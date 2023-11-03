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Бегазинская пирамида в Казахстане может иметь большое значение для истории тюрков

Бегазинская пирамида в Казахстане может иметь большое значение для истории тюрков

Автор:
03 ноября 2023 18:24
Сообщество : Наука
Метки: Казахстан   Каражартас   археология   древние народы   древние племена   история   могильник   пирамида   раскопки   
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В 2016 году в Шетском районе Карагандинской области в результате длительных раскопок был расчищен уникальный пирамидально-ступенчатый могильник. Эксперты считают, что он имеет отношение к скифо-сакской культуре, и это может быть важным открытием для тюркской истории.

Это сооружение носит название Бегазинской или Сарыаркинской пирамиды, и официально относится к Бегазы-Дандыбаевской культуре, эпохе поздней бронзы и периоду позднеандроновской культуры. Андроновская культура характеризуется земледельческо-скотоводческим характером хозяйства, а пришедшая ей на смену бегазы-дандыбаевская — кочевым.


Пирамида была возведена для захоронения вождя местного могущественного племени. С помощью радиоуглеродного анализа установили датировку: XII-XIV вв. до нашей эры.


Место, где находится пирамида, называется могильником Каражартас. Это на холме на левом берегу реки Талды-Нура, примерно в 90 км от Караганды по Алматинской трассе. В долине реки Талды найдено несколько подобных пирамид.


«Наличие в регионе нескольких пирамидальных ступенчатых мавзолеев свидетельствует о том, что долина реки Талды, расположенная в пределах степей Сары-Арка, в бронзовую эпоху использовалась представителями андроновской культуры так же, как Долина царей в Египте, — для захоронения их великих вождей», — говорит археолог Айбар Кассенали.


В пирамидах найдены художественные произведения бегазы-дандыбаевского периода, которые, по мнению ученых, обнаруживают историческую преемственность с искусством средневековых тюркских племен и несут в себе общие черты степной культуры и следы традиционных тюркских религиозных верований.


Одним из основных видов хозяйственной деятельности бегазы-дандыбаевского периода был экспорт металла. Правители, построившие пирамиду в Каражартасе, экспортировали металл на большую территорию, простирающуюся от Намазга-депе Туркменистана на юге до Тагискена в Харезме на западе и до Алтайских гор на востоке. Примерно в то же время в степных сообществах Казахстана начала появляться социальная элита и формироваться первая государственность.



Подчеркнув, что обнаруженные в Каражартасе пирамидально-ступенчатые мавзолеи могут быть ранними вариантами погребальных сооружений скифской эпохи, упоминаемых в исторических источниках, он рассказал следующее:


«Во главе саков стояла царица Зарина, которая в результате походов с соседними народами цивилизовала свою страну и основала несколько городов. Также сообщается, что после ее смерти ее народ построил треугольную гробницу, самую большую в своих землях».


К бегазы-дандыбаевским общинам относится и крупное протогородское поселение Кент, обнаруженное в ходе раскопок. Рядом с ним были найдены специальные жертвенные алтари, где проводились ритуалы. Внутри сложных сооружений, напоминающих пирамидообразные мавзолеи Каражартаса, находились ритуальные скульптуры, вырезанные из небольших камней в форме человеческого тела. Такие находки напоминали изображения богов, которым поклонялись во время ежегодных праздников, по аналогии с древними жителями Месопотамии.


Судя по рисункам на камнях, пирамида-мавзолей Каражартас была не только местом захоронения, но и служила священным местом для проведения религиозных обрядов андроновских общин.


По словам Серхана Чинара, бегазы-дандыбаевские общины также имеют тесную связь с карасукской культурой Южной Сибири, которая является составной частью прототюркской культуры.


«В мавзолеях периода Бегазы-Дандыбай коридоры, ведущие в погребальную камеру, всегда открываются в сторону восхода солнца, что является проявлением традиционных тюркских религиозных верований», — говорит Чинар.


«Керамические сосуды круглой формы, найденные в могилах этого периода, представляют собой символ культурной преемственности степных народов. Они напоминают ритуальные сосуды скифо-сакского периода, а в более поздний период представляют собой архаичные варианты традиционных литых котлов, распространенных среди тюркских племен, начиная с периода азиатских гуннов», — добавляет он.


Ещё один аспект, на который обращает внимание учёный: геометрические орнаменты и тамгообразные символы, обнаруженные в погребениях, также характерны для искусства средневековых тюркских племён. Это свидетельство этнографической и исторической преемственности.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Казахстан   Каражартас   археология   древние народы   древние племена   история   могильник   пирамида   раскопки   
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14  комментариев
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35k
Андрей Иванов 8 минут назад
Какой то он слишком ровный для старинного памятника, особенно дорожка. Есть мнение, что это новодел
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4k
Артур 18 минут назад
И давно скифы и саки стали тюрками?
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2k
Mikhail Полчаса назад
получается жили оседло и цивилизованно, а потом стали кочевниками и все просрали ?
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23k
Слепой Пью Полчаса назад
Ох вы докопаетесь! Так ведь обнаружится, что во времена, когда протоукры рыли Черное море, протоказахи соорудили Чуйскую долину!
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61
2023 Полчаса назад
Древние пирамиды, рядом с Карагандой? Вы серьёзно? )) Выглядит так, будто школьники на уроках труда слепили. И скорее всего, так оно и было ))
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15k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"Пирамида была возведена для захоронения вождя местного могущественного племени." (с)

Что за могущественное племя? Как оно называлось? Никто не скажет? А... вот тут видео

Ссылка youtu.be
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83k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Ну всё... Опять историю надо переписывать...
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3k
DVPET Час назад
Такую пирамиду было сложнее построить чем великие Египетские - попробуйте столько камней в степи найти...
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