Потрясающие блюда из одуванчика

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Этот "сорняк" идеально подходит для салатов, варенья, кваса... Простые блюда, которые можно делать в течение всего лета.
Одуванчиковые каперсы
Ингредиенты
Бутоны одуванчиков – около 2 стаканов.
Уксус яблочный 9% – 3 столовые ложки.
Листья свежей вишни – 3 штуки.
Семена укропа – 1/2 чайной ложки.
Кориандр – 1/2 чайной ложки.
Тмин – 1/2 чайной ложки.
Перец горошком – 15-20 штук.
Лавровый лист – 2-3 шт.
Гвоздика – 2 шт.
Соль – 1 столовая ложка.
Сахар – 1 столовая ложка.
Вода – 550 мл.
Приготовление
Для данного блюда следует использовать лишь нераспустившиеся бутоны одуванчиков без цветоножек. Бутоны одуванчика необходимо хорошо промыть. Отдельно в кастрюлю следует налить около литра воды и растворить в ней 1 столовую ложку соли. В этот раствор помещаем бутоны на 50-75 мин. После их хорошо промываем и переносим на дуршлаг.
Далее ингредиенты кроме уксуса и бутонов необходимо смешать в кастрюле и поставить на небольшой огонь. Маринад необходимо довести до кипения. Кипятим около 5 минут. После добавляем уксус. В сухие и теплые банки плотно набиваем бутоны одуванчика, оставляя 1-2 см от верха банки. Маринад разливаем по банкам с одуванчиками. Банки с одуванчиками закрываем крышками и переворачиваем, накрыв одеялом или плотной тканью.
Бутоны одуванчиков – около 2 стаканов.
Уксус яблочный 9% – 3 столовые ложки.
Листья свежей вишни – 3 штуки.
Семена укропа – 1/2 чайной ложки.
Кориандр – 1/2 чайной ложки.
Тмин – 1/2 чайной ложки.
Перец горошком – 15-20 штук.
Лавровый лист – 2-3 шт.
Гвоздика – 2 шт.
Соль – 1 столовая ложка.
Сахар – 1 столовая ложка.
Вода – 550 мл.
Приготовление
Для данного блюда следует использовать лишь нераспустившиеся бутоны одуванчиков без цветоножек. Бутоны одуванчика необходимо хорошо промыть. Отдельно в кастрюлю следует налить около литра воды и растворить в ней 1 столовую ложку соли. В этот раствор помещаем бутоны на 50-75 мин. После их хорошо промываем и переносим на дуршлаг.
Далее ингредиенты кроме уксуса и бутонов необходимо смешать в кастрюле и поставить на небольшой огонь. Маринад необходимо довести до кипения. Кипятим около 5 минут. После добавляем уксус. В сухие и теплые банки плотно набиваем бутоны одуванчика, оставляя 1-2 см от верха банки. Маринад разливаем по банкам с одуванчиками. Банки с одуванчиками закрываем крышками и переворачиваем, накрыв одеялом или плотной тканью.
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Квас из одуванчиков
Ингредиенты
Одуванчики — 300 г
Сахар — 250 г
Дрожжи живые — 20 г
Вода очищенная — 3 л
Приготовление
Для кваса из одуванчиков следует использовать цветки одуванчика (жёлтого цвета). Цветки промываем холодной водой. Для приготовления кваса понадобится марля с небольшим грузиком. Из марли делаем мешочек, в который укладываем одуванчики. На дно банки всыпаем сахар, дрожжи, добавляем тёплую воду. Горлышко банки следует закрыть марлей. Квас должен настаиваться в тёплом тёмном месте в течение 2 суток. После жидкость необходимо разлить по бутылкам и убрать в холодильник.
Одуванчики — 300 г
Сахар — 250 г
Дрожжи живые — 20 г
Вода очищенная — 3 л
Приготовление
Для кваса из одуванчиков следует использовать цветки одуванчика (жёлтого цвета). Цветки промываем холодной водой. Для приготовления кваса понадобится марля с небольшим грузиком. Из марли делаем мешочек, в который укладываем одуванчики. На дно банки всыпаем сахар, дрожжи, добавляем тёплую воду. Горлышко банки следует закрыть марлей. Квас должен настаиваться в тёплом тёмном месте в течение 2 суток. После жидкость необходимо разлить по бутылкам и убрать в холодильник.
