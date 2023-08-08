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Предметы, которые имеют собственные и крайне странные названия

Предметы, которые имеют собственные и крайне странные названия

Автор:
08 августа 2023 10:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   интересно   название   познавательно   предмет   фото   
2287
19

Нас окружает множество вещей, которые мы привыкли называть по-своему — так привычней, проще и понятней. В конце концов так делают и другие люди. Нам даже в голову не приходит, что с их обозначением может быть что-то не так

. Однако, если попытаться узнать их лингвистическую природу получше, выясняется, что на протяжении всего времени мы называли их совершенно неправильно. Настоящие названия таких предметов могут быть запутанными или необычными, в связи с чем они вызывают у нас не только улыбку, но и лёгкое недоумение. Предлагаем вам пополнить свой словарный запас некоторыми из них.


Мол

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Мол — это обыкновенная насадка для современных швабр. Чаще всего изготавливается из микрофибры и нейлона.


Октоторп

Всем известный знак решётки имеет мудрёное название октоторп, которое ещё в 1960-х годах придумали американские инженеры.


Зарф

Зарф — это специальный аксессуар для кофейных и чайных чашек без ручки. Может быть металлическим, бумажным или пластиковым.


Лемниската

Всем знакомый знак бесконечности, который ранее так любили романтичные особы, представляет собой плоскую алгебраическую кривую под названием лемниската Бернулли.


Амбушюры

Амбушюры — это часть наушников, которая соприкасается с ушами человека. У больших наушников они представляют собой мягкие накладки с внутренней стороны чашек. У маленьких — силиконовые насадки, надевающиеся на корпус самих наушников.


Мурмурация

Мурмурацией называется любопытное природное явление, при котором птицы сбиваются в стаи и синхронно летают, совершенно не мешая друг другу.


Пунт

Пунтом называется выемка, которая встречается на дне винных бутылок.


Слайдер

Застёжка-молния называется зиппер. Однако у замка, которой скользит по ней, также есть собственное название — слайдер.


Пантограф

Металлические «рожки», которые носит трамвай, называются пантографом. Он выполняет роль токоприёмника, обеспечивая подпитку и движение транспортному средству.


Кёрлер

Столь странное название носят обыкновенные щипцы для подкручивания ресниц.


Пройма

Проймой называют прорез для рукава.


Мунтин

Мунтин (горбылёк) — это обыкновенная перекладина в оконной раме. Она выполняет роль опоры для оконного стекла, а также улучшает внешний вид окна, делая его более привлекательным.


Пилли

Оказывается, что пилли — это катышки, которые нередко образуются на любимых вещах после нескольких носок.


Коррекс

Коррексом называют вид упаковки, которая способна сохранять свой изначальный внешний вид даже после механического воздействия. Чаще всего в неё пакуют кондитерские изделия — конфеты, зефир, мармелад и печенье.


Касалетка

Это одноразовый алюминиевый контейнер, которым любят пользоваться практичные хозяйки. Также касалетку можно встретить на борту самолётов. Она часто применяется при организации бортового питания.


Кливидж

Этим странным словом называют глубокий вырез на женской одежде, который тянется от ключицы до груди (в некоторых случаях ниже).


Атомайзер

Атомайзером называют небольшие флаконы с пульверизатором, предназначенные для хранения духов. Иногда их используют при распространении пробников.


Няша

Няша — это не только ласковое прозвище, но и обозначение для болотной топи, в которой присутствует много грязи и тины.

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Метки: Вещи   интересно   название   познавательно   предмет   фото   
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18  комментариев
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4k
Сергей Семенов Час назад
>>> Мол это обыкновенная насадка для современных швабр.

Рукалицо!!!!!
Моп (mop - швабра) насадка для швабры или щетки.

А мол - это сооружение для защиты берега от волн.
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1k
zu4ara 7 минут назад
непонятные гомосяцкие слова
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3k
Алекс 7 минут назад
зарф???? это ж подстаканник))))
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68
Радист 12 минут назад
От Юрия Владимировича Никулина на Ютуб есть видео с таким названием: Юрий Никулин Шампанское

Пунт

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5k
Peter Griffin 13 минут назад
Мюзле.
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3k
WELL 15 минут назад
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10k
Михаил Полчаса назад
зарф - подстаканник.
А вообще, если хотите поржать со сленга, посмотрите форум каких-нить коучеров-программистов. :)
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1k
Мария Коненкова 36 минут назад
В большинстве примеров это не "странные" названия - а английские названия тех предметов, которые в каждом языке, уверена, имеют собственные. То, что "решётку" придумали забугорные инженеры - это их проблема, у нас это называется "решётка". А "мол" - это вообще стыд-позор, не "мол", а "моп", от, опять же, английского "швабра". "Пилли - это катышки, которые образуются..." - чувак, "пилли" образуются там, где одежда называется "clothes", а у нас - "катышки". И прочие коррексы и кёрлеры (кстати, может, с точки зрения автора это и странное название, он, судя по швабре, не владеет английским, а вообще-то приспособление для завивки ресниц происходит от английского же слова "curl" которое и означает "кудри").
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3k
Едондер пуп 36 минут назад
Пипидастр)
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87k
7guest 42 минуты назад
Мол это обыкновенная насадка для современных швабр. (с)
По-русски это называется "машка".
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1k
Евгений 48 минут назад
"Пантограф... выполняет роль токоприёмника". А когда не выполняет роль все равно является токоприемником.
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665
Вася Час назад
"Октоторп"
Я было думал, что это диез
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