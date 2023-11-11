В Госдуме предложили создать правильный интернет для стран БРИКС+

Ни тебе блэкджека, ни дам с пониженной социальной ответственностью...
В настоящий момент в БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 1 января 2024 года вступят еще и Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Народа, как видите, немало. Вот для всех жителей БРИКС+ и предлагает разработать особое безопасное киберпространство первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.
"Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами".
С такой просьбой он обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
Ну а буквально в эту среду Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что КНР считает необходимым увеличивать международное сотрудничество в цифровой сфере.
Если говорить об особом изолированном киберпространстве, то в КНДР уже существует своя сеть «Кванмён» (Сеть Света). Она была создана в 2000 году и до сих пор является самой большой компьютерной сетью, изолированной от мирового интернета. При этом в «Кванмён» есть доступ только к 5 000 сайтов, соц сети и прочие непотребства недоступны.
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Особенно доставляет, когда затуманивают жопы. Типа жопа тоже половая гениталия
Уже сейчас возникает множество проблем с получением информации технического характера,общением с друзьями и родственниками в определенных сетях,просмотром вполне благопристойных западных фильмов,развлечениями в виде игр и эротики(куда же без неё)..