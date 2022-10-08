Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени

Традиционный фарш готовится из жирного мяса, соли, лука и чеснока. В моём случае будет три вида фарша: из свинины, из индейки и сырный.



450 гр. свиного фарша

1 луковица

3 дольки чеснока

1 ч. л. соли

1 ч. л. перца душистого.



Всё измельчается и смешивается.



Из индейки фарш готовим аналогичным образом, но только меняем свинину на индейку.



Начинка из сыра делается следующим образом: на тёрке трём любой сыр (костромской, российский, адыгейский, пармезан...), добавляем измельчённый укроп и петрушку, душистый перец (если сыр не очень солёный, то добавляем соль).



Для сочности в фарш можно добавить немного сливочного масла.