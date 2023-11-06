Катастрофа и чудо одновременно. Спасение с гибнущей в бездне подводной лодки

Профессия подводника очень опасна. На глубине образуется настоящий сплав человеческой воли, навыков и механизмов подводной лодки. Многие правила и традиции под водой написаны кровью. Но всё равно иногда случается так, что, казалось бы, трижды проверенный механизм подводит, и происходит трагедия. Об одном из таких случаев и о настоящем чуде спасения из тёмных глубин океана пойдёт сегодня речь.
В послевоенное время существенную часть проблем, которые преследовали подводные лодки в Первой и Второй мировых войнах, удалось решить. Субмарины стали по-настоящему грозным и автономным оружием. Однако, даже несмотря на множество усовершенствований, тщательное обучение и постоянную подготовку моряков, трагедии на подлодках всё равно случались.
Атомные подводные лодки СССР стали настоящим символом Холодной войны. Невидимый ужас для всего западного мира, носитель ядерного оружия, способный нанести удар откуда угодно. 7 апреля 1989 года советская АПЛ К-278 шла в Норвежском море на глубине 335 метров со скоростью 8 узлов. Субмарина выполняла рутинное задание по патрулированию. Внезапно привычный распорядок на корабле нарушил рёв сирен.
Уже давно известен поминутный разбор того, что произошло потом. Но точную причину случившегося не установили до сих пор.
В 11.02 в отсеке №7 возник пожар. Основная гипотеза — возгорание электрооборудования из-за короткого замыкания.
В 11.12 была объявлена пожарная тревога, и субмарина экстренно начала всплывать. Огонь тем временем распространялся по отсеку. Его не удавалось локализовать с помощью системы пожаротушения. Пожаром повредило силовые кабели. Сработала система аварийной защиты паротурбинной установки, после чего лодка потеряла ход. Чтобы продолжить всплытие, была отдана команда на продувку цистерн главного балласта. Как сейчас считается, именно это и послужило причиной дальнейших трагических событий. Один из воздуховодов оказался разорван. Воздух высокого давления выдуло в отсеки с продолжающимся пожаром. В результате по нескольким отсекам пронеслась огромная волна огня.
В 11.16 субмарина всплыла на поверхность. Была отдана команда ввести в строй запасной дизель-генератор. Тем временем пожар продолжил распространяться. Лодка начала понемногу крениться на левый борт.
В 11.37 был послан сигнал об аварии. Однако огнём была повреждена система гидравлики, в результате чего выдвижные штанги антенн не смогли подняться на полную высоту. Поэтому сигнал о помощи был принят лишь с восьмого раза и расшифрован только в 12.19.
В 12.43 к терпящей бедствие К-278 вылетел спасательный самолёт, а ещё через час по её координатам выдвинулась плавбаза «Алексей Хлобыстов».
В 14.20 самолёт установил связь с субмариной. На ней продолжалась борьба за выживание. Командир заверил, что экипаж справится.
В 16.35 с самолета заметили, что лодка начала оседать на корму и крениться на борт. Через две минуты была отдана команда на эвакуацию экипажа. Ещё через четыре минуты вода подступила к основанию боевой рубки. Спустя ещё три минуты рубка лодки уже наполовину скрылась под водой.
В 17.00 рядом с подлодкой были развернуты два аварийно-спасательных плота. Командир радировал, что к эвакуации готовится 69 человек — весь экипаж К-278. Кружащий над местом аварии самолёт сбросил в воду авиационный спасательный контейнер.
В 17.08 АПЛ с дифферентом на корму около 80 градусов стремительно затонула, унеся с собой на дно всех не успевших эвакуироваться людей. Всего в результате катастрофы из 69 человек экипажа погибло 42.
Совершенно неожиданным в этой трагедии стало буквально чудесное спасение человека с невообразимой глубины в 1658 метров.
Пять человек, оставшихся внутри тонущей подлодки, успели перейти в спасательную камеру. Всплывающая Спасательная Камера (ВСК) — это специальный мини-аппарат, предназначенный для спасения из субмарины на глубине. Пожар повредил механизмы камеры, и долгое время людям не удавалось отсоединить её от подлодки. Когда лодка погрузилась на глубину уже более полутора километров, ВСК отсоединилась в результате взрыва внутри субмарины. Командир корабля, тоже находившийся в камере, успел дать команду на включение в дыхательные аппараты. Сам он и ещё двое матросов не сумели это сделать и погибли от удушья. Включиться в аппараты смогли лишь два оставшихся моряка. Ими были мичманы Сергей Черников и Виктор Слюсаренко. ВСК всплыла с огромной глубины на поверхность за несколько минут. Из-за огромного перепада давления люк в ней выбило. Сергея Черникова выбросило в воздух на высоту нескольких десятков метров, и он погиб. Выжить удалось лишь Виктору Слюсаренко, который, выбравшись из камеры, ещё более получаса провел в холодной воде. Его и остальных выживших подобрал советский корабль.
Начавшееся по результатам трагедии расследование встретило сопротивление как со стороны флота, так и со стороны конструкторов. В результате было вынесено решение, что частично в аварии виноват экипаж, который, как выяснилось, не имел должного уровня подготовки. К примеру, пятеро членов экипажа не должны были быть допущены к исполнению своих обязанностей. Тем не менее затянувшееся расследование и тяжёлое положение в стране привели к тому, что виновников так и не привлекли к ответственности. Дело было прекращено в 2002 году из-за выхода расследовавших его офицеров в отставку.
Лежащая же на дне К-278 и по сей день привлекает к себе внимание. На её борту остались торпеды с ядерными боеголовками и пусть и заглушенный, но всё же атомный реактор. Высказывались мысли о подъёме АПЛ, что вполне по силам современным подводным аппаратам. Однако долгое время эти инициативы не находили поддержки. Были лишь установлены приборы, фиксирующие радиационное излучение. Однако в 1998 году во время экспедиции было обнаружено их отсутствие. Кто убрал эти приборы и с какими целями — неизвестно до сих пор. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс и долгое время муссировался в СМИ, однако виновных в произошедшем найти так и не сумели.
Возможно, история К-278, лежащей на глубине более полутора километров, ещё не закончена. Есть вероятность, что её все же решат поднять из бездны норвежского моря хотя бы из опасения утечки радиации в океан. А в гибели лодки, помимо трагических страниц, есть и совершенно уникальный случай — спасение с максимальной на сегодняшний день глубины. Этот мрачный рекорд принадлежит скромному мичману советского подводного флота Виктору Слюсаренко. Ни до него, ни после ещё никто не бывал в такой ситуации — оказаться в тёмной полуторакилометровой бездне на гибнущей подводной лодке, но всё же выбраться оттуда живым.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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