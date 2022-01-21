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30+ доказательств того, что наш мир еще способен удивлять

30+ доказательств того, что наш мир еще способен удивлять (32 фото)

Автор:
21 января 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   находки   необычное   неожиданно   странное   странные вещи   удивительное   удивительное рядом   
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Вокруг нас полно странных, удивительных и необыкновенных вещей. Что еще приятнее, за ними не обязательно ехать в экзотические дали: достаточно бывает внимательно оглядеться вокруг.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   находки   необычное   неожиданно   странное   странные вещи   удивительное   удивительное рядом   
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1k
Мах 36 минут назад
Может быть это был черепах?

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6k
newegg Полчаса назад
У нас такой чеснок в магазине лежит, называется «Elephant garlic».
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771
Freude Полчаса назад
"Плащ моей дочки умеет расти вместе с ней - в него вшита система удлинения рукавов" - реально полезная вещь

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78
андрей глейх 44 минуты назад
полная хрень
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11k
Ледовый 47 минут назад
Комментарий к фото
лошадью ходи, век воли не видать
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19k
SolomonA 48 минут назад
"К моей машине пришел олень и лизал ее - видимо, принял за гигантский кристалл соли"
Оленю похрен - кристалл или нет, главное - на машине осела соль с дороги.
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11k
Ледовый 49 минут назад
Комментарий к фото
хвоста ли?
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11k
Ледовый 51 минуту назад
Комментарий к фото
вас реально удивляет нарезанный бекон, кто вы?!
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1
Igor Час назад
Тупо накидал кучку фоток. Жритес
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