В Англии нашли захоронение возрастом 2000 лет

«В некоторых ямах части животных были помещены на других животных и вместе с ними, например, мы нашли голову коровы на теле овцы, - рассказывает Рассел. - Мы не знаем, почему они это сделали, для нас это откровенно странно, но это захватывающее новое знание об их системе верований».

Студент-археолог Натан Сью чистил и сохранял находки из поселения, в том числе глиняную посуду, кости животных и ювелирные изделия. «Некоторые из самых захватывающих находок, которые мы нашли во время раскопок, включают кольцо, которое мы нашли на чьем-то пальце в соответствующем захоронении, — рассказал он. - Это медный сплав, возможно, бронзовый. Было особенно приятно найти его потому, что кольца этой эпохи встречаются редко».