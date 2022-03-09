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Потрясающие блюда из одуванчика

Потрясающие блюда из одуванчика (6 фото)

Автор:
09 марта 2022 10:18
Сообщество : Еда
Метки: еда   одуванчики   приготовление   рецепты   сорняки   трава   
927
6
Этот "сорняк" идеально подходит для салатов, варенья, кваса... Простые блюда, которые можно делать в течение всего лета.
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Источник:

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Метки: еда   одуванчики   приготовление   рецепты   сорняки   трава   
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14  комментариев
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37k
Александр Час назад
Мне пофиг, у меня еще куча вяленой ежатины запасено!
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Roy Batty 4 минуты назад
Они же горькие, не?
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3k
Sergiy Rambus 11 минут назад
В седьмом классе (или восьмом) мама подсунула рецепт варенья из одуванчиков, он был в каком то из женских журналов СССР. Собирал эти несколько сотен одуванчиков дня два и в результате получился мёд, в смысле по вкусу это больше походило именно на мёд.
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8k
arthes69 Полчаса назад
Всё, на траву переходим?
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2k
Кто я! а кто ты такой? 45 минут назад
еще рецепты из тараканов, мышей, мух, ворон, голубей и т.д. можно? Мало ли реально будет дефицит (либо цены что не каждый купит) товаров в России
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2k
vbifyz 47 минут назад
Даже не знаю...
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34k
Опаньки Час назад
что-то мне не очень нравится посыл данного поста ...
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4k
Vasiliy 2 часа назад
Да не... Не думаю, что к лету всё так плохо будет, что придется траву жрать :)
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну и? А вино-то? Вино из одуванчиков как приготовить?
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