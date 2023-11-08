В российском ВУЗе будут готовить медиаполицейских

Они займутся поиском запрещённого контента в сети. И не только этим.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) запустила программу бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».
Это первый ВУЗ, в котором будут готовить медиаполицейских. Они займутся правонарушениями в отношении граждан (кибербуллинг), юридических лиц (пиратство) и государства (экстремизм). Заодно станут мониторить сеть на предмет оскорбления чувств верующих.
Как заявила завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС Лидия Малыгина:
В задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (криминальной культуры), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.
Что касается контента, то Роскомнадзор сообщил: с начала 2022 года заблокировал 30 тыс. призывов к беспорядкам, 190 тыс. фейковых материалов и 85 тысяч материалов, содержащих элементы экстремизма.
А через 4 года (столько длится программа бакалавриата) Роскомнадзору на помощь поспешат и медиаполицейские.
Источник:
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Докопаться и до столба можно.
полагаю, у нас ещё есть 3-4 года, чтобы скачать весь интернет. Пока эти черти учатся.