В Госдуме предложили создать правильный интернет для стран БРИКС+

В настоящий момент в БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 1 января 2024 года вступят еще и Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Народа, как видите, немало. Вот для всех жителей БРИКС+ и предлагает разработать особое безопасное киберпространство первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

"Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами".

С такой просьбой он обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Ну а буквально в эту среду Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что КНР считает необходимым увеличивать международное сотрудничество в цифровой сфере.