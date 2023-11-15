"Прости нас, Юра": из российского сериала вырезали сцену с мемом о Гагарине

На исчезновение 34-секундного фрагмента из сериала "Вампиры средней полосы" обратил внимание кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Он рассказал, что искал эту сцену, чтобы добавить в обзор фильма "Вызов", над которым он сейчас работает. Однако не смог найти ни в онлайн-кинотеатре, который выпустил сериал, ни у пиратов.

"Нахожу в инете фрагмент с этим мемом. Пишут, что второй сезон вампиров. Как добропорядочный гражданин захожу на официальный сайт тех, кто сериал делал (START), оплачиваю подписку и пытаюсь эту сцену найти. Раз прощелкал - не нашёл. Два прощелкал - не нашёл. На всякий случай щёлкаю первый сезон, дополнительные материалы, рекламные ролики. ЭТОЙ СЦЕНЫ НЕТ.



Спрашиваю знакомых, которые смотрели. Подтверждают - сцена была.

Гуглю и яндексю по картинке, нахожу рецензии на премьеру 6 серии 2 сезона, где есть описание сцены... Значит, у меня не шиза. РоскомПозор конечно случался, с тем же фильмом "Айта", но не с заезженным мемом же!

Авторы сего поступка, поясните, пожалуйста, что опаснее, фраза "ЮРА, мы всё просрали" или радуга?" — написал в своём Telegram-канале Баженов.