Предметы, которые имеют собственные и крайне странные названия

. Однако, если попытаться узнать их лингвистическую природу получше, выясняется, что на протяжении всего времени мы называли их совершенно неправильно. Настоящие названия таких предметов могут быть запутанными или необычными, в связи с чем они вызывают у нас не только улыбку, но и лёгкое недоумение. Предлагаем вам пополнить свой словарный запас некоторыми из них.

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