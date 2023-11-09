В Техасе прогремел мощный взрыв на химическом заводе — клубы токсичного дыма заволакивают округу

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В американском городе Шеперд на химическом заводе крупный пожар с выбросами опасных веществ. Сначала на заводе прогремел мощный взрыв, а позже вся территория ушла под токсичный черный дым. Причины детонации химического предприятия неизвестны.
Есть информация, что один работник предприятия госпитализирован с ожогами. Спасательные службы эвакуировали ближайшую школу, а власти просят жителей в радиусе восьми километров укрыться в помещениях и не пользоваться кондиционерами.
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Метки: Видео Техас взрыв взрыв на химическом заводе клубы токсичного дыма ужас чрезвычайные происшествия
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