30+ доказательств того, что наш мир еще способен удивлять

Автор:
21 января 2022 08:30
Вокруг нас полно странных, удивительных и необыкновенных вещей. Что еще приятнее, за ними не обязательно ехать в экзотические дали: достаточно бывает внимательно оглядеться вокруг.
Монстера как бы показывает, что все будет зашибись
"К моей машине пришел олень и лизал ее - видимо, принял за гигантский кристалл соли"
"Мой новый принтер сам распечатал мне инструкцию пользователя, как только я подключил его"
"Супермаркет, где я работаю, продает хлеб нарезанным на продольные ломти
"Я нашел у берега ярко светящегося в воде морского слизня
"Нашла пару сережек, орнамент на которых полностью совпадает с орнаментом на платье"
"Плащ моей дочки умеет расти вместе с ней - в него вшита система удлинения рукавов"
"Встретил розового голубя"
"Туалет в доме моих родителей - настоящий трон"
"Моя бабушка - обладательница первого в США регистрационного номера на аэросани"
"Врачи подарили мне камни, извлеченные из моих почек. Вот так они выглядят"
"Комар очень уместно укусил меня в татушку"
"Оказывается, черепаха оставляет на песке зигзагообразный след хвоста"
Как ни странно, в этих банках - одинаковое количество джема
"Отец отлично завернул инструменты для работы в саду, которые подарил мне на Рождество"
На новой купюре в 50 мексиканских песо изображен аксолотль
Мороз оставил на стекле великолепный орнамент
"Вчера в один из пустующих номеров нашего отеля залетела сова"
Дорожный знак, сделанный из дерева
"Только одна половинка моих ушных палочек светится в ультрафиолете. Загадка!"
Круглая радуга на облаках
Лист испещрен совершенно одинаковыми геометрическими фигурами в форме L
Малютка-краб залез в раковину моллюска
"Наша кошка принесла в дом дохлого воробья, который при ближайшем рассмотрении оказался живым совенком"
Отражение и реальность: так погнуто ли колесо?
"В моей новой квартире - необыкновенная дверная ручка"
"Сегодня мне встретилась гигантская чесночная долька"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Оленю похрен - кристалл или нет, главное - на машине осела соль с дороги.