Дом, где одиночество ощущается восхитительным и прекрасным

В попытке сбежать от мира или себя и отдохнуть от цивилизации люди лезут в горы, прячутся в лесах и спускаются под воду. При наличии возможности даже можно улететь в космос. Или вдохнуть свободу в этом домике, который может претендовать на статус самого одинокого жилища в мире.
Ведь он даже не с первого взгляда заметен в толще горной цепи Италии – Доломитовых Альпах на высоте 2750 метров. Как вообще можно было здесь построить что-то похожее на жилой дом?
Стопроцентно правдивой гипотезы его появления нет. Местные рассказывают разные версии, самая правдоподобная из которых связана с событиями Первой мировой войны.
Столкновения между итальянской и австро-венгерской армиями в Альпах происходили как раз в тех районах, где сейчас располагаются популярные туристические маршруты.
Итальянцы специально обустроили максимально выгодную с точки зрения стратегии позицию, чтобы вести наблюдение за передвижениями противника. Так появился наблюдательный пункт, которому дали название в честь командующего Карло Буффа ди Перреро.
Идеальным местом для строительства стала природная пещера в скальной породе. Внутри солдаты отдыхали, хранили оружие, продовольствие и медикаменты.
Конструкция предельно лаконичная: две двери, окна, деревянная крыша, узкий настил перед домом. Но даже этому минимуму остаётся только удивляться, ведь затащить материалы на такую высоту, да ещё незаметно – это был тот ещё квест.
Но солдаты справились. И сейчас самый одинокий дом превратился в достопримечательность и стал местом паломничества туристов. Но не всех, а только самых подготовленных любителей экстрима. Ведь помимо солидного подъёма желающим оценить прелесть одиночества придётся пройти по довольно длинному и шаткому мосту.
Но даже с учётом сложностей любителей ощутить высокогорное одиночество и насладиться им меньше не становится.
Источник:
Источник:
- Правила жизни итальянцев
- Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке
- Отважная парочка устроила пикник на высоте 90 метров над водопадом
- В Италии нашли тот самый загадочный мост, который Леонардо да Винчи спрятал за плечо Джоконды
- Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези