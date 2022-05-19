FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Истории 5284 поста • 1243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
29 впечатляющих неожиданных находок

29 впечатляющих неожиданных находок

Автор:
19 мая 2022 17:37
Сообщество : Истории
Метки: Вот это ДА   истории   истории в картинках   находки   неожиданно   удивительное рядом   шел и нашел   
1003
30
Никогда не знаешь, где найдешь что-нибудь неожиданное и удивительное - в поездке в дальние страны, во время прогулки у дома или в собственной тарелке.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Вот это ДА   истории   истории в картинках   находки   неожиданно   удивительное рядом   шел и нашел   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Японцы с давних пор воюют с шершнями. Шершни часто нападают на пчелиные ульи, нанося колоссальный ущерб производителям меда. Но избавиться от вредителей японцам до сих пор не удалось. Своеобразной формой отмщения шершням стало то, что производители меда отлавливают этих насекомых и живыми помещают в банку с медом, где они погибают. Японцы искренне верят, что это лучший способ мести паразитам. А для человека мед с шершнем внутри не представляет опасности. Напротив, японцы утверждают, что такой продукт с "начинкой" в несколько раз вкуснее и полезнее. Умирая, шершни выделяют в жидкий мед специальные вещества, которые усиливают полезные свойства продукта.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности
Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности
Набирающие популярность в сообществах
С днём пионерии! 100 лет Всесоюзной пионерской организации
С днём пионерии! 100 лет Всесоюзной пионерской организации
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский общепит?
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский...
Cекреты самого романтичного наземного транспорта - поездов дальнего следования
Cекреты самого романтичного наземного транспорта - поездов дальнего следования
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какой же кайф!

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#интересное#забавно#Реакция#шоу бизнес#авто аварии#история#истории
#Юмор#в мире#подборка#дети#факты#аварии#кино#природа#Россия#удивительно
#прикол#интересно#автомобили#дтп#автомир#люди#фотографии#милота#кошка#Разное
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора 30 неожиданных находок 30 неожиданных находок Интересные неожиданные находки Интересные неожиданные находки Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами из 50-х Хозяйка дома обнаружила в стене тайник с любовными письмами из 50-х Интересные неожиданные находки - часть 2 Интересные неожиданные находки - часть 2 30 самых странных находок на пляже 30 самых странных находок на пляже

На что жалуетесь?

Вернуться