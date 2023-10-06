Маразм крепчал: 25 идиотских "вызовов" в интернете

К счастью, этот тренд уже вышел из моды. Задача состояла в том, чтобы покрыть ладонь солью, а затем приложить лёд к засоленному участку. Это вызывает сильную боль и ожоги, но блогеры активно снимали видео со своими страданиями и публиковали на YouTube. Врачам даже пришлось предупредить людей, что это может привести к необратимому повреждению кожи и образованию рубцов, а в некоторых случаях даже к необходимости пересадки кожи.