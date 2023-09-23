Взрыв, но не тот: выхлоп двигателя грузового авто вызвал переполох в Казани

Вчера многие Телеграм-каналы наперебой рассказывали о некоем "взрыве", случившемся в городе. Причина "бадабума" оказалась прозаичной.
Грохот и яркая вспышка, испугавшая казанцев поздним вечером 22 сентября, как выяснилось, никакого отношения к политике не имеют. Причина ЧП - неисправный двигатель автомобиля "Форд транзит".
Местный житель припарковал авто на улице Аделя Кутуя в Казани.У машины заклинило движок, который набрал больше 6000 оборотов и закономерно произвёл выхлоп. Звук был солидный, световое сопровождение также увидели издалека.
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Сработала сигнализация многих авто, испуганные люди стали звонить в МЧС. На место ЧП спешно выехали спецслужбы, которые обнаружили повреждённый, но, к счастью, не загоревшийся "Форд транзит".
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Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.
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p. s. И на сколько мне известно, "хлопок" был в промышленной зоне. На первом видео, если присмотреться, то после вспышки пошли большие клубы дыма.
в новогоднюю ночь от салютов так же сигналки срабатывают.
дымовуха - там разнесло блок цилиндров - под бусиком видно масляную лужу.
пока масло выгорало на горячих поверхностях - коптило капитально.
и как правильно написано - повезло что не началось открытое горение. поэтому и копоти снаружи нет.