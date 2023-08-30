Правила жизни итальянцев

Путешествия - это интересно, ведь у каждой страны есть свои уникальные особенности, привлекающие туристов. Обычно это относится больше к этическим вопросам, а вот вопрос счастья жителей страны не всегда стоит на первом месте.
Но вот в Италии есть негласный (и всем известный) девиз - dolce vita. Ах, эта сладкая жизнь, к которой мечтают все итальянцы! Для достижения dolce vita жители Италии придумали несколько негласных правил и стараются их неукоснительно соблюдать.
Это самое ценное у итальянцев, самое важное, причём это касается даже самых дальних родственников. Для них самое ценное - это собраться вместе, за огромным столом, наперебой разговаривая, раздавая советы и максимально участвуя в жизни каждого члена семьи.
Друзья для итальянцев - это тоже практически семья. Посидеть вместе за чашкой кофе - непременный атрибут итальянской дружбы. Объятия и поцелуи при встрече обязательны, итальянцы вообще очень тактильны и эмоциональны. Именно этим обусловлена их, известная на весь мир, жестикуляция. Есть даже шутка, что если итальянцам запретить жестикулировать, то они не смогут разговаривать друг с другом.
Дети довольно долго остаются жить под одной крышей с родителями: обычно, пока не окончат образование, или не найдут свою пару. Учёба может продолжаться до 35 лет и около 40 карьера только-только начинается.
Ну а что плохого? Приходить не в пустой дом, всегда есть поддержка, а заботливая мама или бабушка всегда накормят. А сами итальянцы не стесняются частенько вести себя как дети и радоваться обычным вещам, которые для нас покажутся пустячными.
"Счастливое ничегонеделание". Работа у итальянцев редко занимает лидирующие позиции в приоритетах. Они не живут, чтобы работать, а работают, чтобы жить. Даже в высших учебных заведениях лекцию могут прервать уже через 40 минут, чтобы студенты и преподаватели выпили чашечку кофе. Ну а обеденный перерыв длится не меньше двух часов и проводится дома, с любимой семьёй.
Отпуск среднестатистического итальянца около 28 дней и они его делят на две-три части. Ещё они отдыхают на весенних каникулах - с 25 апреля по 2 мая. Ну и все национальные праздники, конечно же, в которые жители Италии не стараются успеть сделать какие-то дела, а совсем наоборот - предаются счастью ничегонеделания.
"Не спеша" или "потихоньку". Да, эти ребята никуда не торопятся и опаздывать на встречи - это буквально национальный спорт. Никаких стрессов и спешки - только piano-pianо, чтобы замечать жизнь вокруг, видеть красоту мгновения и наслаждаться этим.
В ресторане надо быть готовым к тому, что официант не будет нести одно блюдо за другим, ведь гостям надо не только поесть, но и пообщаться, не боясь, что еда остынет.
В стране настоящий культ еды. Обед - это не просто перекус на бегу в перерыве. Это ритуал, проводимый размеренно и вдумчиво. Помешать расписанию завтраков, обедов и ужинов может ну что-то совсем уж из ряда вон выходящее.
Никаких кофе из бумажных стаканов и на бегу - только уличное кафе, где заказать чашечку эспрессо и неторопливо её потягивать за интересной беседой. Обеденный стол всегда красиво накрывается и застольная беседа течёт как ручеёк, пока не будет съеден десерт.
Источник:
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