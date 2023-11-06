Катастрофа и чудо одновременно. Спасение с гибнущей в бездне подводной лодки

В послевоенное время существенную часть проблем, которые преследовали подводные лодки в Первой и Второй мировых войнах, удалось решить. Субмарины стали по-настоящему грозным и автономным оружием. Однако, даже несмотря на множество усовершенствований, тщательное обучение и постоянную подготовку моряков, трагедии на подлодках всё равно случались.

Атомные подводные лодки СССР стали настоящим символом Холодной войны. Невидимый ужас для всего западного мира, носитель ядерного оружия, способный нанести удар откуда угодно. 7 апреля 1989 года советская АПЛ К-278 шла в Норвежском море на глубине 335 метров со скоростью 8 узлов. Субмарина выполняла рутинное задание по патрулированию. Внезапно привычный распорядок на корабле нарушил рёв сирен.

Уже давно известен поминутный разбор того, что произошло потом. Но точную причину случившегося не установили до сих пор.

В 11.02 в отсеке №7 возник пожар. Основная гипотеза — возгорание электрооборудования из-за короткого замыкания.

В 11.12 была объявлена пожарная тревога, и субмарина экстренно начала всплывать. Огонь тем временем распространялся по отсеку. Его не удавалось локализовать с помощью системы пожаротушения. Пожаром повредило силовые кабели. Сработала система аварийной защиты паротурбинной установки, после чего лодка потеряла ход. Чтобы продолжить всплытие, была отдана команда на продувку цистерн главного балласта. Как сейчас считается, именно это и послужило причиной дальнейших трагических событий. Один из воздуховодов оказался разорван. Воздух высокого давления выдуло в отсеки с продолжающимся пожаром. В результате по нескольким отсекам пронеслась огромная волна огня.

В 11.16 субмарина всплыла на поверхность. Была отдана команда ввести в строй запасной дизель-генератор. Тем временем пожар продолжил распространяться. Лодка начала понемногу крениться на левый борт.

В 11.37 был послан сигнал об аварии. Однако огнём была повреждена система гидравлики, в результате чего выдвижные штанги антенн не смогли подняться на полную высоту. Поэтому сигнал о помощи был принят лишь с восьмого раза и расшифрован только в 12.19.

В 12.43 к терпящей бедствие К-278 вылетел спасательный самолёт, а ещё через час по её координатам выдвинулась плавбаза «Алексей Хлобыстов».

В 14.20 самолёт установил связь с субмариной. На ней продолжалась борьба за выживание. Командир заверил, что экипаж справится.

В 16.35 с самолета заметили, что лодка начала оседать на корму и крениться на борт. Через две минуты была отдана команда на эвакуацию экипажа. Ещё через четыре минуты вода подступила к основанию боевой рубки. Спустя ещё три минуты рубка лодки уже наполовину скрылась под водой.

В 17.00 рядом с подлодкой были развернуты два аварийно-спасательных плота. Командир радировал, что к эвакуации готовится 69 человек — весь экипаж К-278. Кружащий над местом аварии самолёт сбросил в воду авиационный спасательный контейнер.

В 17.08 АПЛ с дифферентом на корму около 80 градусов стремительно затонула, унеся с собой на дно всех не успевших эвакуироваться людей. Всего в результате катастрофы из 69 человек экипажа погибло 42.