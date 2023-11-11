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В Госдуме предложили создать правильный интернет для стран БРИКС+

В Госдуме предложили создать правильный интернет для стран БРИКС+

Автор:
11 ноября 2023 13:53
Сообщество : Жить в России
Метки: БРИКС+   Госдума   Максут Шадаев   дмитрий гусев   интернет   киберпространство   
963
2

Ни тебе блэкджека, ни дам с пониженной социальной ответственностью...

В настоящий момент в БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 1 января 2024 года вступят еще и Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Народа, как видите, немало. Вот для всех жителей БРИКС+ и предлагает разработать особое безопасное киберпространство первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.


"Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами".


С такой просьбой он обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Ну а буквально в эту среду Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что КНР считает необходимым увеличивать международное сотрудничество в цифровой сфере.


Если говорить об особом изолированном киберпространстве, то в КНДР уже существует своя сеть «Кванмён» (Сеть Света). Она была создана в 2000 году и до сих пор является самой большой компьютерной сетью, изолированной от мирового интернета. При этом в «Кванмён» есть доступ только к 5 000 сайтов, соц сети и прочие непотребства недоступны.




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Метки: БРИКС+   Госдума   Максут Шадаев   дмитрий гусев   интернет   киберпространство   
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11  комментариев
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14k
gavrosh Час назад
Придурки. Как будто в нашем интернете будут только цветочки пахнуть. У нас своих говномётов хватает.
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26k
ПаганецЪ 11 минут назад
Мне одному кажется, что сделать новую и нормальную госдуму было бы и легче, и дешевле?
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−15
_rabsia 20 минут назад
Страна, которая "ни на кого не нападала" но после развала совка постоянно воюет на чужих землях. В которой часные военные компании запрещены и было вбухано почти минимум 86 млрд в одну из них. Где всегда стреляют из за спин женщин и детей собралась учить мир правильному интернету
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3k
VPJ Полчаса назад
Ну во времена, сухого закона, в амерЫканшыне, появились гангстеры, "мечено-горбатого" - самогоноварение и "бандюганы" , здесь наверняка появятся "порно-дилеры", продающие карточки доступа к сайтам или видео, как сейчас в закладках продают наркоту. ТОлько если с наркотой надо всем бороться, то с порнографией...чессссно не знаю порно, порно рознь.
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170
Александр Портениер 37 минут назад
Идиоты.
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14k
Ничоси 56 минут назад
А традиционный секс приветсвуется в правильном интернете с традиционными ценностями? Ну типа порно разрешат? Друг спрашивает
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212
iskra Час назад
Мне кажется, взрослые люди должны сами решать, что смотреть,с кем общаться,в какие игры играть.
Уже сейчас возникает множество проблем с получением информации технического характера,общением с друзьями и родственниками в определенных сетях,просмотром вполне благопристойных западных фильмов,развлечениями в виде игр и эротики(куда же без неё)..
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57k
dima423 Час назад
Надо все создавать в формате БРИКС, интернет, валюту, международные банки, международные организации (взамен действующих), спортивные соревнования, военные союзы и тд... Это просто, на мой взгляд, напрашивается и необходимо! А западу игнор, санкции, всеобщее осуждение, а потом и контрибуции за все их деяния в последние века! А не согласятся, так всемирная изоляция)
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