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26 бабушек со всего мира и их фирменные блюда

26 бабушек со всего мира и их фирменные блюда

Автор:
02 мая 2023 14:32
Сообщество : Еда
Метки: Еда   бабушки   блюда   женские портреты   рецепты   страны мира   фотограф   фотопроект   
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27

Итальянский фотограф Габриэле Галимберти и его проект «На её кухне» — это дань уважения всем бабушкам мира. Этим потрясающим женщинам, которые любят вкусно готовить и кормить своих любимых внуков!

Габриэле посетил 60 стран и везде находил героинь для этого фотопроекта. Он готовил вместе с ними, изучил их лучшие рецепты и задокументировал свой опыт с помощью замечательных портретов и рецептов блюд. Он считает, что язык еды интернационален. Это не только вкус, но и любовь и традиции, которые лежат в основе всего.


Не существует какого-то общего подхода к еде или способу её приготовления, у каждой бабушки есть свой стиль и секреты. Единственное, что их всех действительно связывает, — это любовь, которой они кормят своих внуков. Возможно, это и есть общий ингредиент всех рецептов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   бабушки   блюда   женские портреты   рецепты   страны мира   фотограф   фотопроект   
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13  комментариев
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106
RDV Час назад
Бесят меня чето посты где нет про Россию... Правильно ВВП сказал, нахер нам такой мир где нет России...)
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8k
Борис Карабанов 17 минут назад
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28k
Levyathan 22 минуты назад
Не ожидал увидеть тут знакомые блюда, а как оказалось-некоторые нередко готовлю сам. Хинкали, долма, фаршированные баклажаны.
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824k
А.Берестенко Полчаса назад
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4k
Дмитрий ! 38 минут назад
У наших бабушек в 100 раз хлебосольнее.
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926
Шурман 57 минут назад
Точно суп ? , моя мать позавчера позвонила говорит я Наполеон сделала , ну короче завтра привезу , привезла блин , мы четвером глянули и говорим ну а кто столько съест ? она ну я отрежу тогда четверть пойду паскалю отнесу , мы с женой стоим и говорим а по другому с паскалем уже ни как не замутить ?:)
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191
Алексей Губин Levyathan 12 минут назад
Физик какой то.
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24k
Андрей Час назад
Что то, как то на любителя...
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5k
Sanar Час назад
У большинства этих бабушек не растолстеешь)
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