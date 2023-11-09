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Мэттью Пэрри убедил создателей "Друзей" убрать сцену измены Чендлера

Мэттью Пэрри убедил создателей "Друзей" убрать сцену измены Чендлера

Автор:
09 ноября 2023 08:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мэттью Пэрри   Чендлер Бинг   актёр   друзья   сериал   сцена   
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В пятом сезоне культового ситкома "Друзья" Чендлер Бинг должен был изменить Монике. Мэттью Пэрри настоял на том, чтобы эту сюжетную линию убрали. Актёр знал, что поклонники не простят его герою такой поступок.

"Сцена была такой: Моника и Чендлер ссорятся в Вегасе из-за того, что Моника обедала с Ричардом", - пояснила Лиза.

Она добавила: "Изначально по сюжету Чендлер поднимается в гостиничный номер, заказывает еду, а я её приношу. В итоге Чендлер изменяет Монике с моей героиней".

После репетиции актёр лично обратился к сценаристам и попросил их отказаться от задумки. Очевидно, зрители не простили бы адюльтер.

Кэш призналась, что решение Пэрри считает мудрым.

В итоге она сыграла стюардессу в сцене с участием Росса и Рейчел. Она была счастлива сниматься вместе с Дженнифер Энистон и Дэвидом Швиммером, как и репетировать с Мюттью Пэрри.

На протяжении 10 лет Моника и Чендлер были парой, на которую многие равнялись. Сам Пэрри однажды признался, что всегда был безумно влюблен в Кортни, но их связывала только дружба.

54-летний Мэттью Пэрри скончался 28 октября 2023 года в своём доме в Лос-Анджелесе. Согласно информации, причиной смерти стало утопление.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мэттью Пэрри   Чендлер Бинг   актёр   друзья   сериал   сцена   
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6  комментариев
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8k
Колорад 53 минуты назад
Измена во время ссоры? Тупо и банально, как тупые Росс и Рэйчел.
По мне так по самому краю он прошелся в Талсе.
:D
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543
ruslan d Полчаса назад
Можно настолько фанатеть от сериала , что бы кому-то что-то не прощать ?
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26
Сергей Шепилов Час назад
Ненавязчивое возведение в ранг "святого" мудреца. Только зачем? Сделают только хуже.
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