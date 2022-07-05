В Англии нашли захоронение возрастом 2000 лет

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Студенты-археологи нашли человеческие останки возрастом 2000 лет на территории недавно открытого поселения железного века в Дорсете. Также археологи обнаружили круглые дома, ямы для хранения и места жертвоприношения животных.
Останки пяти человек возрастом 2000 лет были найдены в недавно открытом поселении железного века в Дорсете. Люди были захоронены в согнутом положении вместе с принесенными в жертву животными. Поселение, которое включает в себя круглые дома и ямы для хранения, было обнаружено студентами-археологами из Борнмутского университета в сентябре прошлого года.
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Древняя деревня получила название Дурополис, потому что расположенное рядом когда-то крупное и оживленное фермерское поселение, датируемое примерно 100 годом до нашей эры, появившееся задолго до римского вторжения в Британию, как полагают, было занято племенем дуротригов.
В течение трех недель команда из 65 студентов Борнмутского университета проводила раскопки в месте обитания древних людей, расположенном в районе недалеко от Уинтерборн-Кингстона. За это время они обнаружили тела женщин и мужчин, а также части тел животных в ямах, которые первоначально использовались для хранения зерна.
В течение трех недель команда из 65 студентов Борнмутского университета проводила раскопки в месте обитания древних людей, расположенном в районе недалеко от Уинтерборн-Кингстона. За это время они обнаружили тела женщин и мужчин, а также части тел животных в ямах, которые первоначально использовались для хранения зерна.
Тела были найдены в скорченном положении в ямах овальной формы. Они были захоронены вместе с крупными кусками мяса и глиняными чашами, изначально содержавшими напитки «для загробной жизни». По мнению экспертов, таким образом члены племени оставляли «своим умершим все необходимое для пути в иной мир».
Согнутое положение для захоронения было стандартной практикой того периода. Его начали использовать в бронзовом веке и продолжали до железного века.
Согнутое положение для захоронения было стандартной практикой того периода. Его начали использовать в бронзовом веке и продолжали до железного века.
По словам экспертов, обнаруженные останки доисторических людей, живших на этом месте, а также предметы их повседневной жизни дают новые интересные сведения об образе жизни железного века. «Мы многое знаем о жизни в Британии во время и после римского вторжения, потому что в ту эпоху уже многое записывали, — говорит доктор Майлз Рассел из Борнмутского университета. - Но у нас ничего нет записей о жизни людей в более ранние периоды, и ответы на вопросы о том, как они жили, исходят исключительно из того, что мы находим в земле».
Группы студентов и сотрудников университета уже несколько лет занимаются разведкой и раскопками в этом районе. В 2015 году они завершили раскопки большого города железного века, который они назвали «Дурополис» в честь племен дуротригов, живших в этом регионе. Поселение, над которым они работают сегодня, находится примерно в полумиле к северу от Дурополиса.
Археологи надеются, что новые открытия помогут им лучше понять религиозные обряды в общинах того времени.
«Останки животных, которые мы находим на дне ям, могли бы снабдить это поселение пищей на несколько недель, так что закапывать столько мяса в землю — явно значительная жертва их богам», — сказал доктор Рассел.
«В некоторых ямах части животных были помещены на других животных и вместе с ними, например, мы нашли голову коровы на теле овцы, - рассказывает Рассел. - Мы не знаем, почему они это сделали, для нас это откровенно странно, но это захватывающее новое знание об их системе верований».
Студент-археолог Натан Сью чистил и сохранял находки из поселения, в том числе глиняную посуду, кости животных и ювелирные изделия. «Некоторые из самых захватывающих находок, которые мы нашли во время раскопок, включают кольцо, которое мы нашли на чьем-то пальце в соответствующем захоронении, — рассказал он. - Это медный сплав, возможно, бронзовый. Было особенно приятно найти его потому, что кольца этой эпохи встречаются редко».
Студент-археолог Натан Сью чистил и сохранял находки из поселения, в том числе глиняную посуду, кости животных и ювелирные изделия. «Некоторые из самых захватывающих находок, которые мы нашли во время раскопок, включают кольцо, которое мы нашли на чьем-то пальце в соответствующем захоронении, — рассказал он. - Это медный сплав, возможно, бронзовый. Было особенно приятно найти его потому, что кольца этой эпохи встречаются редко».
Студентка-археолог из Борнмута, Сара Эллиот, которая была частью команды на раскопках, объяснила: «Мы узнали, что люди, которые жили здесь две тысячи лет назад, заполнили эти ямы для хранения своим мусором. Мы нашли также глиняную посуду, кости, уголь и кремень. Мы знаем, что они хоронили своих мертвецов здесь, причем очень особым образом, чтобы их можно было легко идентифицировать».
Раскопки продлятся еще неделю, а найденные человеческие кости будет проанализированы в Борнмутском университете. Затем команда продолжит исследовать и сканировать территорию Восточного Дорсета в поисках других поселений, которые, как они надеются, могут раскрыть больше секретов жизни в доримской Британии.
Раскопки продлятся еще неделю, а найденные человеческие кости будет проанализированы в Борнмутском университете. Затем команда продолжит исследовать и сканировать территорию Восточного Дорсета в поисках других поселений, которые, как они надеются, могут раскрыть больше секретов жизни в доримской Британии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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