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Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь

Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь

Автор:
09 октября 2023 11:20
Сообщество : Истории
Метки: Приколы   забавно   из примерочной   интересно   истории   примерочная   фото   
1183
16

Оффлайн шопинг до сих пор пользуется популярностью. Очереди в примерочных, надоедливые консультанты, горы одежды.... Пользователи поделились ситуациями из магазинов, которые они запомнили навсегда.

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Метки: Приколы   забавно   из примерочной   интересно   истории   примерочная   фото   
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3  комментария
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5k
Наталья 48 минут назад
Комментарий к фото
Лифчик или Рафаэля?
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7k
MPEG-8 10 минут назад
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15k
Kostick 42 минуты назад
игорь с вадиком по любасу узнают о многостаночнице)) может понадобиться стоматолог и пластический хирург)
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