Домашние семейные архивы из США, в которых чёрт ногу сломит

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В семейных архивах прошлого полно нелепых фотографий. Причём в те времена они не казались странными. Давай покопаемся в семейных кадрах и вспомним свои подобные домашние фотосессии.
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