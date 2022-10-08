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Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени

Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени

Автор:
08 октября 2022 16:15
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   блюда   пельмени   пельмени своими руками   рецепты   яавтор   
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Если вы цените время, то данный рецепт точно не для вас. Если же любите вкусную еду — смело готовьте пельмени по этому рецепту
Сегодня я готовил пельмени трёх видов: с индейкой, со свининой, а также с зеленью и сыром.
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Ингредиенты для теста

Мука: 600 гр
Вода: 200 мл
Яйцо: 1 крупное
Соль: 1 ч. л.
Подсолнечное масло: 1 ст. л.
Сначала высыпаем муку, делаем углубление, добавляем все ингредиенты и очень хорошо вымешиваем. После комочек теста отправляем в пакет доходить на 30-45 минут. После тесто нужно ещё раз вымешать. Поделить на колбаски. Из колбасок ножом нарезаем кусочки. Их мы будем позже раскатывать скалкой и лепить пельмени, а пока перейдём к фаршу.
Традиционный фарш готовится из жирного мяса, соли, лука и чеснока. В моём случае будет три вида фарша: из свинины, из индейки и сырный.

450 гр. свиного фарша
1 луковица
3 дольки чеснока
1 ч. л. соли
1 ч. л. перца душистого.

Всё измельчается и смешивается.

Из индейки фарш готовим аналогичным образом, но только меняем свинину на индейку.

Начинка из сыра делается следующим образом: на тёрке трём любой сыр (костромской, российский, адыгейский, пармезан...), добавляем измельчённый укроп и петрушку, душистый перец (если сыр не очень солёный, то добавляем соль).

Для сочности в фарш можно добавить немного сливочного масла.
Отправляем пельмени в кипящую воду, а остальные в морозильную камеру.

Всем приятного аппетита

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   блюда   пельмени   пельмени своими руками   рецепты   яавтор   
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Александр 44 минуты назад
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Никифоридис

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