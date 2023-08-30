Правила жизни итальянцев

"Счастливое ничегонеделание". Работа у итальянцев редко занимает лидирующие позиции в приоритетах. Они не живут, чтобы работать, а работают, чтобы жить. Даже в высших учебных заведениях лекцию могут прервать уже через 40 минут, чтобы студенты и преподаватели выпили чашечку кофе. Ну а обеденный перерыв длится не меньше двух часов и проводится дома, с любимой семьёй.

Отпуск среднестатистического итальянца около 28 дней и они его делят на две-три части. Ещё они отдыхают на весенних каникулах - с 25 апреля по 2 мая. Ну и все национальные праздники, конечно же, в которые жители Италии не стараются успеть сделать какие-то дела, а совсем наоборот - предаются счастью ничегонеделания.



