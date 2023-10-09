Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь

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Оффлайн шопинг до сих пор пользуется популярностью. Очереди в примерочных, надоедливые консультанты, горы одежды.... Пользователи поделились ситуациями из магазинов, которые они запомнили навсегда.
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