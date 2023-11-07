Рецепт вкусного чечевичного супа с копчёностями

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Сытный согревающий осенний суп для поднятия настроения холодными осенними вечерами. По вкусу данное блюдо вполне может составить конкуренцию наваристому борщу или гороховому супу.
Ингредиенты
250-300 гр чечевицы
100-150 гр гороха или нута
1 средняя морковь
1-2 луковицы
перец болгарский в размере одной штуки
400-600 гр копчёностей (можно заменить свиными шкварками, беконом или сырокопчёной колбасой)
1 ч. л. перца чёрного молотого
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого острого перца (можно не добавлять, если не любите остроту)
2 щепотки розмарина
Масло сливочное или растительное для поджарки
100-150 гр гороха или нута
1 средняя морковь
1-2 луковицы
перец болгарский в размере одной штуки
400-600 гр копчёностей (можно заменить свиными шкварками, беконом или сырокопчёной колбасой)
1 ч. л. перца чёрного молотого
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого острого перца (можно не добавлять, если не любите остроту)
2 щепотки розмарина
Масло сливочное или растительное для поджарки
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Приготовление
Промываем нут и чечевицу под проточной водой. Заливаем водой в глубокой ёмкости и оставляем на 8-10 часов. За это время зернобобовые увеличатся в размере. Перед приготовлением следует слить воду и промыть ещё раз.
Отправляем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на сильный огонь. После закипания огонь уменьшаем и варим в течение 1-1,5 часа.
Пока чечевица и нут варятся, подготавливаем прочие ингредиенты. Мясо отделяем от костей и хрящей. Овощи я режу очень мелко, поскольку это сэкономит время во время измельчения ингредиентов в супе при помощи блендера. Можно не измельчать, если не любите супы-пюре.
Отправляем овощи на сковородку, солим, добавляем специи, поджариваем на сильном огне периодически помешивая. Выключаем огонь, когда овощи пустили сок, а лук стал золотистым.
Суп до и после измельчения блендером. Важный момент, мясо следует добавлять после всех процедур.
Смешиваем с мясом. Подаём на стол. Можно подать со сметаной, гренками или зеленью. Я люблю такой супец с обычным свежим хлебушком. Всем приятного аппетита!
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