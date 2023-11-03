Бегазинская пирамида в Казахстане может иметь большое значение для истории тюрков

В 2016 году в Шетском районе Карагандинской области в результате длительных раскопок был расчищен уникальный пирамидально-ступенчатый могильник. Эксперты считают, что он имеет отношение к скифо-сакской культуре, и это может быть важным открытием для тюркской истории.
Это сооружение носит название Бегазинской или Сарыаркинской пирамиды, и официально относится к Бегазы-Дандыбаевской культуре, эпохе поздней бронзы и периоду позднеандроновской культуры. Андроновская культура характеризуется земледельческо-скотоводческим характером хозяйства, а пришедшая ей на смену бегазы-дандыбаевская — кочевым.
Пирамида была возведена для захоронения вождя местного могущественного племени. С помощью радиоуглеродного анализа установили датировку: XII-XIV вв. до нашей эры.
Место, где находится пирамида, называется могильником Каражартас. Это на холме на левом берегу реки Талды-Нура, примерно в 90 км от Караганды по Алматинской трассе. В долине реки Талды найдено несколько подобных пирамид.
«Наличие в регионе нескольких пирамидальных ступенчатых мавзолеев свидетельствует о том, что долина реки Талды, расположенная в пределах степей Сары-Арка, в бронзовую эпоху использовалась представителями андроновской культуры так же, как Долина царей в Египте, — для захоронения их великих вождей», — говорит археолог Айбар Кассенали.
В пирамидах найдены художественные произведения бегазы-дандыбаевского периода, которые, по мнению ученых, обнаруживают историческую преемственность с искусством средневековых тюркских племен и несут в себе общие черты степной культуры и следы традиционных тюркских религиозных верований.
Одним из основных видов хозяйственной деятельности бегазы-дандыбаевского периода был экспорт металла. Правители, построившие пирамиду в Каражартасе, экспортировали металл на большую территорию, простирающуюся от Намазга-депе Туркменистана на юге до Тагискена в Харезме на западе и до Алтайских гор на востоке. Примерно в то же время в степных сообществах Казахстана начала появляться социальная элита и формироваться первая государственность.
Историк и археолог из Университета Анкары Серхан Чинар утверждает, что в исторических источниках античной эпохи имеются сведения о пирамидальных могильниках, относящихся к скифо-сакской и бегазы-дандыбаевской общинам
Подчеркнув, что обнаруженные в Каражартасе пирамидально-ступенчатые мавзолеи могут быть ранними вариантами погребальных сооружений скифской эпохи, упоминаемых в исторических источниках, он рассказал следующее:
«Во главе саков стояла царица Зарина, которая в результате походов с соседними народами цивилизовала свою страну и основала несколько городов. Также сообщается, что после ее смерти ее народ построил треугольную гробницу, самую большую в своих землях».
К бегазы-дандыбаевским общинам относится и крупное протогородское поселение Кент, обнаруженное в ходе раскопок. Рядом с ним были найдены специальные жертвенные алтари, где проводились ритуалы. Внутри сложных сооружений, напоминающих пирамидообразные мавзолеи Каражартаса, находились ритуальные скульптуры, вырезанные из небольших камней в форме человеческого тела. Такие находки напоминали изображения богов, которым поклонялись во время ежегодных праздников, по аналогии с древними жителями Месопотамии.
Судя по рисункам на камнях, пирамида-мавзолей Каражартас была не только местом захоронения, но и служила священным местом для проведения религиозных обрядов андроновских общин.
По словам Серхана Чинара, бегазы-дандыбаевские общины также имеют тесную связь с карасукской культурой Южной Сибири, которая является составной частью прототюркской культуры.
«В мавзолеях периода Бегазы-Дандыбай коридоры, ведущие в погребальную камеру, всегда открываются в сторону восхода солнца, что является проявлением традиционных тюркских религиозных верований», — говорит Чинар.
«Керамические сосуды круглой формы, найденные в могилах этого периода, представляют собой символ культурной преемственности степных народов. Они напоминают ритуальные сосуды скифо-сакского периода, а в более поздний период представляют собой архаичные варианты традиционных литых котлов, распространенных среди тюркских племен, начиная с периода азиатских гуннов», — добавляет он.
Ещё один аспект, на который обращает внимание учёный: геометрические орнаменты и тамгообразные символы, обнаруженные в погребениях, также характерны для искусства средневековых тюркских племён. Это свидетельство этнографической и исторической преемственности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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