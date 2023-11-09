Мэттью Пэрри убедил создателей "Друзей" убрать сцену измены Чендлера

"Сцена была такой: Моника и Чендлер ссорятся в Вегасе из-за того, что Моника обедала с Ричардом", - пояснила Лиза.

Она добавила: "Изначально по сюжету Чендлер поднимается в гостиничный номер, заказывает еду, а я её приношу. В итоге Чендлер изменяет Монике с моей героиней".