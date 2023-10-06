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Маразм крепчал: 25 идиотских "вызовов" в интернете

Маразм крепчал: 25 идиотских "вызовов" в интернете

Автор:
06 октября 2023 21:44
Сообщество : Факты
Метки: Вызовы   Разное   в интернете   идиотизм   интернет   подборка   пользователи сети   соцсети   факты   челлендж   
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Интернет — полезная штука. Здесь можно найти кучу полезной информации, интересные факты, посмотреть познавательные видео. Но у него есть и тёмная сторона: например, "челленджи", или флешмобы, в рамках которых пользователи выполняют разные действия, снимая себя на камеру. Всё это — ради просмотров и минуты славы. Часто это опасные задачи, представляющие риск для жизни. К счастью, многие из них уже канули в лету. Взглянем на несколько таких трендов.

Никвил - жидкий препарат от простудных заболеваний и кашля. Но в сети его придумали использовать по-другому - сварить в нём курицу. Пользователи один за другим выкладывали видео, где они варят курицу в Никвиле. Помимо того, что это отвратительно, это связано с риском для здоровья. Приём препарата внутрь в больших количествах может вызвать галлюцинации и даже смерть.


В рамках этого тренда девушки мазали на верхнюю губу суперклей, чтобы её "приподнять" и сделать губы визуально пухлее. Это не так опасно, но не стоит впадать в такие крайности ради лайков.


Этот тренд подразумевает намеренное получение солнечных ожогов. Люди мазали на своё тело солнцезащитный крем, оставляя пустое место в виде определённого рисунка. Затем они шли загорать до такой степени, чтобы кожа покраснела и на месте, где нет крема, появилась "солнечная татуировка".


В рамках этого тренда пользователи ели фрукты, бургеры и другие продукты вместе с обёрткой - или, например, банан вместе с кожурой. Врачи его не одобрили. К счастью, челлендж был не так широко распространён.


Здесь тиктокеры залезали в мешок для мусора, а кто-то рядом с помощью пылесоса высасывал воздух из мешка - до того момента, когда мешок не будет плотно прилегать к телу. В сети также появилось много роликов, где родители проводят этот тренд с детьми.


В рамках челленджа пользователи пытались выпить 3 литра молока менее чем за час. Одному парню это удалось за 20 секунд. Однако, человеческий организм не способен переварить такое количество молока за один присест. Поэтому в результате многих тошнило, прежде чем они допили бутылку.


Жуткий тренд, который в своё время облетел заголовки. В его рамках нужно было пройти "игру" с заданиями в течение 50 дней, а на 50-й день игроку предлагали покончить с собой. В пик популярности игры были случаи самоубийств среди подростков.


Челлендж по употреблению лекарства против аллергии "Бенадрил" появлялся на Youtube и Тиктоке как минимум с 2020 года. Его употребляли в больших количествах, чтобы получить кайф и испытать галлюцинации. Из-за тренда были госпитализированы и скончались несколько подростков.


Суть тренда - вставить в розетку вилку зарядки от телефона, и потом дотронуться до её зубцов монеткой. В лучшем случае это приводит к повреждению электрическим током и летящим во все стороны искрам, а в худшем - к травмам и пожарам.



Этот тренд назвали одним из самых опасных. Человек за рулём едет под песню "Cha Cha Slide", поворачивая руль то налево, то направо, то крест-накрест, следуя словам в песне.




Суть проста - съесть острый перец чили, и снимать на камеру свою реакцию. Чаще всего юзеры поедали перец сорта Каролинский жнец, который считается самым острым в мире. Однако, в сыром виде такой перец вреден для здоровья. Он может вызвать ожог, часто вызывает рвоту, а у кого-то вызывал даже приступы астмы.


Игра заключается в том, что вы помещаете руку на плоскую поверхность и втыкаете нож в места между пальцами с разной скоростью. Её показывали в фильмах, на телевидении и в видеоиграх, поэтому тренд популярен по сей день - несмотря на его опасность.



Суть тренда - вставить в рот металлический нож, а затем использовать электрошокер на ноже, пропуская электрический разряд. Многие, кто пытался выполнить этот вызов, обращались в больницу и получали повреждение головного мозга. Также зарегистрированы случаи летального исхода.


Тренд появился на Youtube, и его выполняли дети. В рамках этого челленджа на ничего не подозревающую "жертву" выливали кипяток. Из-за этого горе-тренда было зафиксировано множество случаев смерти детей в возрасте до 8 лет. Один мальчик получил ожоги третьей степени.


Главное правило планкинга — лежать на животе с руками вдоль тела, и фотографироваться в самых непредсказуемых местах. Но и в этом некоторые пользователи сети зашли слишком далеко. Один мужчина скончался, пытаясь выполнить этот трюк на балконе.


