать парню на свидании и визажисту

Что одновременно можно сказать парню на свидании и визажисту

Автор:
09 ноября 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Приколы   Твиттер   вирусное видео   забавно   интересно   что можно сказать   
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В запрещённой соцсети завирусился ролик. Там есть вопрос в игровой форме: "Что одновременно можно сказать парню на свидании и визажисту". Фантазия разыгралась у всех.

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Метки: Прикол   Приколы   Твиттер   вирусное видео   забавно   интересно   что можно сказать   
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5  комментариев
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2k
hammog 2 часа назад
Всё так классно, буду вас своим подругам советовать!
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16k
Majul 57 минут назад
Автору 15 лет? Или просто современная барышня, без мозгов, для которой инста и тик-ток верх интеллектуального развития?
Сестра покемонки?
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17k
banzai7 Час назад
Это мой первый раз с профи. Раньше я всё делала своими руками.
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2k
hammog 2 часа назад
Можно я к вам после работы заскочу? А то по записи ждать долго...
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2k
hammog 2 часа назад
Отличная работа! Куда можно чаевые перевести?
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