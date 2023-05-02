26 бабушек со всего мира и их фирменные блюда

Итальянский фотограф Габриэле Галимберти и его проект «На её кухне» — это дань уважения всем бабушкам мира. Этим потрясающим женщинам, которые любят вкусно готовить и кормить своих любимых внуков!
Габриэле посетил 60 стран и везде находил героинь для этого фотопроекта. Он готовил вместе с ними, изучил их лучшие рецепты и задокументировал свой опыт с помощью замечательных портретов и рецептов блюд. Он считает, что язык еды интернационален. Это не только вкус, но и любовь и традиции, которые лежат в основе всего.
Не существует какого-то общего подхода к еде или способу её приготовления, у каждой бабушки есть свой стиль и секреты. Единственное, что их всех действительно связывает, — это любовь, которой они кормят своих внуков. Возможно, это и есть общий ингредиент всех рецептов.
2. Мариса (бабушка Габриэле), 80 лет, Италия: Равиоли с мангольдом и рикоттой с мясным соусом
7. Мираджи, 56 лет, Занзибар: Вали, Мчузина Мбогамбога (рис, рыба и овощи в соусе из зелёного манго)
11. Флатар, 52 года, Зимбабве: Садза (белая кукурузная мука и листья тыквы, приготовленные в арахисовом масле)
25. Кармина, 73 года, Испания: Asadura De Cordero Lecca Con Arroz (требуха молочного ягненка с рисом)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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