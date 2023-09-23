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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 740 постов • 41 подписчик подписаться
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Взрыв, но не тот: выхлоп двигателя грузового авто вызвал переполох в Казани

Взрыв, но не тот: выхлоп двигателя грузового авто вызвал переполох в Казани

Автор:
23 сентября 2023 08:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   авто   взрыв   выхлоп   двигатель   
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Вчера многие Телеграм-каналы наперебой рассказывали о некоем "взрыве", случившемся в городе. Причина "бадабума" оказалась прозаичной.

Грохот и яркая вспышка, испугавшая казанцев поздним вечером 22 сентября, как выяснилось, никакого отношения к политике не имеют. Причина ЧП - неисправный двигатель автомобиля "Форд транзит".


Местный житель припарковал авто на улице Аделя Кутуя в Казани.У машины заклинило движок, который набрал больше 6000 оборотов и закономерно произвёл выхлоп. Звук был солидный, световое сопровождение также увидели издалека.




Сработала сигнализация многих авто, испуганные люди стали звонить в МЧС. На место ЧП спешно выехали спецслужбы, которые обнаружили повреждённый, но, к счастью, не загоревшийся "Форд транзит".



Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

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Метки: Видео   Казань   авто   взрыв   выхлоп   двигатель   
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3  комментария
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Борис Карабанов Час назад
ЗиЛы любили пугать прохожих детонацией смеси в глушителе при спуске со склона. Иногда весьма впечатляющие ба-бахи были.
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Феликс Дзержинский 50 минут назад
Не верю. Где следы сажи на автомобиле, почему целы стёкла, как в автомобиле, так и рядом находящихся домов? По первому видео, была такая вспышка, что от "хлопковой" волны, сработали сигнализации в автомобилях хрен пойми с какого растояния. И еще интересно, что с водителем случилось после "хлопка"? Много вопросов, на которые мы вряд ли услышим ответы.
p. s. И на сколько мне известно, "хлопок" был в промышленной зоне. На первом видео, если присмотреться, то после вспышки пошли большие клубы дыма.
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