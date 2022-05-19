29 впечатляющих неожиданных находок

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Никогда не знаешь, где найдешь что-нибудь неожиданное и удивительное - в поездке в дальние страны, во время прогулки у дома или в собственной тарелке.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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