Французский салат из листьев одуванчика
Ингредиенты
Листья одуванчика — 300 г
Картофель — 600 г
Бекон — 400 г
Белый хлеб — 3 ломтика
Чеснок — 2 зубчика
Сливочное масло — 2 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Винный уксус — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление
Для салата необходимо использовать свежие листья одуванчика. Листья промываем и режем на 3-4 части. Далее листья помещаем в холодную воду на 30-45 минут, чтобы избавиться от горечи. Для данного салата лучше использовать мелкий картофель. Отвариваем его. Бекон мелко нарезаем и обжариваем на сухой сковороде до появления небольшой корочки. Сливаем воду из кастрюли с картофелем, ставим кастрюлю на маленький огонь и добавляем бекон. Перемешаем. Подсушиваем смесь таким образом в течение 1-1,5 минут. Белый хлеб режем на маленькие кусочки обжариваем в отдельной сковороде. К хлебу добавляем нарезанный чеснок. Листья одуванчика помещаем на дуршлаг и обдаём кипятком.
Все ингредиенты перемешиваем и приправляем маслом и уксусом. В некоторых рецептах допускается использование молодого лука, а также паприки и орегано.
Листья одуванчика — 300 г
Картофель — 600 г
Бекон — 400 г
Белый хлеб — 3 ломтика
Чеснок — 2 зубчика
Сливочное масло — 2 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Винный уксус — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление
Для салата необходимо использовать свежие листья одуванчика. Листья промываем и режем на 3-4 части. Далее листья помещаем в холодную воду на 30-45 минут, чтобы избавиться от горечи. Для данного салата лучше использовать мелкий картофель. Отвариваем его. Бекон мелко нарезаем и обжариваем на сухой сковороде до появления небольшой корочки. Сливаем воду из кастрюли с картофелем, ставим кастрюлю на маленький огонь и добавляем бекон. Перемешаем. Подсушиваем смесь таким образом в течение 1-1,5 минут. Белый хлеб режем на маленькие кусочки обжариваем в отдельной сковороде. К хлебу добавляем нарезанный чеснок. Листья одуванчика помещаем на дуршлаг и обдаём кипятком.
Все ингредиенты перемешиваем и приправляем маслом и уксусом. В некоторых рецептах допускается использование молодого лука, а также паприки и орегано.
Салат из одуванчиков с варёными яйцами
Ингредиенты:
Листья одуванчика – 100-150 г.
Яйца варёные – 1-2 шт.
Зелёный лук – 1 пучок.
Соль – по вкусу.
Сметана – 1 столовая ложка.
Приготовление
Листья одуванчика необходимо замочить на 40-70 минут в холодной подсоленной воде. Зелень следует нарезать, смешать с варёными яйцами. Посолите и добавьте сметану. Приятного аппетита.
Листья одуванчика – 100-150 г.
Яйца варёные – 1-2 шт.
Зелёный лук – 1 пучок.
Соль – по вкусу.
Сметана – 1 столовая ложка.
Приготовление
Листья одуванчика необходимо замочить на 40-70 минут в холодной подсоленной воде. Зелень следует нарезать, смешать с варёными яйцами. Посолите и добавьте сметану. Приятного аппетита.
Варенье из одуванчиков
Ингредиенты
Одуванчики – 400 цветков
Вода – 1 литр
Сахар – 1,2 кг
Кислота лимонная – 1 чайная ложка (без горки)
Приготовление
Одуванчики пригодны для приготовления варенья во время цветения. Срезаем 400-450 цветков одуванчиков. Для приготовления понадобятся только жёлтые лепестки. В эмалированную посуду складываем цветки одуванчика. Заливаем цветки водой и кипятим в течение 10 минут. Необходимо добавить лимонную кислоту, продолжаем кипятить на небольшом огне в течение 25 минут. После кастрюлю нужно снять с огня, а также процедить содержимое. Цветки отбрасываем. Добавляем сахар, размешиваем и ставим на медленный огонь в течение 40-50 минут. Разливаем варенье по стеклянным банкам.
Одуванчики – 400 цветков
Вода – 1 литр
Сахар – 1,2 кг
Кислота лимонная – 1 чайная ложка (без горки)
Приготовление
Одуванчики пригодны для приготовления варенья во время цветения. Срезаем 400-450 цветков одуванчиков. Для приготовления понадобятся только жёлтые лепестки. В эмалированную посуду складываем цветки одуванчика. Заливаем цветки водой и кипятим в течение 10 минут. Необходимо добавить лимонную кислоту, продолжаем кипятить на небольшом огне в течение 25 минут. После кастрюлю нужно снять с огня, а также процедить содержимое. Цветки отбрасываем. Добавляем сахар, размешиваем и ставим на медленный огонь в течение 40-50 минут. Разливаем варенье по стеклянным банкам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: еда одуванчики приготовление рецепты сорняки трава
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