В рамках флешмоба люди выпивают большое количество алкоголя за один присест. В это время их снимают на камеру, в том числе пьяные выходки после выпивки. Многие после этого задания попадали в больницу с алкогольным отравлением.


Суть тренда - как можно быстрее съесть столько кислых конфет "Warheads", сколько возможно. Это может привести к повреждению вкусовых рецепторов, а в тяжелых случаях - к образованию волдырей и рубцов на языке. У 4-летней девочки серьёзно повредился язык после этого "вызова".


Этот тренд зародился в 2015 году в попытках походить на модель Кайли Дженнер. Девушки начали прикладывать к губам небольшую ёмкость и "всасывали" её, держа на губах какое-то время. Затем получались пухлые губы. Однако, челлендж опасен - и может вызвать синяки, рубцы и даже обесцвечивание губ.


К счастью, этот тренд уже вышел из моды. Задача состояла в том, чтобы покрыть ладонь солью, а затем приложить лёд к засоленному участку. Это вызывает сильную боль и ожоги, но блогеры активно снимали видео со своими страданиями и публиковали на YouTube. Врачам даже пришлось предупредить людей, что это может привести к необратимому повреждению кожи и образованию рубцов, а в некоторых случаях даже к необходимости пересадки кожи.


Задача состоит в том, чтобы два человека сбили третьего с ног, чтобы тот упал на спину. В результате многие подростки попали в больницы с сотрясениями мозга и тяжелыми травмами позвоночника. Даже ТикТок после этого в очередной раз сделал публичное заявление о том, что любой "вызов", который может привести к травмам, прямо противоречит руководящим принципам их сообщества - на платформе удаляют подобный опасный контент.


Здесь пластиковые ящики из-под молока выстраивают в пирамиду, которую затем нужно пройти от начала до конца. Однако, ящики, сложенные таким образом, очень неустойчивы - поэтому челлендж часто приводил к травмам.


Этот тренд стартовал где-то в 2001 году, но достиг популярности в 2012 году. Задача - съесть ложку корицы. Звучит просто, но это часто вызывало у участников рвотный рефлекс, а некоторые вдыхали корицу в лёгкие, что вызывало затруднённое дыхание.


В рамках тренда люди завязывали себе глаза в разных ситуациях. Он начинался достаточно безобидно: стримеры и геймеры играли в видеоигры с завязанными глазами, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Многие завязывали глаза и ходили по улицам. Кто-то даже завязал глаза за рулём, находясь в автомобильной пробке.


Здесь обитатели YouTube поджигали себя ради просмотров. Задача состояла в том, чтобы окунуть руку в какую-нибудь легковоспламеняющуюся жидкость, или намазать её на себя - и поджечь. Во многих случаях огонь начинал распространяться, из-за чего десятки подростков и детей попадали в больницу.



Задача состояла в поедании капсулы для стирки - конечно же, на камеру. У многих после челленджа начинало жечь во рту, а другие в конечном итоге попадали в больницу с отравлением. После этого высказалась даже компания-производитель таких капсул, предупредив пользователей об опасности тренда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вызовы   Разное   в интернете   идиотизм   интернет   подборка   пользователи сети   соцсети   факты   челлендж   
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12  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 57 минут назад
эволюция выпиливает тупых
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8k
Владимир 3 минуты назад
Я просто так могу выпить утром 3 литра молока во время завтрака. А остальное - хрень.
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10k
Борис Карабанов 12 минут назад
Втыкать нож между пальцев! Это надо же до такого додуматься! Раньше такого дебилизма не было.
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3k
Fiverknot 17 минут назад
Пылесос и мусорный пакет самый безобидный, лишь бы с головой в него не залазили.
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20k
speaktr-st 20 минут назад
Чем больше человечество старается отделить себя от природы интеллектуальным путём, тем больше находится идиотов, демонстрирующих, что обезьяньего в человеке больше, чем человеческого.
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6k
Трям Полчаса назад
Чем больше челенджей - тем меньше тиктокеров!
Продолжайте придумывать новую .хуйню , я всеми руками за вас!!!
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11k
GRuslan Полчаса назад
"После чего наблюдалось повреждение мозга" ))), был бы мозг, было бы повреждение))
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Чем больше долбо****бов - тем меньше долбо****бов.
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14k
Всё – приехали! Полчаса назад
Бл@ (пардон за эмоцию), сколько же ещё дебилов!!!...
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82k
Доктор Джонс 36 минут назад
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34k
Max Z Shtirlic 42 минуты назад
ДБ!
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2k
Yapon_otez 44 минуты назад
Дааа, дебилы кажется никогда не переведутся. Даже с учётом вручений премий Дарвина!
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