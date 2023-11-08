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В российском ВУЗе будут готовить медиаполицейских

В российском ВУЗе будут готовить медиаполицейских

Автор:
08 ноября 2023 13:57
Сообщество : Жить в России
Метки: ВУЗ   бакалавриат   интернет   киберперступления   медиаполицейские   подготовка   
1640
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Они займутся поиском запрещённого контента в сети. И не только этим.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) запустила программу бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».

Это первый ВУЗ, в котором будут готовить медиаполицейских. Они займутся правонарушениями в отношении граждан (кибербуллинг), юридических лиц (пиратство) и государства (экстремизм). Заодно станут мониторить сеть на предмет оскорбления чувств верующих.

Как заявила завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС Лидия Малыгина:

В задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (криминальной культуры), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.

Что касается контента, то Роскомнадзор сообщил: с начала 2022 года заблокировал 30 тыс. призывов к беспорядкам, 190 тыс. фейковых материалов и 85 тысяч материалов, содержащих элементы экстремизма.

А через 4 года (столько длится программа бакалавриата) Роскомнадзору на помощь поспешат и медиаполицейские.

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Метки: ВУЗ   бакалавриат   интернет   киберперступления   медиаполицейские   подготовка   
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9  комментариев
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90
Аврашалом Маркович Полчаса назад
А медиаполицейский обязательно должен носить украинскую форму?
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17k
Марина 4 минуты назад
А так же спецкурсы по нахождению скрытых смыслов там, где их нет, раскопки оскорблений и экстремизма в постах столетней давности, подкладывания компромата в посты/дискуссии/сохранённое, телепатическое нахождение неугодных мыслей и т.д.
Докопаться и до столба можно.
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15k
Ivan 17 минут назад

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4k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
Дети и внуки чиновников подросли, нужно куда-нибудь пристроить, только на такую работу, где делать ни}{уя не нужно, чиновники решили создать вуз, после создадут министерство, министерств над министерствами и т. д.
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64k
doker Час назад
Началось...
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12k
ron 2 часа назад
Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл! © )))))
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377
no. 2 часа назад
ну все, чувства верующих в безопасности.
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9k
Бритва 2 часа назад
вот оно как - целый вуз нужен, чтобы находить запрещённый контент :)
полагаю, у нас ещё есть 3-4 года, чтобы скачать весь интернет. Пока эти черти учатся.
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August

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