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"Прости нас, Юра": из российского сериала вырезали сцену с мемом о Гагарине

"Прости нас, Юра": из российского сериала вырезали сцену с мемом о Гагарине

Автор:
15 ноября 2023 12:40
Сообщество : Кино
Метки: badcomedian   Видео   авторские права   гагарин   мем   сериал   сцена   
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Кинокритик BadComedian сильно ошибся, назвав исчезновение фрагмента "Роскомпозором".

На исчезновение 34-секундного фрагмента из сериала "Вампиры средней полосы" обратил внимание кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Он рассказал, что искал эту сцену, чтобы добавить в обзор фильма "Вызов", над которым он сейчас работает. Однако не смог найти ни в онлайн-кинотеатре, который выпустил сериал, ни у пиратов.


"Нахожу в инете фрагмент с этим мемом. Пишут, что второй сезон вампиров. Как добропорядочный гражданин захожу на официальный сайт тех, кто сериал делал (START), оплачиваю подписку и пытаюсь эту сцену найти. Раз прощелкал - не нашёл. Два прощелкал - не нашёл. На всякий случай щёлкаю первый сезон, дополнительные материалы, рекламные ролики. ЭТОЙ СЦЕНЫ НЕТ.

Спрашиваю знакомых, которые смотрели. Подтверждают - сцена была. 
Гуглю и яндексю по картинке, нахожу рецензии на премьеру 6 серии 2 сезона, где есть описание сцены... Значит, у меня не шиза. РоскомПозор конечно случался, с тем же фильмом "Айта", но не с заезженным мемом же!


Авторы сего поступка, поясните, пожалуйста, что опаснее, фраза "ЮРА, мы всё просрали" или радуга?" — написал в своём Telegram-канале Баженов.

Примечательно, что генеральный продюсер сериала Виталий Шляппо узнал о пропавшей сцене из новостей.


"Вы знаете, к своему удивлению, я об этом ничего не знал. Не знаю, я вот сам хочу в этом разобраться. Для меня вчера это также было сюрпризом", — сообщил журналистам Шляппо.

Однако Евгений Баженов, судя по всему, с обвинениями в адрес Роскомнадзора поторопился. Буквально час назад представители онлайн-кинотеатра ответили на запрос журналистов. Там пояснили, что сцену действительно вырезали, но не из-за цензуры. По словам представителей сервиса, проблема была в авторских правах.


"6-я серия второго сезона сериала "Вампиры средней полосы" действительно вышла с изображением Юрия Гагарина. Но буквально через пару дней, в январе 2023, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колёс, произошла накладка", — заявили в онлайн-кинотеатре.


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Метки: badcomedian   Видео   авторские права   гагарин   мем   сериал   сцена   
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6  комментариев
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12k
ron Час назад
"Авторские права на изображение космонавта"? п*здц
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493
kost 4 минуты назад
т.е. надпись на шлеме СССР стыдливо затирают боясь претензий за авторские права, ааа...
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6k
livaneth Час назад
Вот в том то всё и дело, что просим прощения у Юры, а [растеряли ] то, что создал Серёжа (Сергей Павлович, некоторые и это забыть успели)
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2k
xannar Час назад
Когда я смотрела, этот фрагмент был, и мне хорошо запомнился )))
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619
ruslan d 2 часа назад
Да этот фрагмент ничего не решает в этом фильме , а фраза уже даже улыбки не вызывает ...
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