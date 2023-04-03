Отличный отец и чудовищный официант. 10 фактов о Педро Паскале

Он блистал харизмой в «Игре престолов», покорял планеты в «Мандалорце» и заслужил статус отца года в «Одни из нас».
Чилийский мигрант
Педро Паскаль родился 2 апреля 1975 года в чилийской столице Сантьяго. Правда, будущий актер прожил там всего несколько месяцев, после чего его семья переехала в Данию.
Позже они перебрались в американский город Сан-Антонио, а затем и в Калифорнию, где получили политическое убежище.
Изменил фамилию, чтобы почтить мать
Когда Педро Паскаль жил в Нью-Йорке и пытался начать актерскую карьеру, его мать — детский психолог — умерла. Это стало тяжелейшей утратой для Педро:
«Она всегда очень сильно меня поддерживала и никогда не вела себя как сценическая мать. Я всегда чувствовал, будто она знает нечто, чего не знаю я сам. Без нее я бы ничего не добился».
В память о матери Педро изменил свою фамилию, доставшуюся от отца — Балмаседа — на Паскаль, которая была у мамы.
Был профессиональным пловцом
В юности Паскаль был выдающимся спортивным пловцом и даже участвовал в региональных соревнованиях Техаса, когда ему было 11 лет. Позже, в подростковом возрасте, он бросил спорт ради актерской карьеры.
Однажды Паскаля спросили, хотел бы он в ближайшем будущем снова профессионально заняться плаванием. Он ответил кратко:
«Я слишком ленив».
Его 10 раз увольняли с работы официантом
На первых порах актерская карьера приносила Педро слишком мало денег, поэтому параллельно он подрабатывал официантом. Правда, по признанию самого актера, он чудовищно плохо справлялся со своими обязанностями:
«Я бы сказал, что не был хорошим официантом. По очень многим причинам. Если вы нравились мне, то вы мне нравились. Если нет — нет. И этот подход не слишком удачно сочетался с большим количеством клиентов. Меня часто увольняли — наверное, около десяти раз».
Стал актером благодаря книгам
Найти свое жизненное призвание Педро Паскалю удалось благодаря смежному виду искусства — литературе.
Он довольно рано полюбил чтение из-за классических произведений вроде «Выпускника» и «Кто боится Вирджинии Вулф?». Постепенно он стал все чаще читать пьесы и тем самым проникся симпатией к театру.
Давно дружит с Оскаром Айзеком
Паскаль и Айзек познакомились благодаря театральной постановке, за участие в которой им платили 500 долларов в неделю. Оскар Айзек рассказал о тех временах в интервью:
«Моей мечтой было иметь возможность платить за аренду. У нас не было плана. Мы просто выкручивались. Вопрос был в том, как нам заниматься любимым делом, которое нас совершенно не обеспечивает».
С тех пор у актеров завязалась крепкая дружба — они до сих пор иногда совместно встречают Новый год.
Он большой поклонник Николаса Кейджа
Своим самым влиятельным кумиром среди актеров Паскаль однозначно называет Николаса Кейджа.
«Я его самый большой поклонник. Я довольно рано понял, что хочу стать актером. У меня появилась такая фантазия, потому что мы часто ходили в кино всей семьей. В детстве именно его актерская игра запомнилась мне больше всего».
Недавно Паскаль наконец осуществил мечту и снялся вместе с Кейджем в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта».
Его часто подменяют на съемках «Мандалорца»
Одна из крупнейших глав в карьере Педро Паскаля — сериал «Мандалорец» во вселенной «Звездных войн». Там Педро играет бесстрашного наемника, чьи обычаи запрещают ему часто снимать шлем.
Это, конечно, очень удобная условность, чтобы использовать дублеров и двойников, когда возникает такая необходимость. И поклонники, предположившие, что титульного героя далеко не всегда играет сам Паскаль, оказались правы.
Снимать четвертую серию первого сезона позвали Брайс Даллас Ховард. Она позже рассказала, что ей так и не довелось поработать с Паскалем на съемках — во всем эпизоде вместо него снимался дублер Брендан Уэйн.
«Паскаль пробовался на “Короля Лира” для Бродвея, поэтому, когда мы снимали мою серию, я с ним не работала».
Поиграл в The Last of Us вопреки прямому запрету
Недавний сериал «Одни из нас» — экранизация игрового бестселлера The Last of Us — стал крупным хитом и претендентом на звание шоу года.
Его создатели относились к проекту крайне серьезно: шоураннер Крэйг Мэйзин, по слухам, даже запретил актерам проходить оригинальную игру до завершения съемок.
Вот только Паскаль признался, что все равно поиграл в The Last of Us — хоть и бросил прохождение, когда застрял на неком моменте.
«Мои племянники смотрели, как я играю, но в итоге устали от моей неспособности пройти уровень, поэтому они отобрали контроллер».
Вечный экранный отец
Поклонники Паскаля в последнее время все чаще замечают, что у Педро сложилось единое экранное амплуа заботливого отца. Это стало предметом многочисленных шуток — актер и сам признает, что удивительно часто становится «экранной отцовской фигурой».
В послужном списке отца-Паскаля уже есть: Дин Джарин из «Мандалорца», Максвэлл Лорд из «Чудо-женщины 1984» и Джоэл Миллер из «Одни из нас».
Бонус: молодой Педро Паскаль в сериале «Полиция Нью-Йорка» в 2001 году
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да и как я слышал Джоэла там сделали зачем то геем, а это уже разрез с тем что в игре было
и тут вопрос для меня важный, "а понравилась бы мне тогда игра если бы в ней ДЖоэл был геем, а элли выглядела так же как эта актриса?" с большей долей вероятности я бы играть не стал