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Австралийские эксперты утверждают, что корабль капитана Кука "Индевор" найден

Австралийские эксперты утверждают, что корабль капитана Кука "Индевор" найден (5 фото + 3 видео)

Автор:
03 февраля 2022 18:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Джеймс Кук   Обломки кораблекрушений   археология   индевор   интересно   история   открытие   
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Морские археологи из Австралии уверены: найденные в гавани Ньюпорта (Род-Айленд, США) обломки корабля – это барк Endeavour ("Индевор") знаменитого капитана Кука. На этом корабле британский моряк и исследователь Джеймс Кук совершил первую кругосветную экспедицию и в 1770 году причаливал к берегам Австралии и Новой Зеландии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джеймс Кук   Обломки кораблекрушений   археология   индевор   интересно   история   открытие   
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