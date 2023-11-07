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Рецепт вкусного чечевичного супа с копчёностями

Рецепт вкусного чечевичного супа с копчёностями

Автор:
07 ноября 2023 11:27
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Рецепты супов   блюда   приготовление   рецепты   чечевица   чечевичный суп   яавтор   
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Сытный согревающий осенний суп для поднятия настроения холодными осенними вечерами. По вкусу данное блюдо вполне может составить конкуренцию наваристому борщу или гороховому супу.

Ингредиенты

250-300 гр чечевицы
100-150 гр гороха или нута
1 средняя морковь
1-2 луковицы
перец болгарский в размере одной штуки
400-600 гр копчёностей (можно заменить свиными шкварками, беконом или сырокопчёной колбасой)
1 ч. л. перца чёрного молотого
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого острого перца (можно не добавлять, если не любите остроту)
2 щепотки розмарина
Масло сливочное или растительное для поджарки
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Смешиваем с мясом. Подаём на стол. Можно подать со сметаной, гренками или зеленью. Я люблю такой супец с обычным свежим хлебушком. Всем приятного аппетита!

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Метки: Рецепты супов   блюда   приготовление   рецепты   чечевица   чечевичный суп   яавтор   
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7  комментариев
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882k
А.Берестенко 40 минут назад
Про какую чечевицу идет речб?
Зеленая, коричневая, желтая или красная?
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28k
Lehoia 39 минут назад
" Мясо отделяем от костей и хрящей, нарезаем порционно" Нарезаем порционно-это как? В общей кастрюле супа) Думайте, прежде чем писать глупости
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Никифоридис

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