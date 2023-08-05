Тонны потрошеной красной рыбы нашли на камчатской свалке

Сумма ущерба пока неизвестна, сообщает Telegram-канал Амур-Mash. По информации журналистов, браконьеров, вероятно, интересовала только икра лососёвых, а тушки они просто выбросили, оставив их гнить под открытым небом.
О гигантской несанкционированной свалке стало известно после того как фотографии, снятые очевидцами, разлетелись по социальным сетям и местным средствам массовой информации. После этого прокуратура района совместно с Камчатской природоохранной прокуратурой организовали проверку, - сообщает "Российская газета".
Инцидент произошел в Соболевском районе на Камчатке.
На текущий момент неизвестно, сколько конкретно рыбы выкинули и, какова сумма ущерба. Виновных уже ищут.
Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк:
В настоящее время приняты меры к установлению точного местоположения указанных в сообщениях объектов
А пока ничего не ясно, чиновники обещают виновных найти и наказать:
Мы будем выходить в суд, привлекать определенных граждан, которые нарушили природоохранное законодательство, в случае если это входит в компетенцию министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Если нет, то передаем эти материалы коллегам. В первую очередь специалистам Россельхознадзора",
- пообещал заместитель председателя правительства Камчатки Роман Василевский.
Он добавил, что "найти ту дорогу, которая ведет на предприятие, чьи сотрудники это сделали" и поймать нарушителей будет не трудно.
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Икогда наконец экологические преступления приравняют к тяжким?
Какое нах расследование, менты выйдут на самих себя.
Примерно тоже самое, как бензин. Где 60+% составляют налоги и акцизы