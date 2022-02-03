Австралийские эксперты утверждают, что корабль капитана Кука "Индевор" найден

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Морские археологи из Австралии уверены: найденные в гавани Ньюпорта (Род-Айленд, США) обломки корабля – это барк Endeavour ("Индевор") знаменитого капитана Кука. На этом корабле британский моряк и исследователь Джеймс Кук совершил первую кругосветную экспедицию и в 1770 году причаливал к берегам Австралии и Новой Зеландии.
Генеральный директор Австралийского национального морского музея (ANMM) Кевин Самптон утверждает, что найденные несколько лет назад у побережья Род-Айленда останки кораблекрушения и есть то, что осталось от затонувшего 243 года "Индевора". Также на сайте музея опубликован большой материал, посвященный этой теме.
"Мы исследуем место, где, по нашему мнению, затонул "Индевор, с 1998 года, но не делали громких объявлений, пока не были собраны последние кусочки головоломки. Сегодня, на основании архивных и археологических данных, я убежден, что это действительно обломки корабля Кука, – заявил Кевин Самптон. – Это важный исторический момент, поскольку роль этого судна в исследованиях, астрономии и науке распространяется не только на Австралию, но и на Аотеароа, Новую Зеландию, Великобританию и США".
Однако американские морские археологи, работавшие над проектом совместно с австралийскими специалистами, называют выводы своих коллег поспешными и преждевременными. Они утверждают, что неоспоримых данных о том, что это "Индевор", пока нет, и торопиться с подобными заявлениями не стоит.
Однако американские морские археологи, работавшие над проектом совместно с австралийскими специалистами, называют выводы своих коллег поспешными и преждевременными. Они утверждают, что неоспоримых данных о том, что это "Индевор", пока нет, и торопиться с подобными заявлениями не стоит.
Барк "Индевор", современная реконструкция
Барк "Индевор" - корабль, на котором капитан Кук отправился в первую кругосветку, добравшись до берегов Новой Зеландии и Австралии (1768–1771 гг.). В 1775 году, после возвращения в Великобританию, "Индевор" был отремонтирован, получил новое имя – "Лорд Сэндвич" – и превращен в транспортный корабль Королевского флота.
Корабль был затоплен британцами в 1778 году, во время американской войны за независимость. Он ушел на дно вместе с другими транспортниками в заливе Наррагансетт (Род-Айленд).
Почему специалисты Австралийского национального морского музея уверены, что это именно "Индевор"?
* Структурные детали и форма останков точно соответствуют историческим планам Endeavour.
* Конструкция киля вдоль днища корабля и столярные изделия, использованные в его носовой части спереди, идентичны тем, что показаны на планах Endeavour 18-го века. Размещение фок- и грот-мачты судна также идентично планам.
* Структурные детали и форма останков точно соответствуют историческим планам Endeavour.
* Конструкция киля вдоль днища корабля и столярные изделия, использованные в его носовой части спереди, идентичны тем, что показаны на планах Endeavour 18-го века. Размещение фок- и грот-мачты судна также идентично планам.
* Исторические данные указывают на то, что корабль был потоплен в Соединенных Штатах к северу от Козьего острова в гавани Ньюпорта вместе с четырьмя другими британскими кораблями.
*Корабль был самым большим из пяти затопленных кораблей в этом районе.
*Длина уцелевшего корпуса почти такая же, как у Endeavour.
*Длина уцелевшего корпуса почти такая же, как у Endeavour.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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