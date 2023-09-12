18 девушек с макияжем, которых лучше не встречать в тёмном переулке

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Многие мужчины считают, что искусство макияжа - это полная ерунда. Но поверьте, это далеко не так! В этом посте вы увидите примеры такой ужасающей работы визажистов, что совсем непонятно, что за "мастер" устроил такое безобразие. Взгляните на этих "красоток" и признайтесь, что совсем не хотелось бы их повстречать в ночи...
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