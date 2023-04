Отличный отец и чудовищный официант. 10 фактов о Педро Паскале

Недавний сериал «Одни из нас» — экранизация игрового бестселлера The Last of Us — стал крупным хитом и претендентом на звание шоу года.

Его создатели относились к проекту крайне серьезно: шоураннер Крэйг Мэйзин, по слухам, даже запретил актерам проходить оригинальную игру до завершения съемок.

Вот только Паскаль признался, что все равно поиграл в The Last of Us — хоть и бросил прохождение, когда застрял на неком моменте.

«Мои племянники смотрели, как я играю, но в итоге устали от моей неспособности пройти уровень, поэтому они отобрали контроллер».

Вечный экранный отец