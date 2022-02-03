Австралийские эксперты утверждают, что корабль капитана Кука "Индевор" найден

"Мы исследуем место, где, по нашему мнению, затонул "Индевор, с 1998 года, но не делали громких объявлений, пока не были собраны последние кусочки головоломки. Сегодня, на основании архивных и археологических данных, я убежден, что это действительно обломки корабля Кука, – заявил Кевин Самптон. – Это важный исторический момент, поскольку роль этого судна в исследованиях, астрономии и науке распространяется не только на Австралию, но и на Аотеароа, Новую Зеландию, Великобританию и США".



Однако американские морские археологи, работавшие над проектом совместно с австралийскими специалистами, называют выводы своих коллег поспешными и преждевременными. Они утверждают, что неоспоримых данных о том, что это "Индевор", пока нет, и торопиться с подобными заявлениями не стоит.