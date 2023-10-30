FISHKINET
Сообщество Юмор 17817 постов • 3623 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Домашние семейные архивы из США, в которых чёрт ногу сломит

Домашние семейные архивы из США, в которых чёрт ногу сломит

Автор:
30 октября 2023 16:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   США   архивы   архивы сша   забавно   интересно   семейные фото   
1649
17

В семейных архивах прошлого полно нелепых фотографий. Причём в те времена они не казались странными. Давай покопаемся в семейных кадрах и вспомним свои подобные домашние фотосессии.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   США   архивы   архивы сша   забавно   интересно   семейные фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
sedoisever 2 часа назад
Что я думаю об этом? У меня нет фото подобных этим, но не моё дело, как и кто фотографирует себя дома. А уж в тысячный раз постить собирать и такое, да ещё и с дебильными подписями, это вообще зашквар...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
iskra 5 минут назад
Что-то мне кажется, что хэллоуин здесь не при чем. Просто любители\косплееры Стартрека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 18 минут назад
Комментарий к фото
Ребенок, больной сифилисом, через день не вспомнит об этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gamak 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61913



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#автомобили#машина#кино#аварии#авто аварии#Китай#интересное
#животные#интересно#забавно#люди#позитив#милота#ДТП#Реакция#собака#фильм
#Прикол#СССР#в мире#автомир#факты#США#знаменитости#дети#природа#искусство
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото) Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото) 15 доказательств того, что природа - та ещё пошлячка - и цензура ей не помешает 15 доказательств того, что природа - та ещё пошлячка - и цензура ей не помешает Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз" Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз" Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться Детские фразочки и записки, которые застявляют задуматься и посмеяться

На что жалуетесь?

Вернуться