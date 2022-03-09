Потрясающие блюда из одуванчика

Ингредиенты



Бутоны одуванчиков – около 2 стаканов.

Уксус яблочный 9% – 3 столовые ложки.

Листья свежей вишни – 3 штуки.

Семена укропа – 1/2 чайной ложки.

Кориандр – 1/2 чайной ложки.

Тмин – 1/2 чайной ложки.

Перец горошком – 15-20 штук.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Соль – 1 столовая ложка.

Сахар – 1 столовая ложка.

Вода – 550 мл.



Приготовление



Для данного блюда следует использовать лишь нераспустившиеся бутоны одуванчиков без цветоножек. Бутоны одуванчика необходимо хорошо промыть. Отдельно в кастрюлю следует налить около литра воды и растворить в ней 1 столовую ложку соли. В этот раствор помещаем бутоны на 50-75 мин. После их хорошо промываем и переносим на дуршлаг.



Далее ингредиенты кроме уксуса и бутонов необходимо смешать в кастрюле и поставить на небольшой огонь. Маринад необходимо довести до кипения. Кипятим около 5 минут. После добавляем уксус. В сухие и теплые банки плотно набиваем бутоны одуванчика, оставляя 1-2 см от верха банки. Маринад разливаем по банкам с одуванчиками. Банки с одуванчиками закрываем крышками и переворачиваем, накрыв одеялом или плотной тканью.