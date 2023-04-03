Отличный отец и чудовищный официант. 10 фактов о Педро Паскале

Педро Паскаль родился 2 апреля 1975 года в чилийской столице Сантьяго. Правда, будущий актер прожил там всего несколько месяцев, после чего его семья переехала в Данию.

Позже они перебрались в американский город Сан-Антонио, а затем и в Калифорнию, где получили политическое убежище.

Изменил фамилию, чтобы почтить мать