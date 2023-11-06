Дом, где одиночество ощущается восхитительным и прекрасным

В попытке сбежать от мира или себя и отдохнуть от цивилизации люди лезут в горы, прячутся в лесах и спускаются под воду. При наличии возможности даже можно улететь в космос. Или вдохнуть свободу в этом домике, который может претендовать на статус самого одинокого жилища в мире.