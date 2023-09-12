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18 девушек с макияжем, которых лучше не встречать в тёмном переулке

18 девушек с макияжем, которых лучше не встречать в тёмном переулке

Автор:
12 сентября 2023 22:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: безобразие   визажисты   девушки   макияж   переулок   тёмный   
1436
19

Многие мужчины считают, что искусство макияжа - это полная ерунда. Но поверьте, это далеко не так! В этом посте вы увидите примеры такой ужасающей работы визажистов, что совсем непонятно, что за "мастер" устроил такое безобразие. Взгляните на этих "красоток" и признайтесь, что совсем не хотелось бы их повстречать в ночи...

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Метки: безобразие   визажисты   девушки   макияж   переулок   тёмный   
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5  комментариев
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11k
kaboza Час назад
в пятерке не страшно)
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Василий 4 минуты назад
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9k
Привыкли руки к топорам. 17 минут назад
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13k
Павел Бреусов 24 минуты назад
Как в анекдоте прям: "Пришёл на работу с нарисованными усами и бородой, дамы с нарисованными бровями обозвали дураком"
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6k
yahaomsk 37 минут назад
и как мне после этого идти спать ......?
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