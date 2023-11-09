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В Техасе прогремел мощный взрыв на химическом заводе — клубы токсичного дыма заволакивают округу

В Техасе прогремел мощный взрыв на химическом заводе — клубы токсичного дыма заволакивают округу

Автор:
09 ноября 2023 08:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Техас   взрыв   взрыв на химическом заводе   клубы токсичного дыма   ужас   чрезвычайные происшествия   
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В американском городе Шеперд на химическом заводе крупный пожар с выбросами опасных веществ. Сначала на заводе прогремел мощный взрыв, а позже вся территория ушла под токсичный черный дым. Причины детонации химического предприятия неизвестны.


Есть информация, что один работник предприятия госпитализирован с ожогами. Спасательные службы эвакуировали ближайшую школу, а власти просят жителей в радиусе восьми километров укрыться в помещениях и не пользоваться кондиционерами.

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Метки: Видео   Техас   взрыв   взрыв на химическом заводе   клубы токсичного дыма   ужас   чрезвычайные происшествия   
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9  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Чувствую, сейчас появятся портреты пары известных персонажей, ставшими уже мемами.
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9k
Trenzel2003 19 минут назад
Капитализм! Без ремонта и модернизации выжимают все соки из предприятия, из ЖД, и просто дорог. Железка, даже самая стойкая вечно не будет работать. Рано или поздно сломается. А хозяева предприятий в сша забывают об этом. И вот результаты.
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kca-opa Час назад
Постоянно публикуют фото и видео деградации США, а сколько не публикуют, как и везде, в России тоже случаются аварии и на ж/д, и на предприятиях, но не каждый день-же
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