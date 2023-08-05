Тонны потрошеной красной рыбы нашли на камчатской свалке

О гигантской несанкционированной свалке стало известно после того как фотографии, снятые очевидцами, разлетелись по социальным сетям и местным средствам массовой информации. После этого прокуратура района совместно с Камчатской природоохранной прокуратурой организовали проверку, - сообщает "Российская газета".

Инцидент произошел в Соболевском районе на Камчатке.

На текущий момент неизвестно, сколько конкретно рыбы выкинули и, какова сумма ущерба. Виновных уже ищут.