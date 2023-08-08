Предметы, которые имеют собственные и крайне странные названия

Нас окружает множество вещей, которые мы привыкли называть по-своему — так привычней, проще и понятней. В конце концов так делают и другие люди. Нам даже в голову не приходит, что с их обозначением может быть что-то не так
. Однако, если попытаться узнать их лингвистическую природу получше, выясняется, что на протяжении всего времени мы называли их совершенно неправильно. Настоящие названия таких предметов могут быть запутанными или необычными, в связи с чем они вызывают у нас не только улыбку, но и лёгкое недоумение. Предлагаем вам пополнить свой словарный запас некоторыми из них.
Мол
Мол — это обыкновенная насадка для современных швабр. Чаще всего изготавливается из микрофибры и нейлона.
Октоторп
Всем известный знак решётки имеет мудрёное название октоторп, которое ещё в 1960-х годах придумали американские инженеры.
Зарф
Зарф — это специальный аксессуар для кофейных и чайных чашек без ручки. Может быть металлическим, бумажным или пластиковым.
Лемниската
Всем знакомый знак бесконечности, который ранее так любили романтичные особы, представляет собой плоскую алгебраическую кривую под названием лемниската Бернулли.
Амбушюры
Амбушюры — это часть наушников, которая соприкасается с ушами человека. У больших наушников они представляют собой мягкие накладки с внутренней стороны чашек. У маленьких — силиконовые насадки, надевающиеся на корпус самих наушников.
Мурмурация
Мурмурацией называется любопытное природное явление, при котором птицы сбиваются в стаи и синхронно летают, совершенно не мешая друг другу.
Пунт
Пунтом называется выемка, которая встречается на дне винных бутылок.
Слайдер
Застёжка-молния называется зиппер. Однако у замка, которой скользит по ней, также есть собственное название — слайдер.
Пантограф
Металлические «рожки», которые носит трамвай, называются пантографом. Он выполняет роль токоприёмника, обеспечивая подпитку и движение транспортному средству.
Кёрлер
Столь странное название носят обыкновенные щипцы для подкручивания ресниц.
Пройма
Проймой называют прорез для рукава.
Мунтин
Мунтин (горбылёк) — это обыкновенная перекладина в оконной раме. Она выполняет роль опоры для оконного стекла, а также улучшает внешний вид окна, делая его более привлекательным.
Пилли
Оказывается, что пилли — это катышки, которые нередко образуются на любимых вещах после нескольких носок.
Коррекс
Коррексом называют вид упаковки, которая способна сохранять свой изначальный внешний вид даже после механического воздействия. Чаще всего в неё пакуют кондитерские изделия — конфеты, зефир, мармелад и печенье.
Касалетка
Это одноразовый алюминиевый контейнер, которым любят пользоваться практичные хозяйки. Также касалетку можно встретить на борту самолётов. Она часто применяется при организации бортового питания.
Кливидж
Этим странным словом называют глубокий вырез на женской одежде, который тянется от ключицы до груди (в некоторых случаях ниже).
Атомайзер
Атомайзером называют небольшие флаконы с пульверизатором, предназначенные для хранения духов. Иногда их используют при распространении пробников.
Няша
Няша — это не только ласковое прозвище, но и обозначение для болотной топи, в которой присутствует много грязи и тины.
Источник:
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Рукалицо!!!!!
Моп (mop - швабра) насадка для швабры или щетки.
А мол - это сооружение для защиты берега от волн.
Пунт
А вообще, если хотите поржать со сленга, посмотрите форум каких-нить коучеров-программистов. :)
По-русски это называется "машка".
Я было думал, что это диез
А сейчас вообще символ тэга. Значит кто-то придумал слово, а оно не прижилось, использовалось на уровне одной маленькой компании.