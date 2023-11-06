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Дом, где одиночество ощущается восхитительным и прекрасным

Дом, где одиночество ощущается восхитительным и прекрасным

Автор:
06 ноября 2023 12:20
Сообщество : Факты
Метки: Доломитовые Альпы   Италия   горная цепь   дом   достопримечательность   мост   одиночество   подъём   туризм   экстрим   
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В попытке сбежать от мира или себя и отдохнуть от цивилизации люди лезут в горы, прячутся в лесах и спускаются под воду. При наличии возможности даже можно улететь в космос. Или вдохнуть свободу в этом домике, который может претендовать на статус самого одинокого жилища в мире.

Ведь он даже не с первого взгляда заметен в толще горной цепи Италии – Доломитовых Альпах на высоте 2750 метров. Как вообще можно было здесь построить что-то похожее на жилой дом?

Стопроцентно правдивой гипотезы его появления нет. Местные рассказывают разные версии, самая правдоподобная из которых связана с событиями Первой мировой войны.

Столкновения между итальянской и австро-венгерской армиями в Альпах происходили как раз в тех районах, где сейчас располагаются популярные туристические маршруты.

Итальянцы специально обустроили максимально выгодную с точки зрения стратегии позицию, чтобы вести наблюдение за передвижениями противника. Так появился наблюдательный пункт, которому дали название в честь командующего Карло Буффа ди Перреро.

Идеальным местом для строительства стала природная пещера в скальной породе. Внутри солдаты отдыхали, хранили оружие, продовольствие и медикаменты.

Конструкция предельно лаконичная: две двери, окна, деревянная крыша, узкий настил перед домом. Но даже этому минимуму остаётся только удивляться, ведь затащить материалы на такую высоту, да ещё незаметно – это был тот ещё квест.

Но солдаты справились. И сейчас самый одинокий дом превратился в достопримечательность и стал местом паломничества туристов. Но не всех, а только самых подготовленных любителей экстрима. Ведь помимо солидного подъёма желающим оценить прелесть одиночества придётся пройти по довольно длинному и шаткому мосту.  

Но даже с учётом сложностей любителей ощутить высокогорное одиночество и насладиться им меньше не становится.

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Метки: Доломитовые Альпы   Италия   горная цепь   дом   достопримечательность   мост   одиночество   подъём   туризм   экстрим   
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