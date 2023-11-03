Бегазинская пирамида в Казахстане может иметь большое значение для истории тюрков

Это сооружение носит название Бегазинской или Сарыаркинской пирамиды, и официально относится к Бегазы-Дандыбаевской культуре, эпохе поздней бронзы и периоду позднеандроновской культуры. Андроновская культура характеризуется земледельческо-скотоводческим характером хозяйства, а пришедшая ей на смену бегазы-дандыбаевская — кочевым.

Пирамида была возведена для захоронения вождя местного могущественного племени. С помощью радиоуглеродного анализа установили датировку: XII-XIV вв. до нашей эры.

Место, где находится пирамида, называется могильником Каражартас. Это на холме на левом берегу реки Талды-Нура, примерно в 90 км от Караганды по Алматинской трассе. В долине реки Талды найдено несколько подобных пирамид.

«Наличие в регионе нескольких пирамидальных ступенчатых мавзолеев свидетельствует о том, что долина реки Талды, расположенная в пределах степей Сары-Арка, в бронзовую эпоху использовалась представителями андроновской культуры так же, как Долина царей в Египте, — для захоронения их великих вождей», — говорит археолог Айбар Кассенали.

В пирамидах найдены художественные произведения бегазы-дандыбаевского периода, которые, по мнению ученых, обнаруживают историческую преемственность с искусством средневековых тюркских племен и несут в себе общие черты степной культуры и следы традиционных тюркских религиозных верований.

Одним из основных видов хозяйственной деятельности бегазы-дандыбаевского периода был экспорт металла. Правители, построившие пирамиду в Каражартасе, экспортировали металл на большую территорию, простирающуюся от Намазга-депе Туркменистана на юге до Тагискена в Харезме на западе и до Алтайских гор на востоке. Примерно в то же время в степных сообществах Казахстана начала появляться социальная элита и формироваться первая государственность.