26 бабушек со всего мира и их фирменные блюда

Габриэле посетил 60 стран и везде находил героинь для этого фотопроекта. Он готовил вместе с ними, изучил их лучшие рецепты и задокументировал свой опыт с помощью замечательных портретов и рецептов блюд. Он считает, что язык еды интернационален. Это не только вкус, но и любовь и традиции, которые лежат в основе всего.

Не существует какого-то общего подхода к еде или способу её приготовления, у каждой бабушки есть свой стиль и секреты. Единственное, что их всех действительно связывает, — это любовь, которой они кормят своих внуков. Возможно, это и есть общий ингредиент всех рецептов.