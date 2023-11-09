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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
09 ноября 2023 10:07
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1463
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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42  комментария
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35k
Андрей Иванов 3 часа назад
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4k
Taf Taffus 11 минут назад
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Не нравится ценник - иди сам ночью этих филинов лови.
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882k
А.Берестенко 12 минут назад
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4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
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4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
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Было бы смешнее, если это была колоноскопия.
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13k
Евгений Полчаса назад
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7:50:00 - 7:50:45
Подъём! Время пошло!
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13k
Евгений Полчаса назад
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А нехрен холодец заказывать.
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13k
Евгений 38 минут назад
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85
Александр Вьюшков 40 минут назад
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Киркоров, сука, начал своё куре продавать?
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85
Александр Вьюшков 45 минут назад
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Т.е., ты уверен, что в таких очках тебя не попрут с работы, а будут просто обходить стороной?
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9k
Regerald Час назад
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Её имя и город - это не русский язык, вот и всё объяснение.
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25k
Павел Плеханов Час назад
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Всё неплохо, но влажность слишком высокая будет. И сырость.
А так да - всё необходимое есть для жизни :)
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34k
Korolev 2 часа назад
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Помянем Виктора...
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4k
Денис 2 часа назад
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Ну, за Витяна, не чокаясь.
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20k
scorpick 2 часа назад
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У нас твари тупо складируют мусор у лифта. Никакие увещевания не помогают. Менты разводят руками, нет состава. Пи.здить никто не решается. Дворники вздыхают и убирают. Остаётся только пустить газ.
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550
Михаил 3 часа назад
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Когда уже окурки сделают съедобными?
Покурил, съел, мятная свежесть.
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20k
scorpick 3 часа назад
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ПЬЯНЫЙ ВИННИ-ПУХ ДУБАК, ЯНВАРЬ
Крышу уносит в небо
Как тебе не стыдно, старому
Раньше ведь таким ты не был, не быыл
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85
Александр Вьюшков scorpick 41 минуту назад
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Чувак, дай курнуть))
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