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Тонны потрошеной красной рыбы нашли на&nbsp;камчатской свалке

Тонны потрошеной красной рыбы нашли на камчатской свалке

Автор:
05 августа 2023 01:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Браконьеры   Камчатка   икра   лососевые   расследование   рыба   свалка   
1308
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Сумма ущерба пока неизвестна, сообщает Telegram-канал Амур-Mash. По информации журналистов, браконьеров, вероятно, интересовала только икра лососёвых, а тушки они просто выбросили, оставив их гнить под открытым небом.

О гигантской несанкционированной свалке стало известно после того как фотографии, снятые очевидцами, разлетелись по социальным сетям и местным средствам массовой информации. После этого прокуратура района совместно с Камчатской природоохранной прокуратурой организовали проверку, - сообщает "Российская газета".

Инцидент произошел в Соболевском районе на Камчатке.

На текущий момент неизвестно, сколько конкретно рыбы выкинули и, какова сумма ущерба. Виновных уже ищут.

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк:

В настоящее время приняты меры к установлению точного местоположения указанных в сообщениях объектов

А пока ничего не ясно, чиновники обещают виновных найти и наказать:


Мы будем выходить в суд, привлекать определенных граждан, которые нарушили природоохранное законодательство, в случае если это входит в компетенцию министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Если нет, то передаем эти материалы коллегам. В первую очередь специалистам Россельхознадзора",

- пообещал заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский.

Он добавил, что "найти ту дорогу, которая ведет на предприятие, чьи сотрудники это сделали" и поймать нарушителей будет не трудно.

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Метки: Браконьеры   Камчатка   икра   лососевые   расследование   рыба   свалка   
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7  комментариев
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Не трудно? А чё не ловим, ребята? Такая хренотень там каждый год.
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112k
parallax 16 минут назад
Поганые людишки. Ради денег готовы убивать природу и планету.
Икогда наконец экологические преступления приравняют к тяжким?
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5k
alex 17 минут назад
сволочи, а мы тут рыбу по 1100 р/кг покупаем
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182
danieldewitte 58 минут назад
Этот беспредел в промышленных масштабах там каждый год.
Какое нах расследование, менты выйдут на самих себя.
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−1
bdrqu Час назад
бастрыкин уже обкончался или в доле ?
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Кощунственное отношение к природным ресурсам.
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5k
Трям 2 часа назад
Лосось как тараканы! Их на самом деле мало кто есть, а ценник ломят именно за обработку и транспортировку. Реальная цена ему должна быть как за семечки, но это невыгодно бизнесу. Вот вам и результаты!
Примерно тоже самое, как бензин. Где 60+% составляют налоги и акцизы
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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