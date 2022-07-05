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В Англии нашли захоронение возрастом 2000 лет

В Англии нашли захоронение возрастом 2000 лет

Автор:
05 июля 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Англия   археология   дорсет   древнее поселение   захоронение   история   наука   открытие   
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Студенты-археологи нашли человеческие останки возрастом 2000 лет на территории недавно открытого поселения железного века в Дорсете. Также археологи обнаружили круглые дома, ямы для хранения и места жертвоприношения животных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   археология   дорсет   древнее поселение   захоронение   история   наука   открытие   
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