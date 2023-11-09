Что одновременно можно сказать парню на свидании и визажисту

Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой

Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь

Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше

Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

"Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети

Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться