Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени

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Если вы цените время, то данный рецепт точно не для вас. Если же любите вкусную еду — смело готовьте пельмени по этому рецепту
Сегодня я готовил пельмени трёх видов: с индейкой, со свининой, а также с зеленью и сыром.
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Ингредиенты для теста
Мука: 600 гр
Вода: 200 мл
Яйцо: 1 крупное
Соль: 1 ч. л.
Подсолнечное масло: 1 ст. л.
Вода: 200 мл
Яйцо: 1 крупное
Соль: 1 ч. л.
Подсолнечное масло: 1 ст. л.
Сначала высыпаем муку, делаем углубление, добавляем все ингредиенты и очень хорошо вымешиваем. После комочек теста отправляем в пакет доходить на 30-45 минут. После тесто нужно ещё раз вымешать. Поделить на колбаски. Из колбасок ножом нарезаем кусочки. Их мы будем позже раскатывать скалкой и лепить пельмени, а пока перейдём к фаршу.
Традиционный фарш готовится из жирного мяса, соли, лука и чеснока. В моём случае будет три вида фарша: из свинины, из индейки и сырный.
450 гр. свиного фарша
1 луковица
3 дольки чеснока
1 ч. л. соли
1 ч. л. перца душистого.
Всё измельчается и смешивается.
Из индейки фарш готовим аналогичным образом, но только меняем свинину на индейку.
Начинка из сыра делается следующим образом: на тёрке трём любой сыр (костромской, российский, адыгейский, пармезан...), добавляем измельчённый укроп и петрушку, душистый перец (если сыр не очень солёный, то добавляем соль).
Для сочности в фарш можно добавить немного сливочного масла.
450 гр. свиного фарша
1 луковица
3 дольки чеснока
1 ч. л. соли
1 ч. л. перца душистого.
Всё измельчается и смешивается.
Из индейки фарш готовим аналогичным образом, но только меняем свинину на индейку.
Начинка из сыра делается следующим образом: на тёрке трём любой сыр (костромской, российский, адыгейский, пармезан...), добавляем измельчённый укроп и петрушку, душистый перец (если сыр не очень солёный, то добавляем соль).
Для сочности в фарш можно добавить немного сливочного масла.
Отправляем пельмени в кипящую воду, а остальные в морозильную камеру.
Всем приятного аппетита
Источник:
АНТИФИШКИ
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