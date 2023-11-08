В российском ВУЗе будут готовить медиаполицейских

Что касается контента, то Роскомнадзор сообщил: с начала 2022 года заблокировал 30 тыс. призывов к беспорядкам, 190 тыс. фейковых материалов и 85 тысяч материалов, содержащих элементы экстремизма.

А через 4 года (столько длится программа бакалавриата) Роскомнадзору на помощь поспешат и медиаполицейские.